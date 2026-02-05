La revelación de Beto Casella sobre su vínculo con Edith Hermida: “Está perdidamente enamorada de mí”

Beto Casella habla abiertamente sobre los rumores de romance con Edith Hermida (Video: Intrusos. América)

Durante su visita a Intrusos para promocionar su inminente debut en América, Beto Casella se pronunció sobre los rumores de romance que lo vincularon con Edith Hermida, su histórica compañera en Bendita TV. Al ser consultado sobre los sentimientos de la periodista hacia él, el conductor no dejó lugar a dudas con su respuesta.

Casella sostuvo que Hermida “está perdidamente enamorada de mí”, y dio más precisiones del vínculo. “No quiero sonar jactancioso ni agrandado, pero lo hemos charlado hasta en grupo. Ella se pone sus escudos”, aseguró. Sus declaraciones destacaron la complicidad y un “juego” constante en la relación.

En la conversación, el conductor describió la intensidad emocional de un mensaje reciente de Hermida, comparando la situación con una escena de la película Los Puentes de Madison. Esta referencia evocó la dimensión dramática y afectiva que, según Casella, marcó el vínculo con su colega.

Casella comparó su vínculo emocional con Hermida con la intensidad dramática de la película 'Los Puentes de Madison". Meryl Streep (que entonces tenía 46 años) y Clint Eadtwood (65 años)

Al abordar si existió un romance con Hermida, fue categórico: “¿Si estuve enamorado? No. Pero sí hubo mucha empatía, mucha afinidad y contacto físico”. El conductor descartó una relación sentimental, pero subrayó la afinidad y química que compartieron, así como los gestos afectuosos que formaban parte de la dinámica habitual, como “besos en tono de broma”.

Durante la charla, Casella recordó otros episodios de su pasado, incluyendo su vínculo con la periodista Marcela Tauro, mencionando que a lo largo de los años han circulado comentarios sobre relaciones en el ámbito televisivo. Además, remarcó que mantiene una relación estable desde 2014 con Carolina Wyler.

Aunque niega haber estado enamorado, Beto Casella destacó la empatía, afinidad y contacto físico con Hermida en el programa

La convivencia en Bendita TV se caracterizaba por un código de camaradería y confianza. Casella describió una cultura de contacto y humor entre el equipo, donde el “juego físico” formaba parte de la rutina aceptada y compartida por todos.

Para Beto, el clima detrás de cámaras en el ciclo y la relación con Hermida se definieron por la complicidad y los códigos propios, diluyendo las fronteras entre lo profesional y lo personal, y configurando una convivencia única dentro de la televisión argentina.

Así será el programa de Beto Casella en América

El misterio sobre el nombre del ciclo de Beto Casella en la señal de Palermo se disipó con el anuncio de BTV, Buena Televisión, un formato que, según el canal América TV y la productora Mandarina Contenidos, buscará instalarse como uno de los ejes del horario nocturno. La propuesta, que debutará el miércoles 18 de febrero a las 22 y se emitirá de lunes a viernes, se diseñó para combinar actualidad, humor y análisis mediático en sintonía con el pulso digital.

Todo el equipo de BTV con Beto Casella

La presentación oficial se realizó a través de un sketch difundido en redes sociales. El video mostró al conductor y su equipo en una falsa reunión creativa donde surgió el nombre BTV como resultado de un intercambio humorístico. El guiño a Bendita TV, el histórico programa que lideró Casella, quedó explícito como parte de una estrategia para no perder el sello del ciclo anterior, aunque en una nueva pantalla y contexto.

La producción apostó por una estructura coral, anclada en un panel diverso que incluye a Alejandra Maglietti, Any Ventura, Aníbal Pachano, Walter Queijeiro, Joe Fernández, Agustín Guardis, Mariela Fernández, Leo Raff y Enzo Aguilar, quienes siguieron a Casella en este paso, y la incorporación del humorista Pachu Peña como una de las figuras destacadas de esta etapa.

El staff se completa con Mariano Fleks como locutor y la presencia diaria de Franco Casella, acentuando la dinámica coral y la interacción entre conductor y panel. El formato, “propone un recorrido diario por lo viral, lo insólito y lo bizarro que deja la jornada”, recurso que apunta a una síntesis de actualidad y humor propio de Casella.