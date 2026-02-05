La reacción de Wanda Nara al probar comida turca en MasterChef Celebrity: “Me pone muy agresiva”

Wanda Nara simuló un desmayo en Masterchef cuando se le nombró a Turquía

Una noche distinta se vivió en MasterChef Celebrity cuando el estudio se transformó en escenario para un homenaje inesperado a Romeo y Julieta. Sin embargo, entre risas y actuaciones improvisadas, el foco de la atención lo capturó un instante peculiar: el desmayo fingido de Wanda Nara en plena competencia, rodeada de complicidades y bromas entre los participantes y el invitado especial.

La jornada comenzó con el ingreso de los concursantes al set, donde los recibieron elementos escenográficos inspirados en la clásica tragedia de William Shakespeare. La conductora explicó el motivo de la intervención y encargó a la portadora de la medalla dorada, Sofi Gonet La Reini, la formación de parejas. Así se conformaron los equipos: La Reini eligió a Emilia Attias como compañera, mientras que Susana Roccasalvo quedó junto a La Joaqui y Maxi López se unió a Miguel Ángel Rodríguez.

El ambiente se tornó aún más distendido con la sorpresiva llegada de Nico Vázquez, amigo personal de Attias y figura reconocida del espectáculo. Invitado para oficiar como jurado en una pequeña puesta en escena, aportó su humor y complicidad, al sumarse al homenaje de la noche. Mientras las parejas ya estaban realizando cada uno de sus platos, la conductora junto con el invitado se acercaron a la estación de trabajo de Gonet y Attias. Allí tuvo lugar una escena de un típico culebrón.

La Reini cubierta de oro, y Emilia Attias comparten un momento de complicidad y alegría en el set de MasterChef Celebrity Argentina (Instagram)

“Espero que esto te lleve a los años de felicidad de Turquía”, propuso la actriz, lo que desató la risa generalizada de los que allí se encontraban. Menos para Wanda, que captó la ironía de inmediato: “Turquia me pone muy agresiva, perra, has dicho la palabra mágica”.

En ese instante Wanda tomó de los pelos a Attias, para luego esta últma darle de probar la salsa que estaba realizando. Pero nadie imaginaba lo que ocurriría: Wanda Nara terminó desmayada en el piso, en un paso de comedia fue vitoreado por todos y al que le faltab un último gag: al momento de levantarse, la ropa interior de la conductora había comenzado a correrse, pero los reflejos de Vázquez fueron más rápidos que las cámaras y evitó que se pudiera ver algo durante la emisión.

La conversación giró en torno a las impresiones sobre los sabores, mientras el ambiente seguía marcado por el tono humorístico y la complicidad generada por el homenaje teatral. Entre frases sueltas y ocurrencias, la interacción entre Wanda Nara, Vázquez y Attias marcó el ritmo de la noche y le dio a la competencia un matiz inesperado, fusionando el arte dramático con el reality culinario.

La combinación de humor, referencias personales y un acting inesperado convirtió la consigna en uno de los segmentos más distendidos de la edición.

El fingido desmayo de Wanda Nara en Masterchef

Después de las actuaciones y el despliegue teatral, la competencia retomó su cauce habitual con la evaluación de los platos por parte del jurado. La tensión y la expectativa se sintieron entre los participantes al momento de los anuncios.

Los jueces llamaron primero a Emilia y La Reini. Ambas recibieron la noticia de que su preparación había sido la destacada de la noche. El jurado les comunicó que, gracias a la calidad de su plato, obtenían el pase directo al balcón, asegurando su continuidad en la próxima ronda del certamen.

El turno siguiente fue para Susana Roccasalvo y La Joaqui. En su caso, el resultado no fue favorable. La evaluación de los jueces reflejó que su desempeño no alcanzó las expectativas, manteniéndolas en una posición incómoda dentro de la competencia.

Por último, Miguel Ángel Rodríguez y Maxi López enfrentaron la devolución del jurado. A pesar de recibir varias críticas sobre su trabajo, la dupla consiguió convencer a los jueces lo suficiente para avanzar en la competencia, logrando así evitar la eliminación en esta instancia.