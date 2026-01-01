Luck Ra y La Joaqui, enamorados y a pura pasión en Pinamar: “Subite, morocha” (Instagram)

Luck Ra y La Joaqui despidieron el año con postales luciendo su amor y toda su sensualidad para darle la bienvenida a 2026 al compartir con sus seguidores imágenes y mensajes íntimos desde Pinamar. Fotografías que respiraban el ambiente playero y mensajes festivos evidenciaron la alegría y el espíritu familiar que marcaron sus celebraciones de fin de año, generando una fuerte repercusión entre sus seguidores.

La pareja se mostró unida en una serie de postales que reflejaron su escapada romántica en la costa atlántica argentina. En las imágenes más celebradas, ambos aparecen juntos en la playa y las dunas besándose a través de la ventanilla de un todoterreno gris, posando sonriendo sobre un cuatriciclo negro y lucieron atuendos frescos para el calor.

En cada toma resaltaron el paisaje de arena, el cielo despejado y la presencia de uno de los perros de la pareja, fiel acompañante en el viaje. La cantante apareció tanto en bikini negro como rojo, con trenzas y tatuajes visibles, aportando un aire relajado a la escena, mientras el perro los siguió a la playa y al vehículo. Estas imágenes destacaron no solo la complicidad de la pareja, sino también la atmósfera distendida de su escapada.

El costado lúdico y la cercanía entre ambos se fortalecieron a través de sus mensajes en redes sociales. El cuartetero se dirigió a sus seguidores con un saludo directo: “Hola. Feliz Año Nuevo”, e invitó a su público a participar recordando sus canciones del año: “¿Anoche qué tema mío fue el que más escucharon? Los leo”. Además, compartió una divertida frase con un guiño a uno de sus hits: “Subite, morocha, vamos a pasar el 2026 juntos”.

Una semana antes, el espíritu navideño en familia marcaron otro capítulo destacado. La pareja posó junto a Shaina y Eva, hijas de la artista, y sus mascotas, todos vestidos con pijamas coordinados de El Grinch: pantalones verdes y remeras blancas ilustradas, en torno a un árbol adornado con esferas, bastones de caramelo, ángeles y tonos pastel.

No faltaron las invitaciones a la interacción: “Vayan a comentar cosas lindas a estos fotones”. Por su parte, La Joaqui dedicó a su pareja un mensaje especial: “El verdadero qué hombre”, reforzando el tono festivo y de admiración pública. Las imágenes compartidas mostraron a la familia sonriente, transmitiendo una atmósfera de unión y alegría.

Las niñas participaron activamente en la decoración y se las vio disfrutar sentadas en el suelo, comiendo helado y compartiendo bromas en un entorno de ternura e intimidad. Los perros Diego Armando, Rodrigo Bueno y Bebé Dragón también formaron parte de estas escenas, reforzando el concepto de una familia afectiva ampliada e integrada.

Los saludos navideños incluyeron un mensaje extensivo al público: “Navidad en familia y les deseamos unas felices fiestas con toda la gente que aman y compartan una linda noche”. El tono de cercanía marcó cada publicación, subrayando la importancia de compartir esas fechas con seres queridos y el significado especial que la celebración tuvo para la pareja.

La dimensión familiar había adquirido aún mayor profundidad con el testimonio de La Joaqui en una emisión especial de MasterChef Celebrity (Telefe). Sensibilizada, compartió la emoción de recibir una carta de su tío y padrino, figura clave en su vida, quien le brindó palabras de aliento y afecto durante la competencia: “Acá estoy, todas las noches alentando y sufriendo con mi cocinera favorita. Además, tenés un plus, que sabés que hay un ángel en el cielo que te está mirando”.

Entre lágrimas, la cantante reconoció que su tío fue y es un pilar fundamental, describiéndolo como una fuente constante de apoyo y una presencia insustituible durante su desarrollo personal: “Para mí, mi tío es como mi papá”, contó emocionada, y remarcó la naturaleza única de su vínculo: “Tenemos un vínculo muy especial”. Compartió también que su padrino estuvo siempre disponible para brindarle ayuda en todo momento, incluso más allá de sus responsabilidades.