Beto Casella: el backstage con las primeras imágenes del conductor y los exBendita en América TV

El canal ya comenzó a mostrar adelantos del ciclo (Video: Instagram/ América TV)

El nuevo ciclo de Beto Casella en América TV ya se perfila como uno de los lanzamientos más esperados de la temporada. Las primeras imágenes oficiales de su ciclo, del que todavía no se conoce el nombre, muestran al conductor acompañado del histórico equipo de Bendita, consolidando así una continuidad en la fórmula que lo llevó al éxito durante años.

El canal presentó imágenes del backstage de las promociones que el programa prepara para su debut. Allí se muestra al equipo en un ambiente descontracturado, entre risas y buena química, mientras posan para las cámaras y ajustan los detalles de la producción.

El panel, integrado por Alejandra Maglietti, Any Ventura, Mariano Flax, Aníbal Pachano, Walter Queijeiro, Franco Casella, Enzo Aguilar, Joe Fernández, Agustín Guardis, Mariela Fernández, Gabriel Cartaña y Leo Raff, mantiene la esencia del ciclo anterior. La reciente incorporación de Pachu Peña promete sumar frescura y humor, en línea con la apuesta de Casella por reforzar el costado lúdico de su nuevo proyecto.

Beto Casella junto a su equipo de su programa en América TV: Alejandra Maglietti, Any Ventura, Mariano Flax, Aníbal Pachano, Enzo Aguilar, Joe Fernández, Agustín Guardis, Mariela Fernández, Gabriel Cartaña y Leo Raff (América TV)

En uno de los momentos más divertidos del backstage, los integrantes del ciclo, encabezados por Beto y Pachano, se animan a cantar “New York, New York”, el clásico de Frank Sinatra, dejando ver la complicidad y el buen humor que los caracteriza.

El conductor encara el 2026 decidido a renovar energías, aunque sin dejar atrás la química de su grupo laboral habitual. Las imágenes de la previa lo muestran distendido y concentrado, rodeado de colaboradores con quienes ya comparte una trayectoria extensa.

La elección de América TV marca un punto de inflexión para Casella, luego de casi 20 años en El Nueve. “Me tentaba hace rato cambiar de aire. Estaba agobiado, agotado, aburrido y destratado”, se sinceró el conductor en una entrevista con Ángel de Brito en LAM (América TV).

“Elegí América por el respeto. Extrañaba este trato. Fueron muy cálidos y generosos”, admitió, para adelantar algunos detalles de cómo será su nuevo proyecto. “Hay un esquema de informes que un poco se mantiene, pero nos vamos a renovar”, señaló.

Las primeras promociones de Beto Casella en su arribo a América TV luego de su salida de Bendita y El Nueve después de casi 20 años

En cuanto al formato, el ciclo conservará algunos rasgos de Bendita, especialmente en la dinámica de informes y la rotación del panel, pero con una impronta renovada. Casella remarcó que el equipo “sale a la cancha de memoria”, en alusión al rodaje y entendimiento que comparten.

Por su parte, Pachu Peña celebró abiertamente su llegada: “Para mí es un placer que me hayan convocado a este programa nuevo que va a lanzar Beto, que sinceramente no sé el nombre”, comentó entre risas. Su presencia es una de las novedades que más entusiasma a los seguidores del ciclo.

Durante la transición, Casella dejó en claro que la invitación al nuevo proyecto estuvo abierta para sus compañeros de Bendita desde el primer momento: “Yo les avisé a mis compañeros y compañeras: ‘chicos, yo me voy a ir y la propuesta incluye si quiero llevar gente. Yo les aviso; a quien quiera venir, por supuesto, está invitadísimo’”.

Bendita sin Beto Casella: la reacción de Edith Hermida ante las críticas

La animadora se refirió a esta nueva etapa del histórico ciclo que comenzó tras la salida de Beto Casella (Video: Intrusos/ América TV)

La salida de Beto Casella tras dos décadas al frente de Bendita dejó al programa en un momento de transformación profunda, con Edith Hermida como nueva conductora y un panel renovado que enfrenta tanto el desafío de la continuidad como el peso de las comparaciones.

Laura Ubfal no dudó en marcar diferencias tajantes con la etapa anterior. “No me gusta parte del panel. Me parece que tiene muchos personajes que no suman, que Beto sabía manejarlos de otra manera”, señaló la periodista en Intrusos (América TV) e insistió en que “hay que buscar el camino que a la gente le gusta. Nada más, no es dramático, es la tele”.

Ante estos cuestionamientos, Hermida adoptó una postura reflexiva y reconoció las dificultades del recambio. “Al principio dije ‘wow’, y ahora digo ‘está bien’. Ella sabe del tema y es su opinión, yo la respeto”, respondió Edith al ser consultada por el mismo ciclo. La conductora aceptó la necesidad de ajustes: “Estamos todos a prueba. Seguramente va a haber cambios, es un programa que está en gestación, todavía no lo parimos”, remarcó al explicar la dinámica actual del ciclo.

Hermida, lejos de evadir las críticas, asumió el reto del presente: “Tiene razón con el panel, algunos no tienen experiencia, pero tienen mucha motivación. Quieren cuidar su espacio”.