La sorpresiva declaración de puño y letra de Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity: “Estoy enamorada”

Sin poder hablar por una intervención médica, la bodelo se refirió a su situación sentimental y las distintas versiones de romance

La modelo contó cómo está su corazón luego de la separación con Martín Demichelis y su relación con Ian Lucas (Video: MasterChef Celebrity-Telefe)

El lunes por la noche, durante una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity, Wanda Nara protagonizó un divertido y curioso intercambio con Evangelina Anderson, quien, recién operada de las cuerdas vocales, solo podía comunicarse a través de una pizarra. Mientras felicitaba a los participantes con mejores platos, Wanda subió al balcón y aprovechó la situación de Eva para indagar sobre su corazón.

“Amo la pizarra. Eva, ¿estás enamorada?”, preguntó Wanda. Anderson, sin dudarlo, escribió un rotundo “Sí”. La conductora fue por más: “¡Ay! Eva, ¿tu príncipe azul está acá cerca?”. De nuevo, Eva respondió en la pizarra: “Sí”.

La situación captó la atención de todos y desató las bromas de sus compañeros. Turco Husain intervino: “No empecés, Eva, no empecés. ¡Ay, justo! No empecés.” Cachete Sierra sumó humor: “La mudita vino con ganas de hablar.” Entonces Wanda quiso saber más: “¿Es rubio o morocho?”, y Eva escribió una simple “R”, señalando que se trataba de alguien rubio, lo que hizo que todas las miradas apuntaran a Ian Lucas, con quien por muchos meses la vincularon sentimentalmente.

Wanda siguió el juego: “Es rubio. Es rubio. Pero, ¿estás de novia?”. Eva contestó con un “no” escrito en la pizarra. Sofía la Reini Gonet se sumó a la indagación: “Pero, ¿te pondrías de novia con él como tu príncipe?, a lo que Eva respondió: “es ideal”.

La modelo contó cómo está su corazón luego de la separación con Martín Demichelis y su relación con Ian Lucas (Captura de video)

Wanda concluyó: “Es ideal. Ah, es ideal. Es como un príncipe ideal.” Para cerrar la secuencia, Anderson, con picardía, escribió: “Sí, estoy enamorada (de mí misma)”, desatando risas y aplausos en el estudio.

El episodio, entre risas, complicidades y miradas cómplices, sumó una cuota de frescura y humor a la noche de MasterChef, mostrando el carisma de Wanda y la buena predisposición de Evangelina Anderson para jugar con el misterio y la expectativa, aún en plena recuperación.

Días atrás, Anderson habló en una entrevista con Intrusos (América TV), donde abordó los rumores que circulan sobre su vida sentimental y su reciente separación de Martín Demichelis, con quien estuvo casada 19 años y tiene tres hijos.

Sobre su salud, Evangelina contó que estaba recuperándose “de a poco”, y reconoció que fue “desesperante” tener que estar en televisión sin poder hablar: “Pero bueno, lo hicimos con carteles”. Consultada por los rumores de un supuesto romance con el cantante de Maxi Kilates, Anderson respondió con humor: “¿Viste la película El año de la marmota? ¿Viste? ¿La vieron? Que es como un bucle, que siempre te preguntan lo mismo y vos lo negás y te siguen preguntando”. Fue una manera elegante de negar cualquier tipo de vínculo: “Por favor, no me inventen más romances. Me voy a quedar sola toda mi vida, no voy a conseguir a nadie si no”.

La modelo habló a fondo de su relación con Ian Lucas, los rumores de romance con el cantante 18 Kilates y su separación tras 19 años (Video: Intrusos-América TV)

Al ser confrontada sobre los rumores con Ian Lucas y las últimas declaraciones del youtuber, dijo: “No quiero que un hombre diga eso a una mujer. No creo que lo haya dicho. No sé, la verdad no lo vi. Cuando yo esté con alguien, los primeros que se van a enterar van a ser mis hijos. Y después van a ser ustedes, te los prometo. Pero la verdad es que estoy sola".

Y siguió: “Yo todavía no me divorcié. Estoy en medio de un divorcio. Yo no cuento nada de mi intimidad, es todo un tema contener a tres chicos psicológicamente y tratar de que no le afecten ciertas cosas”. Sobre el proceso de separación con Demichelis, la modelo se sinceró: “Todavía estoy en duelo. Todavía estoy rota por dentro. Pero hice muchísima terapia, hago terapia. Cuando decidí separarme, yo soy así. Me separo y ya no vuelvo”.

Y cuando le preguntaron si el exdirector técnico de River Plate se arrepintió de la ruptura, la participante de MasterChef Celebrity aclaró: “¿De qué se arrepintió? Fue una decisión mía. Un montón de veces intentó volver, pero yo soy muy drástica”.

