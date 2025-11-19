El tierno video de Mirko cuidando a Milenka en sus primeros pasos y el orgullo de Marley: “El mejor niñero”

El tierno video de Mirko cuidando a Milenka y el orgullo de Marley: "El mejor niñero" (Video: Instagram)

Marley compartió en sus redes sociales un video que muestra a su hijo Mirko junto a su hermana menor, Milenka. Allí aparece el niño de 8 años siguiendo con atención a la niña, que a finales de diciembre cumplirá su primer año y está dando sus primeros pasos.

En las imágenes se puede observar a Mirko pendiente de cada movimiento de la beba, quien ya da sus primeros pasos empujando un andador de juguete y explora jugando en el living familiar.

Las fotos revelan escenas cotidianas en las que el nene acompaña y cuida a Milenka, asegurándose de que se divierta de manera segura. Marley acompañó la publicación con un mensaje en el que destaca la actitud protectora de su hijo mayor y lo calificó como “el mejor niñero”.

Rodeados de juguetes y también de Baily, el labrador retriever blanco que es la mascota familiar, el video del conductor captó la dedicación y cariño de su hijo mayor con su hermanita. Allí Milenka aparece caminando ayudada por un andador, supervisada por Mirko.

Enganchadísimo con que su hermana se largue a caminar, el nene le llevó un centro de juegos estacionario diseñado para que los bebés se sienten erguidos y exploren juguetes interactivos de forma segura. “Ese lo usabas vos cuando eras chiquito”, le contó el animador a su hijo, sobre la “herencia” que recibió su hermanita.

Hace dos semanas Marley en sus redes sociales mostró uno de los hitos más esperados en la vida de cualquier padre: los primeros pasos de su hija Milenka. Dentro de la grabación, se observa cómo la pequeña de casi 11 meses logra avanzar sonriente mientras su padre la acompaña entusiasta y atento.

El conductor, en la cima de su vida personal y con un presente laboral activo gracias a Por el Mundo (Telefe), decidió documentar el instante en el que Milenka, con un caminador de colores, intentaba caminar y supera las caídas sin perder el ánimo. “Primeros pasos con caídas, pero a recuperar rápido con una sonrisa”, escribió el conductor en la leyenda de la publicación en Instagram, logrando emocionar a miles de personas.

Durante el video, alienta a su hija desde los primeros segundos: “Cuidado, muy bien 10 estás caminando bebé”, se le escucha decir. El entusiasmo se combina con el cuidado, ya que Milenka utiliza una mochila de peluche con forma de abeja, diseñada para proteger la cabeza y la espalda en caso de caídas. Cuando la niña se tambalea hacia atrás, el conductor reacciona con naturalidad: “No pasa nada, ahí vamos otra vez”, y tras levantarla, la anima a continuar su recorrido. La niña responde a los estímulos balbuceando y es ovacionada por su padre, quien celebra: “Te felicito mi amor, mira cómo vas avanzando. Qué abejita tan trabajadora. Felicitaciones, primeros pasos”.

Durante su reciente participación en Cortá por Lozano (Telefe), Marley abordó con sinceridad cómo la crianza de Milenka ha resultado diferente respecto a su experiencia inicial con Mirko. El conductor, quien compartió el encuentro acompañado de su hija menor, reflexionó sobre el aprendizaje adquirido al transitar dos veces el camino de la paternidad.

Al recordar su etapa como padre primerizo, confesó las inseguridades y el desconocimiento que lo acompañaron: “Con Mirko todo era nuevo, con ella ya agarro el bolso, los pañales, todo, estoy canchero”. Esta soltura, según él, es fruto de la práctica y los años de dedicación parental. A su vez, destacó el impacto de la experiencia acumulada: “Tengo mucha más experiencia con Milenka, entonces tengo muchos menos temores que con Mirko”, subrayando la transformación de su actitud ante los desafíos cotidianos.

El relato se tornó más íntimo al evocar una situación en la que su propia madre, testigo de su evolución como papá, lo señaló con orgullo mientras realizaba tareas habituales. El conductor recordó el comentario materno: “Me miraba mi mamá y me dijo ‘qué canchero que estás’. Y bueno, ya es distinto; antes era todo con temor, todo despacio, ahora ya sé bien los tiempos, todo”. De este modo, el conductor expuso el cambio en la dinámica familiar y la confianza con la que hoy asume su rol.