Teleshow

La revelación de Beto Casella sobre su vínculo con Edith Hermida: “Está perdidamente enamorada de mí”

A dos semanas de su debut en América, el conductor se refirió a la relación con su histórica compañera de Bendita

Guardar
Beto Casella habla abiertamente sobre los rumores de romance con Edith Hermida (Video: Intrusos. América)

Durante su visita a Intrusos para promocionar su inminente debut en América, Beto Casella se pronunció sobre los rumores de romance que lo vincularon con Edith Hermida, su histórica compañera en Bendita TV. Al ser consultado sobre los sentimientos de la periodista hacia él, el conductor no dejó lugar a dudas con su respuesta.

Casella sostuvo que Hermida “está perdidamente enamorada de mí”, y dio más precisiones del vínculo. “No quiero sonar jactancioso ni agrandado, pero lo hemos charlado hasta en grupo. Ella se pone sus escudos”, aseguró. Sus declaraciones destacaron la complicidad y un “juego” constante en la relación.

En la conversación, el conductor describió la intensidad emocional de un mensaje reciente de Hermida, comparando la situación con una escena de la película Los Puentes de Madison. Esta referencia evocó la dimensión dramática y afectiva que, según Casella, marcó el vínculo con su colega.

Casella comparó su vínculo emocional
Casella comparó su vínculo emocional con Hermida con la intensidad dramática de la película 'Los Puentes de Madison". Meryl Streep (que entonces tenía 46 años) y Clint Eadtwood (65 años)

Al abordar si existió un romance con Hermida, fue categórico: “¿Si estuve enamorado? No. Pero sí hubo mucha empatía, mucha afinidad y contacto físico”. El conductor descartó una relación sentimental, pero subrayó la afinidad y química que compartieron, así como los gestos afectuosos que formaban parte de la dinámica habitual, como “besos en tono de broma”.

Durante la charla, Casella recordó otros episodios de su pasado, incluyendo su vínculo con la periodista Marcela Tauro, mencionando que a lo largo de los años han circulado comentarios sobre relaciones en el ámbito televisivo. Además, remarcó que mantiene una relación estable desde 2014 con Carolina Wyler.

Aunque niega haber estado enamorado,
Aunque niega haber estado enamorado, Beto Casella destacó la empatía, afinidad y contacto físico con Hermida en el programa

La convivencia en Bendita TV se caracterizaba por un código de camaradería y confianza. Casella describió una cultura de contacto y humor entre el equipo, donde el “juego físico” formaba parte de la rutina aceptada y compartida por todos.

Para Beto, el clima detrás de cámaras en el ciclo y la relación con Hermida se definieron por la complicidad y los códigos propios, diluyendo las fronteras entre lo profesional y lo personal, y configurando una convivencia única dentro de la televisión argentina.

Así será el programa de Beto Casella en América

El misterio sobre el nombre del ciclo de Beto Casella en la señal de Palermo se disipó con el anuncio de BTV, Buena Televisión, un formato que, según el canal América TV y la productora Mandarina Contenidos, buscará instalarse como uno de los ejes del horario nocturno. La propuesta, que debutará el miércoles 18 de febrero a las 22 y se emitirá de lunes a viernes, se diseñó para combinar actualidad, humor y análisis mediático en sintonía con el pulso digital.

Todo el equipo de BTV
Todo el equipo de BTV con Beto Casella

La presentación oficial se realizó a través de un sketch difundido en redes sociales. El video mostró al conductor y su equipo en una falsa reunión creativa donde surgió el nombre BTV como resultado de un intercambio humorístico. El guiño a Bendita TV, el histórico programa que lideró Casella, quedó explícito como parte de una estrategia para no perder el sello del ciclo anterior, aunque en una nueva pantalla y contexto.

La producción apostó por una estructura coral, anclada en un panel diverso que incluye a Alejandra Maglietti, Any Ventura, Aníbal Pachano, Walter Queijeiro, Joe Fernández, Agustín Guardis, Mariela Fernández, Leo Raff y Enzo Aguilar, quienes siguieron a Casella en este paso, y la incorporación del humorista Pachu Peña como una de las figuras destacadas de esta etapa.

El staff se completa con Mariano Fleks como locutor y la presencia diaria de Franco Casella, acentuando la dinámica coral y la interacción entre conductor y panel. El formato, “propone un recorrido diario por lo viral, lo insólito y lo bizarro que deja la jornada”, recurso que apunta a una síntesis de actualidad y humor propio de Casella.

Temas Relacionados

Beto CasellaBuenos AiresEdith HermidaBendita TVRumores De RomanceTelevisión ArgentinaAmérica TV

Últimas Noticias

La provocación de Martín Migueles a Mauro Icardi luego del récord que obtuvo el goleador: “Las amo”

Mientras el futbolista se convertía en el máximo artillero extranjero del Galatasaray, el empresario mostró el regalo que recibió de sus hijas y dejó en evidencia el vínculo que mantiene con ellas

La provocación de Martín Migueles

La reacción de Wanda Nara al probar comida turca en MasterChef Celebrity: “Me pone muy agresiva”

Entre la improvisación y el humor, la conductora tuvo una llamativa reacción durante una gala inspirada en Romeo y Julieta

La reacción de Wanda Nara

El divertido show de Maxi López en MasterChef Celebrity: imitó a Wanda Nara y actuó en Romeo y Julieta

El exfutbolista y Miguel Ángel Rodríguez se robaron el protagonismo al interpretar a “Los amantes de Verona”. Pero el momento más divertido fue cuando el exdeportista personificó a su ex

El divertido show de Maxi

Las postales sexies de Julieta Ortega en la playa: “Las ondas del verano”

La actriz compartió fotos desde el mar, luciendo una onda natural que encantó a sus seguidores y colegas, quienes no tardaron en elogiar la actitud y el estilo auténtico que la define

Las postales sexies de Julieta

Flor de la V contó las dificultades que vivió junto a Pablo Goycochea cuando se conoció su romance: “Había una persecución”

El relato de la conductora expuso cómo la discriminación afectó a su pareja en el ámbito laboral y personal. Su palabra

Flor de la V contó
DEPORTES
La lista de 9 lesionados

La lista de 9 lesionados que tiene Boca Juniors en su plantel: cuándo volverá a jugar cada uno

Copa Davis: Javier Frana definió el equipo argentino para la serie frente a Corea del Sur

El sobrino del Diablito Echeverri se sumó a las inferiores de River Plate: el esperanzador mensaje del jugador del Girona

Dieron a conocer los salarios de los pilotos de la F1 en 2026: qué puesto ocupa Colapinto en un ranking con impactante diferencias

Barcelona se suma a la puja con el Real Madrid por Cuti Romero: el trueque que podría ser clave en la operación

TELESHOW
La provocación de Martín Migueles

La provocación de Martín Migueles a Mauro Icardi luego del récord que obtuvo el goleador: “Las amo”

La reacción de Wanda Nara al probar comida turca en MasterChef Celebrity: “Me pone muy agresiva”

El divertido show de Maxi López en MasterChef Celebrity: imitó a Wanda Nara y actuó en Romeo y Julieta

Las postales sexies de Julieta Ortega en la playa: “Las ondas del verano”

Flor de la V contó las dificultades que vivió junto a Pablo Goycochea cuando se conoció su romance: “Había una persecución”

INFOBAE AMÉRICA

El mercado negro del petróleo

El mercado negro del petróleo ruso e iraní está en problemas

Identifican una red cerebral clave detrás de los síntomas del Parkinson

Bitcoin no detiene su derrumbe: cae debajo de los USD 70.000 y pierde 40% desde su récord

Un recorrido por el nuevo parque temático de Pokémon

“Necesitamos saber que está viva”: Savannah Guthrie y su familia piden en un video una prueba de vida de su madre