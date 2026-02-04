Sofía Zámolo recordó a su mamá a 5 años de su muerte: “Todavía me cuesta demasiado”

La modelo usó sus redes sociales para homenajear a María Cristina Guerrero (Video: Instagram)

A cinco años de la muerte de su mamá, María Cristina Guerrero, Sofía Zámolo la recordó con profunda emoción y gratitud en sus redes sociales. La modelo, que suele mantener viva la memoria de su madre en fechas significativas, eligió compartir una serie de videos y mensajes que muestran el vínculo entrañable entre abuela y nieta, así como la huella imborrable que dejó en su vida.

En la primera imagen, se ve a María Cristina sentada en una cama, jugando con California, la hija de Sofía y José Félix Uriburu, quien nació dos meses antes de la partida de su abuela. La niña, con un enterito rosa de lunares y expresión alegre, se mueve animadamente mientras lamujer la acompaña, sosteniendo una muñeca en las manos. El mensaje que acompaña la escena resume el sentimiento: “5 años extrañándote siempre”.

La segunda foto, mucho más íntima, muestra a María Cristina abrazando a una California bebé, dormida en su pecho. El gesto de protección y ternura se refuerza con las palabras de Sofía: “Te extraño tanto tanto. Diciembre 2020”, junto a un corazón blanco y otro roto, reflejando el dolor y el amor que conviven en el recuerdo de ese último diciembre juntas.

Sofía agradeció todos los mensajes de cariño que recibió en el aniversario de su mamá (Instagram)

Al día siguiente, la modelo agradeció el apoyo y el cariño recibido por parte de sus seguidores con un mensaje sentido: “Gracias a todos por los mensajes y por el cariño que nos mandan a mis hermanos y a mí por el aniversario de mamá. Ya pasaron 5 años y es una fecha que todavía me cuesta DEMASIADO. Parece ayer que pasó todo“.

Y siguió reflexionando sobre los caprichos del paso del tiempo: “La extraño tanto. Mamá era la persona más presente que teníamos en nuestras vidas. Súper madraza, atenta, divertida, protectora y podría seguir años describiéndola así. Hoy siendo mamá valoro aún más la increíble mamá que tuve. Lo increíble que fue como abuela. Mamá te extraño siempre, te veo en mis sueños”.

Las publicaciones de Zámolo no solo sirvieron para homenajear a su madre, sino también para compartir cómo el paso del tiempo transforma el dolor en memoria y gratitud, y cómo la maternidad resignifica la mirada sobre los propios vínculos. El recuerdo de María Cristina Guerrero sigue presente en cada gesto, y Sofía eligió abrir su corazón y compartirlo con quienes la acompañan desde la distancia y el afecto.

Es que en cada ocasión que puede, la modelo recuerda a su mamá. Meses atrás estuvo invitada en el programa de Mirtha Legrand y vivió un emotivo momento al recordarla.

Sofía Zámolo se quebró en llanto al recordar a su madre

Todo comenzó cuando la diva le consultó: “¿Cómo ha sido tu vida querida? Eras muy pegada a tu madre, ella se enferma y muere. Ahí sufriste muchísimo, como todos como cuando hemos perdido a nuestra madre. Tu caso me emocionó cuando lo leí porque fue terrible”. Al escuchar la pregunta de la conductora, la modelo se quedó helada. Segundos después logró articular una respuesta: “Sí, todavía me cuesta hablar mucho de mi mamá. Una gran mujer, para mi un ejemplo total”.

Al ver su reacción, Legrand intentó dejar el tema atrás: “Bueno, lo dejamos pasar si querés. Está bien querida, te dejamos, un error de mi parte hacerlo, mil perdones”. Sin embargo, lejos de elegir esta opción, Zámolo se hizo fuerte y buscó recordar a su madre, realizando una especia de homenaje: “Me acuerdo cuando venía a tu programa que siempre (ella) te traía alguna cajita de té, algún marco que ella hacía y te lo regalaba. Yo le decía: “Ay mamá, no la molestes a Mirtha”. Me acuerdo una vez que me dijiste: “Yo tengo una cajita de té que me hizo tu mamá”. No podía creer que la habías guardado. Una gran madre, siempre fui muy apegada a ella, la extraño todo el tiempo, me hace mucha falta”.

Continuando con los elogios a su mamá, Sofía reveló que sigue en contacto con ella: “Pero tengo comunicación con ella constante, las señales que me manda...están todo el tiempo. Cada vez que yo estoy en el jardín jugando con mi hija cerca de unas flores, aparece una mariposa naranja, siempre. Revoloteando arriba nuestro, juega, se va, vuelve, se va y vuelve”.