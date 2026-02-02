Así fue el encuentro entre Nicki Nicole y Billie Eilish en los Grammy: el momento más comentado de la ceremonia

Nicky Nicole y Billie Ellish se encontraron en los Grammy

En la edición número 68 de los Premios Grammy, un instante breve se transformó en uno de los más comentados de la noche: el cruce inesperado entre Nicki Nicole y Billie Eilish a su ingreso al impactante salón desató una ola de comentarios y gestos de admiración en redes sociales.

Las cámaras oficiales captaron el momento exacto en que ambas artistas coincidieron en uno de los sectores más concurridos del evento. Lejos de la solemnidad habitual, se saludaron, se abrazaron y compartieron una charla distendida que no pasó inadvertida para los asistentes ni para las audiencias digitales.

En cuestión de segundos, la escena se volvió viral. El breve intercambio entre la rosarina y la superestrella estadounidense se consolidó como uno de los grandes temas de conversación de la ceremonia. La imagen de las dos sonriendo y el video del saludo recorrieron plataformas sociales, generando reacciones de entusiasmo entre seguidores y colegas.

La instantánea que recordó el encuentro entre Nicky Nicole y Billie Ellish

Durante ese cruce, Nicki recurrió a un comentario que suele escuchar en su país y en otras regiones, al explicarle que en Argentina y en otros países suelen remarcarle el parecido entre ambas, al punto de llamarla ‘la Billie Eilish argentina’”. La respuesta de Billie fue inmediata y cargada de humor: con un “sí” entusiasta, validó la comparación y demostró complicidad ante el comentario, como si esa asociación ya formara parte del imaginario de ambas.

El gesto de empatía entre las dos artistas trascendió la anécdota. En pocos minutos, la foto que selló el encuentro comenzó a multiplicarse en redes, acompañada de mensajes que celebraban tanto la presencia de Nicki en la gala como la buena relación entre ambas figuras.

La sola presencia de una cantante argentina en una de las categorías más competitivas del evento evidenció la amplitud del fenómeno Nicki Nicole. La joven rosarina compartió terna con nombres de peso internacional y, aunque el premio fue finalmente para Bad Bunny, la nominación funcionó como plataforma para amplificar su exposición y consolidar la percepción de su talento a escala global.

Este tipo de distinciones no solo tienen valor simbólico. Para artistas emergentes de América Latina, figurar en la lista de nominados a los Grammy implica acceder a nuevas audiencias y mercados, así como abrir puertas a colaboraciones con figuras ya establecidas. Cada paso en el circuito de premiaciones internacionales suma a la construcción de una carrera con proyección fuera del ámbito local.

La cantante se refirió en la alfombra roja de la premiación a su look y cómo se conecta con su próxima etapa musical (Video: AP)

Instantes antes del cruce con Billie Eilish, la aparición de Nicki en la alfombra roja captó la atención tanto de la prensa especializada como de los fanáticos por la fuerza visual y simbólica de su propuesta estilística. La artista eligió este escenario mundial para presentar un concepto renovado, centrado en el amor propio y representado a través de un elemento distintivo: los jazmines.

En declaraciones a AP Live, explicó el significado detrás de su look: “Este look representa un futuro musical mío que viene, que tiene mucho que ver con un concepto sobre el amor propio”. La cantante hizo hincapié en la importancia de su nuevo álbum y en el valor personal que le otorga al símbolo floral: “Lo que para mí significan es la definición del amor propio. Abrazar los jazmines es en base a abrazarse una misma y a quererse una misma y saber amarse. Entonces, este es como el amuleto que me acompaña, como si estuviera acá con mi amor propio”, afirmó la artista.

El atuendo elegido reforzó esta identidad visual. Lució un vestido blanco con transparencias delicadas y un gran protagonismo de los jazmines en forma de accesorio metálico. La pieza central del vestuario fue una escultura floral creada por el artista Alex Sobrón, pensada especialmente para plasmar el nuevo concepto en la imagen pública de la cantante.