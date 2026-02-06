Evangelina Anderson y La Reini brillaron en MasterChef: cuál fue la torta con la que conquistaron al jurado

La Reini y Evangelina Anderson las destacadas de las tortas en Masterchef Celebrity

Evangelina Anderson y Sofía “La Reini” Gonet se consagraron en la semana 16 de Masterchef Celebrity Argentina al obtener las medallas de la competencia gracias a sus destacadas tortas arcoíris. El reconocimiento no solo resaltó su destreza, sino que consolidó su avance en el certamen que conduce Wanda Nara en Telefe.

Ambas concursantes tuvieron el desafío de replicar la emblemática torta arcoíris presentada en el programa. La Reini entregó una versión que fue considerada “más que una réplica, una copia”, logrando un acabado visual llamativo y fiel a la consigna. En tanto, Anderson apostó por una presentación ordenada y armoniosa, cuidando los detalles en los colores y la textura del bizcocho.

La Reini entregó una versión que fue considerada “más que una réplica, una copia”

El pastelero Damián Betular, miembro del jurado, elogió los tonos neón logrados por La Reini e hizo énfasis en la combinación de crema de manteca y queso. También la animó a convertir la torta en su “monoproducto” y comercializarla. “Dos tortones espectaculares”, lanzó Betular para ellas.

Por su parte, Germán Martitegui valoró la belleza cromática y destacó que la crema utilizada era la mejor hasta ese momento en el certamen. Donato de Santis resaltó el trabajo de Anderson por lograr un bizcocho liviano y una crema bien equilibrada. El jurado reconoció la ejecución y presentación de ambas participantes.

Tras la resolución de la semana, Anderson recibió la medalla dorada y La Reini la plateada.

Tras la resolución de la semana, Anderson recibió la medalla dorada y La Reini la plateada. Ambas mostraron satisfacción por el logro; Gonet expresó que había igualado o superado la referencia del programa al alcanzar una copia perfecta de la torta. Anderson agradeció la valoración y subrayó la perfección de su preparación.

Con este triunfo, Anderson suma su tercera medalla dorada en la cuarta temporada del concurso en su modalidad con famosos. La Reini logró su tercera semana consecutiva en el podio, obteniendo por primera vez la medalla plateada después de dos doradas.

“Dos tortones espectaculares”, lanzó Betular para ellas

El medallero actualizado refleja el progreso de los principales concursantes: Anderson lidera con tres medallas doradas; La Reini cuenta con dos doradas y una plateada. Agustín Cachete Sierra suma dos doradas y tres plateadas, mientras que figuras como Valentina Cervantes, Susana Roccasalvo y Sofi Martínez mantienen presencia constante entre los destacados.

La Reina Dorada

El estudio de MasterChef Celebrity recibió uno de sus momentos más comentados tras el ingreso de Sofi Gonet con un look dorado que superó cualquier expectativa previa en el formato. El asombro fue inmediato entre jurados, compañeros y la propia conductora, al ver cómo la influencer apareció vestida y maquillada en un efecto total body painting color oro, una apuesta estética inédita en el certamen.

La reacción de la conducción no tardó. “¿Cómo están? Buenas noches...”, saludó la presentadora al público, mientras que Donato de Santis, sin intentar ocultar su sorpresa, exclamó: “¡Mira esto!”. En ese mismo momento, Damián Betular aportó su característico humor con la frase: “Pero, ¿es el niño de cobre? ¿El hombre galáctico?”. La conductora sumó: “Hay algo que brilla allá atrás”, apuntando la atención al detalle de la entrada de Gonet.

El extravagante look de Sofía Gonet que descolocó a Wanda Nara y a sus compañeros de MasterChef Celebrity

La interacción entre el jurado profundizó el impacto: Donato volvió con referencias cinematográficas al comentar: “The Wizard of Oz”. Frente a estas reacciones, Sofi Gonet desplegó su argumento: “Soy la medalla. Soy abundancia. Hoy soy la medalla dorada, personificada. Había que redoblar la apuesta...”, dijo en plena competencia, justificando su elección.

La discusión sobre el nivel de trabajo en el look fue constante. Betular definió: “Total body painting”, y rápidamente Wanda Nara enfatizó: “Wow, el cuerpo también”. Donato afirmó: “Es la dorada”. Gonet precisó: “Total body painting con pelo incluido”, explicando el alcance de su preparación.

La concursante detalló el trasfondo de su propuesta estilística: “Estoy muy motivada y ya vengo recolectando medallas doradas. Por eso me convertí en este personaje que soy hoy”, declaró Gonet.

Sofi Gonet apostó por un impactante cambio de look y sorprendió a todos en la cocina de MasterChef