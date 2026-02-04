Mirtha Legrand celebró el legado de Astor Piazzolla en una noche única en el Teatro Colón

Mirtha Legrand, espectadora de lujo de Astor, Piazzolla Eterno en el Teatro Colón (Crédito: Juanjo Bruzza)

Tras un mes de intenso trabajo en Mar del Plata, Mirtha Legrand regresó a la ciudad de Buenos Aires para continuar con su histórico programa. En ese marco, este martes, la Chiqui aprovechó la templada noche porteña para disfrutar de uno de los espectáculos más llamativos del Teatro Colón: Astor Piazzolla Eterno.

La Chiqui llegó al centro porteño a las 21.30 de muy buen humor, acompañada por un grupo de amigos: Alejandro Veroutis, el Dr. Guillermo Semeniuk, médico personal de la diva, y su amiga Amalia Idoyaga. Con una puesta de gran potencia visual, musical y emocional, la obra desplegó el legado de Astor Piazzolla en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo. La respuesta del público, que colmó la sala y acompañó cada pasaje con entusiasmo, marcó el tono de una noche inolvidable.

La figura de la televisión disfrutó de la función desde el palco 11 y lució un vestido de Claudio Cosano. Mirtha llamó la atención de los presentes con un conjunto de tono celeste compuesto por un vestido de tela translúcida con aplicaciones florales en relieve y bordados que cubren las mangas y el torso. Llevaba un chal del mismo tono apoyado sobre los hombros, un collar plateado ajustado al cuello y aros a juego.

Tras su último programa en Mar del Plata, la Chiqui continuará su ciclo desde Buenos Aires

En la imagen, la cual fue tomada antes de dar sala, se ve a Legrand sosteniendo un programa del evento. Sobre el apoyabrazos del asiento de la Chiqui se observaba su cartera de color plateada con cierre brillante y un par de anteojos. Cuando el reloj marcó las 11.15, la figura de la televisión se retiró del establecimiento para cenar junto a su grupo de amigos.

La figura del espectáculo guarda una profunda admiración por Piazzolla. En 1964, Daniel Tinayre dirigió la película Extraña ternura, la cual fue musicalizada por Astor. A este film se suma Bajo un mismo rostro, la cual fue interpretada por Mirtha Legrand junto a su hermana Silvia.

Así, la diva disfrutó del espectáculo y aplaudió de pie esta obra que despliega y celebra el legado de Astor Piazzolla. Se trata de una coproducción del Teatro Colón con RGB, la productora de Gustavo Yankelevich, que cuenta con puesta en escena y dirección de Emiliano Dionisi, dirección musical de Nicolás Guerschberg y dirección artística de Tato Fernández.

Mirtha Legrand recordó el legado de Astor Piazzolla en su visita al Colón (Copyright: xBRIGANI-ART/HEINRICHx BriganiArt_00025752_00025752)

Este viernes, tras su despedida de La Feliz, la diva comenzará a grabar su programa desde la ciudad de Buenos Aires. En su último programa, la Chiqui se emocionó al cerrar una nueva etapa desde la costa atlántica. “Este es mi último programa desde Mar del Plata, pero vengan, vengan, porque la ciudad está muy linda. Yo me voy, pero la ciudad queda maravillosa. Es lindísimo Mar del Plata. Y el próximo sábado, Buenos Aires, allá vamos”, comenzó diciendo la conductora al iniciar su ciclo.

Luego de unos segundos de pausa, Legrand continuó relatando sus sentimientos por su despedida: “Me da pena irme. Fui muy feliz acá. No sé ustedes cómo lo han pasado. Al equipo, muchísimas gracias. Han sido todos amorosos”, confesó la conductora. En su discurso, la figura de la televisión no dejó de mencionar el espacio que la hospedó: “A este hotel, Costa Galana, que es fantástico, que me tratan con tanto cariño como si fuera mi casa. Sobre todo al público que me demuestra su amor de una manera que a mí me emociona“, dijo, valorando el trato recibido en su estancia.

Legrand se mostró sorprendida por el afecto que no distingue edades. “Yo soy grande, chicos, y no puedo creer que todavía haya chiquitos que corran para saludarme. Realmente es emocionante”, reconoció, reflejando la profundidad de su vínculo con la audiencia. Además, ahora, la Chiqui ultima detalles para la celebración de su cumpleaños, el 23 de febrero, el cual será dentro de unas semanas.