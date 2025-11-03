La insólita respuesta de María Becerra en España sobre su deseo de ser anónima por un día

A poco más de un mes de que en el estadio de River se produzca el desembarco de María Becerra para hacer historia con dos conciertos consecutivos, ni ese bullicio ni la vorágine de su agenda son capaces de frenar su crecimiento. Casi al mismo tiempo que su nombre ilumina Buenos Aires, la ‘Nena de Argentina’ cruzó el Atlántico y desembarcó en España, sumando una nueva credencial: desde este viernes asumió como asesora del equipo de Sebastián Yatra en el popular reality musical La Voz. Millones de televidentes, atentos, no solo analizan cada performance en competencia, sino que buscan esa energía y carisma únicos que la artista despliega en gestos y palabras.

Y ahí, bajo los focos de la televisión ibérica, las sorpresas no terminan. Fue en ese país donde en las últimas horas la cantante participó de El Podcast de final de mes, conducido por Miki Núñez, y en ese espacio, se sinceró sobre diferentes aspectos de su vida.

María, de cara a sus seguidores, leyó en voz alta una pregunta inesperada: “¿Cuánto pagarías por volver a ser anónima por un día? Por poder salir a la calle sin que nadie te reconozca”. El silencio era palpable, se presentía la expectativa por su respuesta que desarmó a todos: “Pagaría lo que sale un pasaje a Japón. Porque me voy a Japón y no me conoce nadie. Es tal cual. Es que es verdad, sí. Yo si quiero estar tranquila, me voy a esos lugares que no hablan mi idioma, que nadie me conoce y soy una persona normal”. El estudio estalló en risas y aplausos por el ingenio con el que contestó. ¿Quién habría imaginado que una superestrella necesita, a veces, perderse en la multitud más distante para reencontrar su paz?

Incluso, el propio Miki Núñez no dudó en aclarar las dificultades del encuentro. Ese cruce de océanos, de acentos y de modismos dejó ver otra barrera inesperada. Pese a que ambos hablan castellano, por momentos la charla se tornó difícil y muchas cosas no se les entendieron, debido a la diferencia de acentos y maneras de expresarse.

María Becerra junto con Sebastián Yatra, en el marco de su presentación en La Voz

En el set de La Voz, la química se tradujo en alegría y complicidad. El encuentro entre María Becerra y Sebastián Yatra marcó el inicio de una dupla capaz de mover fibras dentro y fuera de la pantalla. “María ha encajado muy bien, tiene ese tacto no solo para ayudar a los participantes, sino también para ayudarme a mí y sumarle al programa”, reveló el cantante colombiano entre gestos de admiración, quien mostró a cada momento su satisfacción por la dinámica recién nacida. Ella, por su parte, se rindió ante el carisma y esa “labia” tan característica de Yatra: “Te lo dije desde el minuto uno, jamás conocí a alguien que pudiera hablar tanto”. “Sos muy inteligente y rápido con las palabras, y también muy sensible”, agregó, al revelar la empatía que selló su alianza en este escenario competitivo.

“Va a ser brutal, tenemos un grupo increíble. Dimos con un equipo con el que conectamos”, sentenció Yatra al anticipar jornadas de grandes emociones y actuaciones memorables. Las apuestas se pusieron sobre la mesa.

El debut de María en el programa no pudo ser mejor recibido. Presentándose junto a Yatra, interpretaron una versión acústica de “Si tú no estás aquí”, el célebre clásico de Rosana. Las voces se mezclaron, las miradas cómplices recorrieron el estudio, el público se detuvo a disfrutarlos. ¿Quién podría permanecer indiferente ante esta fusión de talento y ternura? Así, entre cámaras, ensayos y decisiones cruciales, la cantante escribió un nuevo capítulo en su carrera, derribando fronteras y conquistando corazones en cada paso.