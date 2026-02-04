El rotundo cambio de look de María Becerra con un guiño para los comienzos de su carrera

María Becerra y Tini Stoessel lanzaron su esperada colaboración

María Becerra sorprendió a sus seguidores al mostrar un cambio de look radical, dejando atrás su pelo largo y eligiendo un corte con rapado lateral, con un significado detrás.

La transformación se presenta como un símbolo del inicio de una nueva etapa en la carrera musical de la artista argentina y refuerza su imagen urbana y audaz, conectándola con sus inicios artísticos y marcando una diferencia visible respecto al estilo habitual de Becerra.

Maria Becerra exhibe un llamativo y moderno corte de cabello con rapado lateral, luciendo un estilo audaz

Las imágenes publicadas generaron una imediata repercusión en redes sociales, con numerosos comentarios y muestras de apoyo por parte del público. La reacción virtual se hizo notar en pocas horas y posicionó el tema como tendencia.

La propia Becerra, como su novio J Rei elogiaron el trabajo de Ezequiel Rojas, y resaltó su entusiasmo ante este cambio, aludiendo a una “nueva versión” de sí misma vinculada a la etapa de “la Mari de 222” de 2019.

Para sus seguidores, la decisión de la cantante fue una expresión genuina de personalidad y creatividad, en sintonía con los códigos visuales del género urbano y el constante espíritu de renovación de sus proyectos musicales. Con este gesto, Becerra reafirma la conexión emocional con su historia artística y la determinación de abrir nuevos rumbos en su recorrido.

La propia Becerra manifestó satisfacción con el trabajo del profesional y resaltó su entusiasmo ante este cambio

París Hilton, María Becerra y el encuentro de los mundos

El lanzamiento de Infinity Icon: A Visual Memoir marcó un nuevo punto de inflexión en la trayectoria de Paris Hilton, quien reivindicó el valor de compartir su recorrido más allá de los personajes y mitos creados en torno a su figura mediática.

En diálogo con Javier Ponzo, la empresaria y artista destacó su acercamiento a la música argentina a través de María Becerra, repasó los desafíos de la fama precoz y defendió una visión orientada a la sanación y el empoderamiento personal: “Realmente quiero inspirar a otros al ver esta película para que sepan que tienen el poder de tomar el control de su narrativa, de su propia felicidad, dar esperanza a la gente y hacerles saber que no están solos”, afirmó Hilton en entrevista con Javier Ponzo.

Maria Becerra y París Hilton cantaron juntas con el tema Without Love

La intérprete abordó en detalle la colaboración con la cantante argentina y el proceso de selección para su tema conjunto: “Empecé a pensar en artistas con quienes quería hacer esa canción y pensé en ella de inmediato. Simplemente pensé que era perfecta para esto. Y realmente encarna la letra y el sentimiento de la canción”, sostuvo la heredera del imperio hotelero.

Sobre el rodaje del videoclip, la estadounidense enfatizó el aporte creativo de Becerra y la dinámica en el set: “Su voz es increíble. Es tan dulce, encantadora y muy amable. Nos divertimos mucho en el rodaje del video musical”, declaró Hilton al mismo medio. Además, compartió una experiencia inédita ocurrida durante la producción: “Fue mi primera vez probando el mate. Estuvo muy bueno. Si tuviera ahora, lo estaría tomando”, relató la artista.

“Su voz es increíble. Es tan dulce, encantadora y muy amable", dice Paris Hilton de María Becerra

En cuanto a la motivación que la llevó a documentar aspectos íntimos de su vida, Hilton expuso: “Esta película realmente lo muestra todo. Sabes, el detrás de cámaras de mi vida, contando mi historia, todo lo que pasé desde que era una niña”, explicó.

La exponente pop profundizó sobre el proceso de autodescubrimiento y la representación pública a lo largo de su trayectoria: “He estado en esta industria durante mucho tiempo. Y por tanto tiempo, estuve interpretando un personaje. Pasaba por muchas cosas internamente y creo que no estaba lista en ese momento de mi vida”, indicó Hilton.

La memoria visual reflejó los efectos del escrutinio mediático y el impacto sobre ella y sus contemporáneas: “Especialmente mirando mis archivos, y viendo cómo los medios eran tan crueles conmigo y con otras mujeres jóvenes. Destruir a las mujeres en los años 2000 era entretenimiento para la gente. Realmente me hizo ver cuánto sobreviví y lo fuerte y resiliente que soy”, confesó Hilton durante la entrevista.