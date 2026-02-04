Teleshow

Pampito presentó a su novio en vivo y su reacción sorprendió a todos: “¿Me vas a proponer casamiento?"

Invitado a Puro Show para hablar de psicología, Facundo Estévez contó algunas intimidades de su relación de seis años con el conductor

Facundo Estévez estuvo en Puro Show y habló de cómo es Pampito cuando las cámaras se apagan (Video: Puro Show-El Trece)

El licenciado Facundo Estévez visitó el piso de Puro Show (El Trece) como especialista en psicología para disertar sobre la situación que involucra a la cantante Lowrdez con su expareja. Sin embargo, el programa no tardó en girar hacia su relación con Pampito Perelló, uno de los conductores, y su novio hace seis años.

Todo comenzó cuando Matías Vázquez, el otro conductor del programa, lo presentó ante la audiencia: “Se licenció en Psicología, Facundo Estévez, que es una persona muy especial, que vos, Pampito, lo conocés muy bien. Fuerte aplauso para recibirlo”, introdujo con cierta formalidad. Facundo agradeció la bienvenida y dijo: “Buen día, es la primera vez que vengo a visitarlos al estudio”.

Entre risas, Pampito se propuso romper el hielo y preguntó: “¿Me vas a proponer el casamiento?”. Facundo le siguió el juego y respondió con complicidad: “Me acaba de mandar un mensaje Guido Záffora preguntándome eso”. Entonces, el conductor aportó otro dato al respecto: “El otro día, en el estreno de Papá Por Siempre me preguntan ‘¿Y? ¿Cuándo te casas?’. Yo me casaría, pero no tengo plata, me quiero casar bien”, argumentó.

Pampito y Facundo están juntos
Pampito y Facundo están juntos hace seis años

Facundo explicó su mirada sobre el matrimonio y la posibilidad de llevarlo a cabo: “No tanto por un significado romántico, porque algo vaya a cambiar. Efectivamente, vivimos juntos hace muchos años, llevamos una vida de casados. Entonces, pensamos en el hecho de casarnos como una celebración para los demás”.

En ese momento, Matías preguntó por las virtudes y defectos de su compañero: “Lo mejor de Pampito es que una muy buena persona. Es muy sensible, con una sensibilidad muy real, presente. Él no tiene caretas”, respondió el psicólogo.

La charla derivó en los rituales nocturnos: Pampito confesó su TOC de revisar el orden de la casa, a lo que Facundo sumó algunas observaciones de primera mano: “Nos vamos a acostar 11:00, 12:00 de la noche y empieza a dar vueltas por la casa tipo una ronda de seguridad, mirandosi algo está fuera de lugar”.

En estos años la pareja
En estos años la pareja aprovechó para viajar por el mundo

Sobre el final del bloque, Matías Vázquez volvió al tema del casamiento: “¿Cómo quedamos con la boda, diciembre de 2026?”. El que respondió fue Facundo: “Sí, vemos con la plata”, y Pampito sumó: “Por lo pronto nos vamos juntos de vacaciones”. Así, entre confesiones, humor y complicidad, Pampito y Facundo mostraron el costado más real y entrañable de su relación, donde el amor y la convivencia se viven con autenticidad y sentido del humor.

Hasta hace poco había mantenido en reserva los detalles de su propia intimidad. Sin embargo, invitado a un ciclo de streaming, Pampito decidió abrirse y compartir con sus seguidores aspectos poco conocidos de su vida privada.

Facundo trabajó con Cris Morena
Facundo trabajó con Cris Morena en Casi Ángeles y luego decidió estudiar psicología (Instagram)

“Durante un montón de tiempo tenía cierto prejuicio de hablar, pero después me relajé”, confesó en Resu en vivo, donde contó que un año después de conocerse ya convivían. Sobre su relación, se mostró entusiasmado y agradecido: “Me encanta. No había estado en pareja nunca y nos llevamos re bien, viajamos y disfrutamos juntos... Yo soy intenso y él me baja las revoluciones”. Así, Pampito dejó atrás los prejuicios y eligió compartir con el público la felicidad y el equilibrio que encontró en su vida amorosa.

