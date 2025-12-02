Teleshow

El importante paso que dio La Joaqui en su relación con Luck Ra: la tierna foto

Tras 18 meses de amor, la referente de RKT y el cuartetero continúan afianzando su vínculo. El tierno mensaje que escribió la joven para anunciar la noticia

Luego de más de un año de relación, La Joaqui y Luck Ra publicaron una foto que da a entender el siguiente paso en su vínculo

Después de más de un año re relación, viajes y hasta trabajos juntos, La Joaqui y Luck Ra dieron un paso clave en su vínculo. La situación se dio a conocer en las últimas horas cuando la referente de RKT sorprendió a sus seguidores al publicar en sus redes sociales una imagen de su novio posando frente a una casa, acompañada de un tierno mensaje.

“Nuevo hogar”, escribió la joven junto a un emoji de corazón. En la imagen, Luck Ra aparecía con los brazos alzados y los pulgares levantados, posando de espaldas a la vivienda de estilo clásico, rodeada de un extenso parque y abundante vegetación. El joven, mostrando la comodidad que sentía en ese lugar, lucía una remera blanca de algodón, un jogging y un piluso azul.

La Joaqui compartió el importante paso que dio en su relación con Luck Ra (Instagram)

Esta imagen, y las tierna palabras, fue suficiente para que la foto se viralizara rápidamente entre los seguidores de la pareja, quienes interpretaron el gesto como un indicio de un avance significativo en su relación. Aunque la ubicación exacta de la vivienda no se ha revelado y ninguno de los dos ha confirmado explícitamente que se trate de una mudanza conjunta, la postal alimentó las expectativas sobre el futuro de la pareja.

La Joaqui y Luck Ra sorprendieron al publicar una romántica foto juntos (Instagram)

La publicación generó numerosos comentarios y teorías entre los fanáticos de ambos artistas. Muchos interpretaron la imagen como la antesala de una convivencia y un futuro compartido.

En paralelo a esta situación, días atrás La Joaqui y Luck Ra compartieron una producción de fotos junto a una piscina, anticipando la temporada de verano. Las imágenes, tomadas bajo la luz del mediodía y rodeados de vegetación, mostraron a la pareja en una jornada de relax y complicidad. En la primera foto, ambos posaron abrazados frente al agua turquesa, destacando el contraste de estilos: la cantante lució una bikini marrón y un sombrero de denim azul, mientras que el joven apareció con el cabello teñido de azul, camisa tejida blanca y pantalón deportivo negro. En otra imagen, la referente de RKT posó sola, resaltando sus tatuajes y su actitud relajada.

Postales de verano: La Joaqui y Luck Ra compartieron su día en la pileta y se declararon su amor

Un momento destacado de la secuencia fotográfica fue la aparición de Rodrigo Bueno, el pequeño perro marrón que la pareja adoptó y que se ha convertido en parte de su dinámica cotidiana. Luck Ra, sonriente, sostuvo al animal en brazos mientras La Joaqui posó a su lado, reforzando el ambiente lúdico y juvenil de la escena. La presencia del animal en las publicaciones de ambos artistas ha sumado un elemento de ternura y complicidad a la relación, que sus seguidores celebran en cada nueva aparición.

El día de relax en la pileta sirvió como antesala a una jornada profesional intensa para la pareja. La Joaqui y Luck Ra se prepararon para presentarse en el Autódromo de San Nicolás de los Arroyos, combinando así su vida personal con sus compromisos artísticos. Antes de subir al escenario, ambos optaron por compartir momentos de calma y celebración, recargando energías para un show que promete ser una auténtica fiesta de verano.

Luck Ra debutó en MasterChef Celebrity en reemplazo de La Joaqui

La pareja atraviesa un presente de celebración y complicidad, con una agenda que combina el crecimiento de su relación y su actividad profesional, mientras sus seguidores continúan atentos a cada nuevo paso que dan juntos.

La historia entre La Joaqui y Luck Ra comenzó a tomar forma pública en abril de 2024, cuando ambos artistas intercambiaron mensajes y coqueteos a través de sus redes sociales. Fue el 26 de junio cuando oficializaron su romance, confirmando que estaban juntos desde esa fecha. Desde entonces, la pareja ha mostrado una dinámica en la que combinan su vida personal y profesional, participando en proyectos como La Voz Argentina —donde la artista formó parte del equipo liderado por el cordobés— y MasterChef Celebrity, donde él la reemplazó durante sus ausencias por compromisos laborales previos.

