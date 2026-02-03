Nicki Nicole se defendió de una supuesta polémica en los Premios Grammy con Billie Eilish: su descargo y el apoyo de Lali

El cruce viral de Nicki Nicole con Billie Eilish generó interpretaciones erróneas y alimentó la polémica en redes sociales (Video: X)

La presencia de Nicki Nicole en la edición 2026 de los Premios Grammy, celebrados en Los Ángeles, dejó imágenes memorables y un comentadísimo encuentro que se volvió viral con Billie Eilish, aunque también desató una fuerte polémica en redes sociales. Tras la ceremonia, la cantante rosarina decidió romper el silencio y expresar públicamente el impacto que tuvieron las críticas y los mensajes de odio que recibió luego de su paso por la gala más importante de la industria musical estadounidense.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Nicki compartió un extenso descargo en el que relató cómo vivió la experiencia y el efecto emocional que tuvieron los comentarios negativos. “La verdad es que realmente intenté disfrutar los Grammys, pero obviamente leo los comentarios horribles con los que se refieren a mi persona, cuando me dicen que no me merezco estar en ese lugar y critican hasta mi manera de hablar”, escribió. Lejos de minimizar la situación, la artista fue contundente al admitir: “Sepan que el odio diario realmente afecta y mucho”.

Nicki Nicole expresó el impacto emocional de las críticas tras su paso por los Premios Grammy 2026 en Los Ángeles

El mensaje rápidamente se viralizó y generó miles de reacciones. En el mismo posteo, Nicki pidió un límite al hostigamiento digital y apeló a una convivencia más respetuosa: “No soy nadie para dar lecciones de moral, pero agradecería que si no te gusta mi música y mi mundo, simplemente no lo consumas. No hace falta remarcar cada segundo de la forma más cruel posible que lo que hago no te gusta”.

Las críticas se intensificaron a partir de un video que circuló masivamente en redes, en el que se la ve conversando con la artista durante la ceremonia. Algunos usuarios interpretaron —de manera errónea— que Nicki se había comparado con la cantante estadounidense, bajo el mote de “la Billie Eilish argentina”. El mensaje que la expareja de Lamine Yamal eligió responder fue el de un usuario que escribió: “Primero, tenés a Billie Eilish enfrente y lo único que hacés es hablar de vos misma. Segundo, ¿quién carajo te dice la ‘Billie Eilish argentina’, fantasma?”.

La cantante rosarina denunció el hostigamiento digital y advirtió sobre los efectos del odio diario en las redes sociales

Nicki Nicole utilizó su cuenta de X para pedir respeto y limitar los ataques personales derivados de su participación en la gala musical estadounidense

Ante esa lectura, la cantante volvió a aclarar la situación mostrando su dolor y enojo. “Por Dios, no dije eso. Hablábamos sobre un meme pedorro que hablaba sobre eso, del cual ella estaba al tanto”, explicó. Y sumó, sin filtros: “Yo jamás me comparé ni mucho menos. Solo nos presentaron y pude felicitarla por su premio, decirle cuánto la admiro, reírnos y decirle que venga a Argentina nada más. No me comparé ni mucho menos, ni la incomodé para nada”.

En otro tweet, insistió en que el recorte del video fue utilizado de manera malintencionada: “Por favor dejen de tirarme odio por un corte de un video y por cada cosa que inventan sobre mí cada segundo”. Incluso, con un tono más relajado pero igual de firme, remarcó: “En realidad hablamos sobre un meme que habla sobre eso, del cual ella estaba al tanto. ¿Cómo le voy a decir algo así como lo que dice el titular? Dios. Y sí, es muy linda en persona. Igual se sabe”.

Lali Espósito ofreció un contundente respaldo público a Nicki Nicole, destacando la importancia de la autenticidad frente al odio digital

Mientras el debate crecía, Nicki también recibió un fuerte respaldo de colegas del ambiente artístico. Una de las voces más contundentes fue la de Lali Espósito, quien le dedicó un mensaje público cargado de reflexión y afecto. “En épocas donde el odio es la medicina para la frustración de un sistema colectivo roto, solo queda intentar mostrar algo de humanidad”, escribió la cantante. Y agregó: “En épocas donde todos quieren ser otros, se señala a quien es como es. Estuviste hermosa, Nickita, representando”.

El apoyo de Lali no pasó desapercibido y fue celebrado por los seguidores de ambas. En su mensaje, también dejó una definición que resonó con fuerza y citó a Bud Bunny, el gran vencedor de la noche: “Para adelante con la certeza de que intentar no ser un odiador es la rebeldía de esta época. Como dijo el ganador del Grammy a disco del año: ‘Sé que es difícil saber cómo no odiar en estos tiempos… el odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único que es más poderoso es el amor’”.