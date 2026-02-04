Rumores de malestar entre Mica Viciconte y Vicky Xipolitakis en Ariel en su Salsa: “El agua y el aceite”

Las panelistas del ciclo conducido por Ariel Rodríguez Palacios se sacaron chispas en apenas días de trabajo juntas (Video: SQP, América TV)

La llegada de Vicky Xipolitakis a Ariel en su Salsa (Telefe) prometía frescura, humor y un nuevo aire para el ciclo matutino. Sin embargo, a solo dos emisiones de su debut, el detrás de escena del programa quedó envuelto en versiones de incomodidad, miradas cruzadas y diferencias de estilo que pusieron en el centro de la escena a La Griega y a Mica Viciconte, una de las figuras más consolidadas del envío.

El contexto no fue menor. El debut de Xipolitakis coincidió con la despedida de Nico Peralta, panelista del ciclo desde sus comienzos y amigo cercano de Mica, un momento cargado de emoción que marcó el tono de ese programa. En medio de ese clima sensible, la energía intensa y expansiva de la exvedette contrastó con la atmósfera que se vivía en el estudio, y rápidamente comenzaron a circular versiones sobre una posible tensión interna.

Consultada por SQP (América TV) sobre sus primeros días en el ciclo culinario, Vicky se mostró relajada y entusiasmada. “Como los quiero, les mando un beso muy grande porque son muy divertidos. Me hacen reír. Yo estoy muy contenta. Son nuevos desafíos. Acá muy feliz, un gran equipazo”, expresó. Además, elogió al conductor: “Ariel es muy carismático. Te divertís mucho y aparte cocina muy rico”.

Vicky Xipolitakis debutó en Ariel en su Salsa y su energía intensa generó contrastes con el clima del programa

Respecto a su salida de Cortá por Lozano (Telefe), la mediática fue clara: “Son etapas. Agradecida por el crecimiento, por el lugar. Soy un soldado de Telefe. Nos dicen que hay que estar en Cortá por Lozano a poner la mejor energía y ahí estamos. Ahora estoy en Ariel en su salsa porque querían que esté acá, así que con lo mejor de mí”. Incluso habló de nuevos proyectos en el horizonte, como el Mundial, y aseguró estar dispuesta a sumar ideas propias al ciclo.

Sin embargo, cuando le preguntaron por los rumores que indicaban que Ariel Rodríguez Palacios no estaría del todo conforme con su incorporación, Vicky se mostró sorprendida: “Me hacen reír porque no hay nada que ver a lo que pasa. La verdad, nos llevamos muy bien. Es muy gracioso”. También relativizó las opiniones que circularon en redes y en algunos programas de espectáculos: “Capaz son opiniones y hay que preguntarle a la persona que lo dice. También lo dijeron en Cortá por Lozano. Yo también pensaba que capaz iba a durar poco y duré cinco años”.

Sobre el señalamiento de que su energía habría opacado la despedida de Nico Peralta, Xipolitakis hizo una autocrítica medida: “Capaz empezar un programa nuevo te hace tener mucha ansiedad. Me desperté a las cuatro de la mañana, fue la primera vez. Con el tiempo siempre uno se va acomodando”. Además, aclaró que habló con el periodista fuera de cámara y que todo fue en buenos términos: “Yo le escribí también a Nico. Siempre todo muy buena onda”.

Mica Viciconte reconoció diferencias personales y de estilos con Vicky, pero sostuvo que pueden trabajar juntas sin problemas

Del otro lado, Mica Viciconte también dio su versión y buscó poner paños fríos, aunque dejó definiciones clave. “La noto bien a la nueva incorporación. Buena onda”, aseguró de entrada. Cuando le mencionaron las versiones de incomodidad, fue tajante: “No sé por qué dijeron eso. No me tienen que preguntar a mí, en todo caso, si la incomodidad es con Ariel. Yo no tengo problemas”.

Sin embargo, al ser consultada por la frase que más resonó en los últimos días, no dudó en confirmarla con una sonrisa: “Bueno, eso es verdad”, dijo entre risas sobre ser “el agua y el aceite”. Y explicó: “Somos dos personas muy diferentes, pero no por eso no podemos trabajar juntas. Incluso con Nico también éramos diferentes. Se puede trabajar”.

Mica también se refirió al momento puntual que generó más ruido: la despedida del expanelista del programa. “En el día de ayer fue un momento de despedida y para mí era necesario que Nico pueda hacerlo”, explicó. Y agregó, con empatía hacia su compañera: “Yo entiendo la ansiedad de Vicky y el nervio también. Cuando vos empezás un programa nuevo te genera nervios. Vicky no durmió, supuestamente”.

Vicky Xipolitakis expresó entusiasmo por su llegada a Ariel en su Salsa y elogió el trabajo del conductor Ariel Rodríguez Palacios

Lejos de profundizar el conflicto, Viciconte destacó que la situación mejoró rápidamente: “Hoy se acomodó muchísimo más y se va a ir acomodando. También ella tiene que entender el rol de cada uno y buscar un equilibrio entre las dos para que las dos nos podamos destacar”. Incluso remarcó que en la última emisión la vio “rebien”.

Aun así, reconoció que el primer día la efusividad de Vicky hizo que sobresaliera más de lo esperado: “Entre la ansiedad de Vicky, sobresalió mucho en ese sentido. Yo ayer estaba sensible porque Nico se iba, que no deja de ser mi amigo”. Y cerró con una definición clara: “No tengo nada en contra de Vicky, de verdad te lo digo”.