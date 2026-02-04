Teleshow

Beto Casella y Marcela Tauro recordaron su apasionado romance: “Ella era una especie de Luciano Castro femenino”

El conductor visitó Intrusos donde hablaron con la periodista de su breve vínculo amoroso y cómo surgió su relación cuando eran compañeros de redacción

Guardar
Los periodistas contaron las razones por las que su romance terminó (Video: Intrusos- América TV)

En una charla distendida y cargada de humor en Intrusos (América TV), Beto Casella y Marcela Tauro repasaron, entre bromas y complicidad, los recuerdos de su breve romance de hace más de veinte años. El panel, encabezado por Adrián Pallares y Paula Varela, no perdió la oportunidad de indagar sobre el vínculo que alguna vez los unió, y ambos se animaron a contar cómo fue el inicio, el final y la dinámica de aquella relación, dejando en claro que el respeto y el afecto se mantuvieron intactos.

“Nunca en la vida nos peleamos”, aseguró Tauro cuando Pallares preguntó por la separación. “Por teléfono”, agregó sobre el final del romance. Beto sumó: “¿Puedo contar que iba a tu casa?”. Tauro le dio luz verde: “Sí, podés contar lo que quieras”, y juntos recordaron a Carmen, la madre de Marcela: “Inolvidable, Carmen”, dijo Beto. “Sí, un beso al cielo. Lo que yo amaba a esa mujer”, sumó Marcela.

Al referirse a cómo terminó el vínculo, Tauro fue sincera: “Se ha portado muy bien. Yo me porté mal”. Entre bromas y guiños sobre un francés y un fotógrafo, la periodista admitió: “Ya venía del francés”. Beto aclaró: “Lo que pasa que tampoco era un noviazgo hecho y derecho. Era una relación... Venía a casa, todo eso, pero no era hecho y derecho”. Y Tauro se explayó: “Sí, sí. Y de hecho, me corregía las notas, digo: Él me va a romper las notas... Claro, ustedes seguían trabajando juntos, gente. Obvio. Pero nunca nos peleamos. Seguía trabajando adentro con las mejores mujeres que trabajé en mi vida. Nunca nos dijimos barbaridades, nada. Nunca nos peleamos, jamás”.

Los reconocidos periodistas Beto Casella
Los reconocidos periodistas Beto Casella y Marcela Tauro fueron captados en un momento de reflexión mientras recordaban públicamente detalles de su relación pasada

Sobre el inicio, Marcela recordó: “En realidad, contá como empezamos desafiándonos, porque nos llevábamos muy mal. ¿Te acordás? Me arregló. Y vos me decías: ‘Vos vas a terminar saliendo conmigo’. Le digo: ‘Ni en pedo, le decía yo, ni loca’”. Beto, entre risas, definió: “Marcelita era una especie de Luciano Castro femenino”.

Entre anécdotas, sinceridad y elogios mutuos, Marcela Tauro y Beto Casella demostraron que un viejo romance puede transformarse en una amistad genuina y un recuerdo divertido. Sin rencores ni cuentas pendientes, ambos coincidieron en que lo vivido fue “lindo” y que siempre priorizaron el respeto, incluso después de la separación y compartiendo trabajo en el día a día. La escena dejó en claro que la madurez y el buen humor pueden convertir cualquier historia de amor pasada en una anécdota entrañable.

Dentro de pocos días Casella hará su regreso a la televisión abierta. El conductor desembarcará en la pantalla de América TV con BTV, Buena Televisión, un nuevo ciclo que debutará el miércoles 18 de febrero a las 22, y se emitirá de lunes a viernes.

Beto Casella confirmó el nombre de su nuevo programa y quiénes serán las figuras que estarán junto a él

Tras una extensa y exitosa etapa en El Nueve, el conductor encara este nuevo desafío con la intención de renovar su propuesta sin abandonar el estilo que lo convirtió en una de las voces más influyentes y reconocibles de la televisión argentina. El nombre del ciclo no es casual. Funciona como un guiño directo a Bendita TV, el histórico programa que lideró durante años y que se transformó en un clásico.

La presentación oficial del programa se realizó a través de un sketch corto, difundido en redes sociales, que dejó en claro el tono con el que BTV buscará identificarse. En clave de humor, Casella y parte del equipo simulan una reunión improvisada para definir el nombre del ciclo. Entre idas y vueltas, aparece “BTV” como solución, en un juego de palabras que remite de manera directa a Bendita TV.

En cuanto al contenido,BTV, Buena Televisión propone un recorrido diario por lo viral, lo insólito y lo bizarro que deja la jornada.

Temas Relacionados

Beto CasellaMarcela TauroIntrusos

Últimas Noticias

El contundente descargo de Melody Luz por los ataques a su imagen: “Son realmente insoportables”

Tras recibir preguntas y críticas sobre su físico, la artista cuestionó los estereotipos y recordó la gravedad de los trastornos alimentarios

El contundente descargo de Melody

Fran Yan, el nieto de Cris Morena, contó que nunca sintió presión por ser actor: “Casteé para Aliados y no quedé”

El intérprete se sinceró antes de la llegada de la segunda temporada de Margarita y reveló que su familia nunca lo empujó en esa dirección

Fran Yan, el nieto de

El mensaje de Fede Bal por el Día Mundial contra el Cáncer: “Es un día para pensar en los que se fueron por esta enfermedad”

El conductor volvió a usar sus redes sociales para hacer una reflexión sobre el cuadro que le tocó atravesar durante el 2020 en medio de la pandemia por Covid 19

El mensaje de Fede Bal

Chano y Tami Bianchi viven sus vacaciones en las playas de José Ignacio a más de un mes de confirmar su romance

La pareja, que lleva cuatro años de relación, se volvió a mostrar públicamente en Uruguay después de la confesión del músico en el ciclo de Mario Pergolini

Chano y Tami Bianchi viven

Pampito presentó a su novio en vivo y su reacción sorprendió a todos: “¿Me vas a proponer casamiento?"

Invitado a Puro Show para hablar de psicología, Facundo Estévez contó algunas intimidades de su relación de seis años con el conductor

Pampito presentó a su novio
DEPORTES
La confesión del deportista argentino

La confesión del deportista argentino Nicolás Keenan sobre por qué ocultaba su historia de amor con un político neerlandés

El insólito blooper que definió el partido en Sharks-Stormers por el United Rugby Championship

El ejemplo sexual que dio la pareja de Vinícius Junior para defenderlo ante los cuestionamientos sobre su profesionalismo

La selección argentina confirmó dónde concentrará durante el Mundial 2026

Giuliano Simeone reveló por qué no usa su apellido en la camiseta: “Fue una decisión que me costó”

TELESHOW
El contundente descargo de Melody

El contundente descargo de Melody Luz por los ataques a su imagen: “Son realmente insoportables”

Fran Yan, el nieto de Cris Morena, contó que nunca sintió presión por ser actor: “Casteé para Aliados y no quedé”

El mensaje de Fede Bal por el Día Mundial contra el Cáncer: “Es un día para pensar en los que se fueron por esta enfermedad”

Chano y Tami Bianchi viven sus vacaciones en las playas de José Ignacio a más de un mes de confirmar su romance

Pampito presentó a su novio en vivo y su reacción sorprendió a todos: “¿Me vas a proponer casamiento?"

INFOBAE AMÉRICA

Las monarquías del Golfo realizaron

Las monarquías del Golfo realizaron maniobras militares conjuntas con Estados Unidos en medio de la tensión con Irán

¿Hacia dónde nos lleva la IA?

Moody’s evalúa impacto del fallo portuario y Cancillería panameña responde a advertencias de China

Estados Unidos se declaró listo para reunirse con Irán esta semana

Trump y Xi Jinping acordaron reforzar la agenda comercial tras una llamada centrada en defensa y las tensiones por Taiwán