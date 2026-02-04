Coco Carreño se separó de su novio después de 9 años de relación: “Todavía nos queremos”

Coco Carreño confirmó su separación y detalló los motivos (Video: LAM. América)

La noticia sorprendió al público: Sebastián “Coco” Carreño confirmó su separación de Andrés Fabbi tras casi una década juntos. El anuncio, realizado en LAM (América TV), puso fin a una extensa relación marcada por la convivencia, proyectos en común y una exposición pública que el cocinero siempre intentó mantener bajo control.

Carreño, conocido por su bajo perfil fuera de la pantalla, eligió un tono sincero y directo para compartir la noticia. “Me separé. En realidad, me vengo haciendo como el desentendido y no digo nada, porque viste que esto de ser público tiene una parte linda y una más fea, que no posteás más nada con el otro y la gente se da cuenta. Yo tengo un perfil muy tranquilo”, expresó.

Según relató, la separación se produjo en noviembre último, pero ambos decidieron mantener la información en privado durante un tiempo. Respetando el pedido de Fabbi, Carreño optó por no hacer declaraciones hasta ahora, cuando consideró que era momento de hablar abiertamente sobre el final de la pareja.

Las razones detrás de la ruptura fueron abordadas con honestidad, aunque sin entrar en detalles íntimos. Carreño explicó que se trató de un proceso natural, propio del paso del tiempo y de la convivencia constante: “Las parejas se desgastan. Nosotros convivimos desde el día uno. Todavía nos queremos mucho. Compartimos a Rafa, nuestro perro, que lo amamos y tenemos una buena relación. No es que nos llevemos mal ni nada. Las cosas mutan, van cambiando; el amor toma otra forma y decidimos darle un fin a eso antes que hacer cualquiera”.

Coco Carreño y Andrés Fabbi, en una antigua postal familiar

El cocinero remarcó que la decisión fue tomada de manera conjunta. “Lo sentimos. Vas sintiendo en el otro que hay cosas que cambiaron”, afirmó, al dejar entrever que el vínculo se transformó y ambos lo asumieron con madurez. “Cuando estás en pareja tanto tiempo, las cosas mutan para otro lado. Al principio, cuando te enamorás, todo es fantástico y con el tiempo eso va cambiando y hay un amor más maduro, de la construcción, y después no sé... la vida va pasando, tomás distintos caminos”.

Durante la entrevista, preservó ciertos aspectos de su intimidad, pero dejó en claro que no hubo conflictos graves ni terceros involucrados. El desenlace fue fruto de una evolución interna y compartida, sin rencores ni reproches.

A pesar del final de la relación, subrayó que el cariño entre ambos permanece. “Todavía nos queremos mucho”, repitió, al aludir al afecto que los une y a la buena relación que mantienen gracias a su perro en común. La convivencia pacífica se mantiene y existe la posibilidad de que, con el tiempo, la relación derive en una amistad.

El conductor de La cocina rebelde (El Trece) relató una anécdota para ilustrar su manera de afrontar los vínculos: “Para que te des una idea de lo buena onda que soy, cuando yo conocí a Andrés, él quería conocer a mi exnovio, así que organicé una comida para los tres. Yo me llevo bien con la gente. Con el tiempo no quita que podamos ser amigos, comer y capaz qué sé yo... nunca se sabe”.

En más de una oportunidad, Coco Carreño reemplazó a Jimena Monteverde en La Noche de Mirtha

Sobre su presente, afirmó que no está interesado en conocer a nadie más. Toda su energía está volcada a los proyectos laborales y a recomponerse tras el cambio personal. “Necesito estar solo y tranquilo”, sentenció, transmitiendo la decisión de priorizar su bienestar y su desarrollo profesional.

La relación entre Coco Carreño y Andrés Fabbi atravesó nueve años de convivencia, marcados por diferencias de personalidad y proyectos comunes. En una reciente charla, el cocinero había descripto la dinámica que los unía: “Él sabe lo que yo lo quiero, profundamente. Y que lo respeto, la verdad me río mucho con él, me divierto. Somos, como dice la palabra, pareja. Que está bueno, es importante. Tenemos mucha sincronía”,

Con el anuncio de la separación, queda en evidencia cómo ambos supieron priorizar el diálogo y el respeto, incluso al momento de poner fin a su historia.