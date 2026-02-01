Teleshow

El sensual video de Sofía La Reini Gonet que causó furor en redes sociales: “Nueva era”

La influencer se animó a mostrar su costado más sexy en una producción audaz y provocadora. La joven posó con un microbikini, el cuerpo aceitado y la piel brillante

La influencer se animó a mostrarse supersensual en un video (Instagram)

Sofía la Reini Gonet volvió a encender las redes sociales, consolidando su perfil audaz y provocador con un video al borde de la censura que rápidamente se volvió viral. La influencer posó con un microbikini de denim, el cuerpo aceitado y la piel brillante, mientras alternó poses sugerentes y miradas directas a cámara bajo una luz tenue que reforzó el clima de sensualidad y misterio. La secuencia, que juega con los límites de lo permitido en plataformas digitales, le valió miles de visualizaciones y comentarios en pocos minutos.

El video alternó una variedad de planos: de perfil, con el cabello largo y mojado cayendo sobre la espalda y unas gafas de sol oscuras; de costado, luciendo el brillo de la piel y el contraste de sombras; frente al espejo, con una videocámara vintage en mano que sumó un guiño retro y lúdico; y acercamientos al escote y al abdomen, mostrando la textura húmeda y la confianza corporal. En otras secuencias, Sofía se muestra sentada, de cuclillas, de espaldas con los brazos extendidos y jugando con la sombra, resaltando su silueta y la actitud segura que la caracteriza.

El clip, que combina la estética de las producciones de moda, el desenfado de los años 2000 y una narrativa visual cargada de erotismo, no es un hecho aislado en el presente de Sofía la Reini Gonet. En sus posteos más recientes, la influencer viene apostando por una imagen disruptiva, fusionando glamour, referencias retro y provocación. Cada aparición suma juego, ironía y autopercepción, presentando a Sofía como dueña absoluta de su imagen y su relato digital.

Este estilo la posiciona como una de las figuras más potentes y comentadas del universo influencer: Sofía logra convertir cada contenido en tendencia y conversación pública, desafiando los límites de la censura, redefiniendo la sensualidad en redes y marcando el pulso de lo que significa atreverse y ser auténtica en la era digital.

La influencer hizo un rotundo cambio de look que la llevó a los inicios de su carrera (Video: Instagram)

Días atrás, Gonet volvió a sorprender a sus seguidores con una publicación que anticipó un giro rotundo en su imagen. Con su característico estilo en redes, la influencer generó intriga y expectativa, invitando a todos a acompañarla en un proceso de transformación que, según expresó en su posteo, simboliza el cierre de una etapa y el inicio de otra.

En la primera imagen —el “antes”—, Sofía aparece en un ambiente interior, luciendo el cabello largo hasta los hombros, lacio y en un tono castaño claro. El peinado, con raya al medio y puntas rectas, enmarca su rostro y transmite un aire sobrio y natural, acompañado por un top negro de cuello alto que refuerza el minimalismo del look.

El cambio se revela en las siguientes fotos. Sofía sorprende con un corte bob por encima de los hombros, ahora en un rubio claro luminoso que renueva por completo su apariencia. El nuevo peinado suma un flequillo recto y desmechado, aportando frescura y una impronta juvenil. Las ondas suaves otorgan movimiento y volumen, realzando sus facciones y proyectando una energía completamente distinta.

En la segunda imagen, la influencer posa al aire libre, apoyada contra una gran puerta de madera, luciendo una campera de cuero negra oversize y pantalón al tono. La actitud es audaz y relajada, con una expresión divertida y gestos espontáneos. La tercera foto la muestra caminando por la vereda con un vestido largo de gasa negra completamente transparente, dejando ver la ropa interior al tono y sumando sensualidad con un guiño moderno. El estilismo se completa con plataformas oscuras y un pequeño bolso negro, consolidando una impronta nocturna y urbana. En la última imagen de la serie, Sofía repite el vestido negro, posando de perfil y jugando con su cabello, reafirmando el espíritu renovado y seguro que define esta nueva etapa.

El mensaje “hasta que un día volví”, elegido como pie de foto para su posteo de Instagram, dejó en claro que este cambio es mucho más que una cuestión estética: es una declaración de libertad y autenticidad, y además, un guiño a sus inicios en las redes sociales, cuando su imagen se caracterizaba por un pelo largo y rubio que marcó una época en su carrera digital.

