Beto Casella y Marcela Tauro recordaron su apasionado romance: “Ella era una especie de Luciano Castro femenino”

Los periodistas contaron las razones por las que su romance terminó (Video: Intrusos- América TV)

En una charla distendida y cargada de humor en Intrusos (América TV), Beto Casella y Marcela Tauro repasaron, entre bromas y complicidad, los recuerdos de su breve romance de hace más de veinte años. El panel, encabezado por Adrián Pallares y Paula Varela, no perdió la oportunidad de indagar sobre el vínculo que alguna vez los unió, y ambos se animaron a contar cómo fue el inicio, el final y la dinámica de aquella relación, dejando en claro que el respeto y el afecto se mantuvieron intactos.

“Nunca en la vida nos peleamos”, aseguró Tauro cuando Pallares preguntó por la separación. “Por teléfono”, agregó sobre el final del romance. Beto sumó: “¿Puedo contar que iba a tu casa?”. Tauro le dio luz verde: “Sí, podés contar lo que quieras”, y juntos recordaron a Carmen, la madre de Marcela: “Inolvidable, Carmen”, dijo Beto. “Sí, un beso al cielo. Lo que yo amaba a esa mujer”, sumó Marcela.

Al referirse a cómo terminó el vínculo, Tauro fue sincera: “Se ha portado muy bien. Yo me porté mal”. Entre bromas y guiños sobre un francés y un fotógrafo, la periodista admitió: “Ya venía del francés”. Beto aclaró: “Lo que pasa que tampoco era un noviazgo hecho y derecho. Era una relación... Venía a casa, todo eso, pero no era hecho y derecho”. Y Tauro se explayó: “Sí, sí. Y de hecho, me corregía las notas, digo: Él me va a romper las notas... Claro, ustedes seguían trabajando juntos, gente. Obvio. Pero nunca nos peleamos. Seguía trabajando adentro con las mejores mujeres que trabajé en mi vida. Nunca nos dijimos barbaridades, nada. Nunca nos peleamos, jamás”.

Los reconocidos periodistas Beto Casella y Marcela Tauro fueron captados en un momento de reflexión mientras recordaban públicamente detalles de su relación pasada

Sobre el inicio, Marcela recordó: “En realidad, contá como empezamos desafiándonos, porque nos llevábamos muy mal. ¿Te acordás? Me arregló. Y vos me decías: ‘Vos vas a terminar saliendo conmigo’. Le digo: ‘Ni en pedo, le decía yo, ni loca’”. Beto, entre risas, definió: “Marcelita era una especie de Luciano Castro femenino”.

Entre anécdotas, sinceridad y elogios mutuos, Marcela Tauro y Beto Casella demostraron que un viejo romance puede transformarse en una amistad genuina y un recuerdo divertido. Sin rencores ni cuentas pendientes, ambos coincidieron en que lo vivido fue “lindo” y que siempre priorizaron el respeto, incluso después de la separación y compartiendo trabajo en el día a día. La escena dejó en claro que la madurez y el buen humor pueden convertir cualquier historia de amor pasada en una anécdota entrañable.

Dentro de pocos días Casella hará su regreso a la televisión abierta. El conductor desembarcará en la pantalla de América TV con BTV, Buena Televisión, un nuevo ciclo que debutará el miércoles 18 de febrero a las 22, y se emitirá de lunes a viernes.

Beto Casella confirmó el nombre de su nuevo programa y quiénes serán las figuras que estarán junto a él

Tras una extensa y exitosa etapa en El Nueve, el conductor encara este nuevo desafío con la intención de renovar su propuesta sin abandonar el estilo que lo convirtió en una de las voces más influyentes y reconocibles de la televisión argentina. El nombre del ciclo no es casual. Funciona como un guiño directo a Bendita TV, el histórico programa que lideró durante años y que se transformó en un clásico.

La presentación oficial del programa se realizó a través de un sketch corto, difundido en redes sociales, que dejó en claro el tono con el que BTV buscará identificarse. En clave de humor, Casella y parte del equipo simulan una reunión improvisada para definir el nombre del ciclo. Entre idas y vueltas, aparece “BTV” como solución, en un juego de palabras que remite de manera directa a Bendita TV.

En cuanto al contenido,BTV, Buena Televisión propone un recorrido diario por lo viral, lo insólito y lo bizarro que deja la jornada.