María Becerra vivió un día como bombera voluntaria en Perú: “En la próxima emergencia te rescato yo”

Durante su gira internacional, la artista argentina se mostró en un cuartel de Lima, compartiendo las actividades cotidianas

María Becerra fue bombera por un día (Video: Instagram)

La visita de María Becerra a Perú incluyó una experiencia singular que trascendió la música y dejó huella en su agenda pública y digital. La artista argentina no solo subió a los escenarios limeños, sino que se sumergió en la vida cotidiana del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, protagonizando una jornada marcada por el desafío, la empatía y la conexión con el público local.

Durante su estadía en Lima, la cantante sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes y videos en los que se la ve vestida con el casco y uniforme del cuerpo de bomberos. María se integró a las rutinas de entrenamiento, participando activamente en ejercicios junto a los voluntarios peruanos. La escena, lejos de ser una simple pose, la mostró resolviendo exámenes, subiendo escaleras, manipulando la manguera y sumándose a diversas tareas físicas que forman parte del día a día de los servidores.

María Becerra no dudó en calzarse el traje y ser bombera por un día

Entre sonrisas y gestos de complicidad, la cantante argentina dejó un mensaje directo a su audiencia: “Para que veas, en la próxima emergencia te rescato yo”. La frase sirvió de puente entre el entretenimiento y la reivindicación del trabajo de los bomberos, ampliamente reconocidos por su labor voluntaria y solidaria.

La jornada con los bomberos fue mucho más que una acción promocional. La artista dedicó horas a conocer el interior del cuartel, participando en pruebas de destreza y en los entrenamientos que forman parte de la preparación diaria de los voluntarios. Se la vio realizando flexiones de brazos en el piso del cuartel, el paso por el tradicional tubo de descenso y enfrentando el reto de cargar neumáticos, siempre acompañada por miembros del cuerpo y bajo la mirada atenta de cámaras y seguidores.

“En la próxima emergencia te rescato yo”, destacó la cantante

La demostración de cercanía y solidaridad se reflejó en la decisión de María Becerra de rendir homenaje a los llamados “héroes de rojo”. En el video difundido, la artista se toma el tiempo de reconocer la entrega de los bomberos y asume el compromiso de visibilizar su labor, mostrando una faceta distinta a la que suele exhibir sobre el escenario. Esta experiencia permitió a la cantante proyectar una imagen solidaria y valiente, sumando un nuevo capítulo a su relación con el público peruano.

La llegada de María Becerra a Lima coincidió con su participación en un evento musical de alto impacto: el aniversario de Corazón Serrano, celebrado en el Estadio San Marcos. Como invitada internacional, la artista compartió escenario con los integrantes del grupo peruano, interpretando varios temas en conjunto y recibiendo una respuesta entusiasta del público. Esta colaboración no solo fortaleció su vínculo con la audiencia local, sino que amplificó el impacto de su visita, combinando música, cultura y presencia digital en un solo movimiento.

La satisfacción de María Becerra tras el momento vivido (Crédito @aribaltaa)

Tras la presentación, la intérprete recurrió a sus redes sociales para expresar su gratitud y admiración hacia el grupo anfitrión y la industria musical peruana. Entre sus mensajes destacados se encuentra la frase: “Qué honor que me hayan invitado a cantar en este concierto tan especial por sus 33 aniversario, Corazón Serrano. Viva la industria peruana carajo. Feliz de verlos crecer más y más”. Este agradecimiento público consolidó la imagen de cercanía y respeto de la cantante hacia el entorno cultural que la recibió.

La estrategia de promoción digital desplegada por la artista argentina en Perú se construye sobre la combinación de eventos presenciales y contenidos pensados para redes sociales. La difusión de su experiencia con los bomberos, sumada a la repercusión de su participación en uno de los conciertos más importantes del país, refuerza el objetivo de ampliar su público y afianzar su marca personal en la región, y teniendo en cuenta las devoluciones de sus seguidores a sus tareas del os últimos días, lo está logrando.

María Becerra

