Entre risas y tropiezos, Marley celebró la primera caminata de Milenka: “Muy bien, chiquita”

Con tan solo un año y un mes de vida, Milenka logró caminar por sí sola hacia su papá, Marley, quien capturó el momento ante la cámara (Instagram)

El presente de Marley está marcado por la felicidad y la emoción que le da ver crecer a sus hijos. Instalado en su rutina de padre y conductor, el animador celebra cada pequeño logro familiar y comparte esos momentos con sus seguidores. En los últimos días, fue su hija menor, Milenka, quien se llevó todas las miradas: con tan solo un año y un mes, la nena sorprendió al dar sus primeros pasos de manera independiente, despertando el orgullo y la ternura de toda la familia.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Marley decidió mostrar el gran avance de la pequeña. En un video grabado en el patio de su casa, se pudo ver cómo Milenka se levanta sola del piso y comienza a dar sus primeros pasos, tambaleantes pero decididos, en dirección a su papá. “¡Te levantaste sola!”, exclamó Marley, visiblemente orgulloso, mientras la nena atravesaba el espacio esquivando obstáculos como unas pesas y, a pesar de una breve caída al piso, seguía enfocada en su objetivo.

Unos minutos más tarde, Marley compartió otra secuencia en la que Milenka lograba llegar hasta una mesa y sostenerse con sus propias manos. “Muy bien, chiquitita”, celebró el conductor, conmovido por la determinación y el esfuerzo de su hija menor. El registro, espontáneo y lleno de ternura, dejó ver la cotidianeidad de la familia y la importancia que Marley le da a cada pequeño avance de sus hijos.

El conductor expuso su orgullo ante el gran paso que dio la pequeña

No es la primera vez que Marley documenta los pasos de Milenka en su desarrollo. En noviembre pasado, el conductor ya había compartido un video en el que su hijo mayor, Mirko, de ocho años, acompañaba a la niña en sus primeros intentos por caminar. En las imágenes, Mirko aparecía pendiente de cada movimiento de Milenka, quien empujaba un andador de juguete y exploraba el living familiar bajo la mirada atenta de su hermano. Rodeados de juguetes y también de Bailey, el labrador retriever blanco que es la mascota de la familia, la escena muestra la complicidad y el cariño entre los hermanos.

Las fotos y videos que Marley publica en sus redes sociales revelan la dinámica cotidiana del hogar: Mirko en el rol de hermano mayor, atento y protector, se asegura de que Milenka se divierta y explore de manera segura. El conductor, orgulloso de la actitud de su hijo, lo calificó como “el mejor niñero”, destacando la empatía y la paciencia con la que acompaña a su hermanita. En más de una ocasión, Marley remarcó la importancia de ese lazo y la alegría que le genera ver cómo sus hijos crecen y se apoyan mutuamente.

Marley capturó el momento en que su hijo mayor, Mirko, cuidaba a Milenka mientras intentaba caminar con su andador de jueguete (Instagram)

El entusiasmo de Mirko por los avances de Milenka quedó registrado en otro momento familiar. Enganchado con que su hermana se largue a caminar, el nene le llevó un centro de juegos estacionario, diseñado para que los bebés se sienten erguidos y exploren juguetes interactivos de manera segura. “Ese lo usabas vos cuando eras chiquito”, le contó Marley a Mirko, haciendo referencia a la “herencia” que ahora disfruta la más pequeña de la casa. La escena, cargada de simbolismo y afecto, refleja la continuidad y el valor de los objetos compartidos en el entorno familiar.

La llegada de Milenka a la familia, el rol de Mirko como hermano mayor y la presencia incondicional de Marley construyen una postal de afectos, descubrimientos y mucha ternura. Entre juguetes, mascotas y aprendizajes, la casa se llena de risas, tropiezos y nuevas conquistas. Y Marley, atento a cada detalle, sigue documentando ese recorrido con alegría, orgullo y el deseo de atesorar cada instante de la infancia de sus hijos.