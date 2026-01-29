La desilusión de Ian Lucas con Evangelina Anderson: “Si me enganché fue porque compartí mucho con ella”

El influencer se sinceró sobre su vínculo con la modelo y se sinceró sobre sus sentimiento (Video: SQP/ América TV)

Ian Lucas habló como nunca del final de su vínculo sentimental con Evangelina Anderson en una nota con SQP (América TV) a la salida de las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe). El influencer no esquivó las preguntas sobre su desilusión ni sobre el trasfondo real de la relación.

“Yo soy muy sincero. Siempre les dije lo que vieron ahí”, afirmó, diferenciándose de las versiones que sugirieron acerca de que su vínculo estaba armado para el show. “Siento que el que tiene dos dedos de frente sabe que yo no me enganché de un shippeo de un programa, claramente. Pasan cosas atrás, ¿no?”, remarcó, dando a entender que el vínculo superó el formato televisivo.

El contexto se tensó cuando, pocos días antes, Evangelina Anderson había asegurado que todo había sido “para las cámaras”. Esa declaración llegó a Ian por medio de las redes y no por un diálogo directo con Anderson. “Me enteré unos días antes porque estamos como dos, tres semanas adelantados en las grabaciones. No habíamos hablado entre nosotros”, señaló el youtuber de 26 años, quien admitió que el distanciamiento coincidió con el receso de vacaciones de la modelo. “Vi eso y me enteré por redes. No hablé con ella y ella tampoco me habló. Vine acá y fue verla acá después de las vacaciones”, agregó, ilustrando la tensión y el desconcierto de ese reencuentro.

“Siento que fue un error de comunicación también entre nosotros. Yo vi eso, me enteré y vine acá, estaba medio bajoneado en las grabaciones y eso creo que se notó”, se sinceró, quien expuso que la distancia afectó su ánimo y su desempeño laboral. Al ser consultado sobre el estado actual de la relación, remarcó que tras la charla pendiente lograron recomponer el trato: “Nos vamos a seguir viendo. Está la mejor entre nosotros, es alguien a la que yo quiero mucho y sé que ella también me quiere mucho a mí. Por eso hay mucho respeto mutuo también”.

“Yo si me enganché con alguien es porque compartí mucho con esa persona, no porque vengo a un programa y la veo acá”, insistió. Ante la pregunta insistente sobre si existió un beso fuera de cámaras, Ian respondió con contundencia: “Quiero que sepan eso, que lo que ven de mí es lo que soy. Yo lo dije siempre, no voy a mentir con nada”.

La exposición mediática afectó a Ian, quien reconoció no estar acostumbrado al nivel de atención personal que generó la historia. “A veces me cuesta mucho todo en mi día a día. Me afecta bastante. Así que intento responderle lo más sincero posible a ustedes”, compartió.

Consultado por la posibilidad de mantener una parte del vínculo en secreto, Ian evitó exponer a Anderson. “No voy a hablar de ella. Que ella les responda a ustedes como yo les respondo lo mío. Yo la respeto y no quiero hablar en su nombre, nada más”, remarcó, reafirmando su decisión de no involucrarla en el ida y vuelta mediático.

Ian Lucas, sobre las versiones de acercamiento de Evangelina Anderson y Maxi Kilates: "Que haga su vida, está soltera, tiene que disfrutar, pasarla bien y si a ella le parece un buen candidato, buenísimo” (Instagram)

Las versiones que circulan sobre una nueva relación de Evangelina Anderson con Maxi Kilates, líder del grupo 18 Kilates, también tuvieron respuesta. Ian se mostró distante y respetuoso: “Está perfecto. Que haga su vida, está soltera, tiene que disfrutar, pasarla bien y si a ella le parece un buen candidato, buenísimo”.

En cuanto a su situación sentimental, Ian fue tajante: “Siempre soy muy sincero con todo. Yo estoy soltero, estoy bien, no me interesa hoy en día conocer a nadie porque la verdad me cuesta confiar en la gente, te soy sincero. Pero bueno, si llega alguien, ojalá, yo estoy abierto a las puertas; ahora estoy disfrutando con mis amigos, pasándola bien, así que estoy tranquilo”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de una segunda oportunidad o el inicio de un nuevo romance tras esta exposición, Ian fue categórico: “Yo dije que no hay segundas oportunidades. Fui muy contundente con eso”, reforzó. Finalmente, resumió su experiencia y el breve romance que vivió con un dejo de tristeza: “La pasé muy bien. Fui feliz”.