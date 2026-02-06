Cami Homs compartió el álbum de fotos de la primera semana de su hija Aitana: “Nos tiene muertos de amor”

Cami Homs abraza a su hija Aitana en un íntimo y sereno instante, capturando la profunda conexión entre madre e hija (Instagram)

El 28 de enero, Cami Homs y José Sosa se convirtieron en padres juntos por primera vez con la llegada de la pequeña Aitana, quien vino a completar una familia ensamblada que une a Francesca y Bautista —hijos de la modelo con Rodrigo de Paul— y a las mellizas del futbolista, fruto de una relación anterior. Tras anunciar el nacimiento de la bebé, la influencer se mantuvo alejada de las redes y recién en las últimas horas tomó la decisión de regresar a ellas y lo hizo compartiendo una serie de imágenes que retratan la ternura y la nueva dinámica familiar.

En la primera foto, en blanco y negro, se ve a Francesca andando en rollers y empujando el cochecito de su hermanita Aitana por el barrio, mientras Bautista avanza algunos metros más adelante en monopatín. La imagen capta la complicidad de los hermanos y la alegría del momento, en un entorno apacible y arbolado. La escena resume la idea de equipo y el cariño que une a los chicos en esta nueva etapa.

Horas más tarde, Cami compartió una segunda imagen: un selfie frente al espejo del baño, con el cabello mojado y look deportivo en tonos claros. Junto a la foto, escribió: “Me preguntan cómo estoy. Feliz, ocupándome de esta bebita que nos tiene muertos de amor y sus hermanitos. De a poquita apareciendo por acá. Gracias por sus miles de mensajes de amor”.

Luego llegó el primer posteo al que tituló: “Estos días”. En una de las imágenes se puede ver que el jugador de Estudiantes de La Plata aparece dormido en el sillón, abrazando a Aitana, en una escena de absoluta paz y protección que resume el espíritu de los primeros días de paternidad. En la segunda foto, Sosa comparte el momento con las mellizas —sus hijas de una relación anterior—, quienes se acercan sonrientes a su hermanita recién nacida, mostrando la alegría y la integración familiar.

La bienvenida de Aitana al hogar quedó registrada en una tercera postal: tres niños, sonrientes y entusiastas, sostienen un cartel gigante con su nombre y flores, en un gesto de cariño y participación de los hermanos mayores. La cuarta imagen muestra a Bautista y Francesca, los hijos de Cami, sentados junto a la cuna de la beba, contemplándola con ternura y atención, mientras la luz suave del living refuerza la atmósfera de serenidad.

En una de las fotos más íntimas, la modelo aparece recostada, con los ojos cerrados y la expresión de una felicidad tranquila mientras Aitana duerme sobre su pecho, reflejando el vínculo único entre madre e hija. El carrete se completa con una imagen minimalista y luminosa: Aitana acostada en el centro de una gran cama blanca, rodeada por la luz de la mañana y la paz de la casa.

Cada foto revela una parte de la nueva dinámica familiar: los brazos protectores del papá, la emoción de los hermanos, la calidez de la bienvenida y la conexión madre-hija. Con este recorrido visual, Cami Homs mostró el costado más real y tierno de la maternidad reciente, la adaptación de todos los integrantes y la importancia de construir recuerdos desde la simpleza y la unión. Lejos de la exposición mediática, la modelo puso el foco en la felicidad cotidiana y la fortaleza de los lazos familiares, celebrando la llegada de Aitana y la magia de los pequeños grandes momentos que hacen única cada etapa.

Con cada foto y mensaje dejó en claro que su prioridad está puesta en el bienestar de Aitana y en el proceso de adaptación de toda la familia ensamblada. Tanto en su regreso a las redes tras el parto como en el íntimo carrete que compartió, la modelo mostró que la felicidad se encuentra en los momentos simples, en la complicidad de los hermanos y en la ternura de los primeros días de vida. Entre la calma del hogar, el abrazo de los padres y la bienvenida de todos los hijos, Cami Homs celebró una maternidad donde la unión y el amor se viven a pleno, retratando el comienzo de una etapa que, lejos del ruido mediático, se nutre de pequeños grandes gestos cotidianos.