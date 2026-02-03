Nicole Neumann y su crítica a los looks más impactantes de los Premios Grammy: “Es un montón”

A través de sus historias, Nicole Neumann dio su punto de vista acerca de los diferentes looks usados por los artistas en los Grammy (Video: Instagram)

La alfombra roja de los Premios Grammy no solo marcó tendencia a nivel global, sino que también se convirtió en tema de análisis para Nicole Neumann, que siguió de cerca la gala desde sus redes sociales. Días después de la gala, la modelo comentó uno por uno los outfits más virales de la noche, con frases espontáneas, gestos de sorpresa y ese tono entre fashionista y amiga que la caracteriza.

El vestido de vinilo nude de Heidi Klum fue elogiado por Nicole Neumann, quien resaltó su audacia y planteó el desafío de la comodidad en la gala

La primera en captar su atención fue Heidi Klum, quien volvió a confirmar su lugar como reina de la provocación en las alfombras rojas. Con un vestido ajustado de vinilo nude, de acabado brillante y efecto escultura corporal, la modelo impactó desde el primer segundo. Nicole no escatimó en elogios: la calificó de “diosa”, aunque no pudo evitar una observación práctica que muchos compartieron en silencio. Con humor, dejó flotando la pregunta que se volvió viral: si con un diseño tan rígido y ceñido, Heidi pudo sentarse durante toda la gala o si vivió la noche entera de pie. Admiración absoluta, pero sin perder el ojo crítico.

Bad Bunny apostó por un tuxedo negro clásico con un detalle de corset en la espalda, destacando entre los outfits de la alfombra roja de los Grammy

Nicole Neumann destacó el detalle en la espalda de Bad Bunny

Luego llegó el turno de Bad Bunny, quien apostó por un look clásico que Nicole celebró de inmediato. El artista eligió un tuxedo negro impecable, elegante y minimalista, con un prendedor floral como único gesto disruptivo. “Me encantó”, fue la reacción implícita de la modelo ante una propuesta sobria que destacó entre tantos excesos. Sin embargo, el análisis no terminó ahí: en una historia posterior, Nicole reparó en un detalle que muchos pasaron por alto, la espalda del saco, intervenida con un diseño acordonado tipo corset que rompía con la estructura tradicional del esmoquin. Un guiño inesperado que elevó el look y sumó puntos extra.

El estilo rebelde y elegante de Miley Cyrus recibió la aprobación de Nicole Neumann, quien valoró la coherencia y autenticidad de su look

La tercera en el recorrido fue Miley Cyrus, fiel a su estética rebelde. Con una campera de cuero ajustada a la cintura, camisa blanca impecable y pantalón negro clásico, Miley llevó a la alfombra un estilo rocker elegante, con referencias setentosas. Nicole observó el conjunto con atención y dejó en claro que era una de las apuestas más coherentes de la noche: fuerte, auténtica y sin concesiones. “Re sí”, aprobó, aunque también sugirió: “Por ahí, otro pelo”.

Justin Bieber y Hailey Bieber se convirtieron en una de las parejas más observadas, ambos en negro y con una química que impactó en la alfombra roja

El siguiente capítulo lo protagonizaron Justin Bieber y Hailey Bieber, una de las parejas más observadas de la gala. En la alfombra roja, ambos optaron por el negro: Justin con un traje oversize de impronta relajada y Hailey con un vestido largo, ajustado, de escote palabra de honor. “Divinos”, escribió la modelo al verlos juntos, celebrando la armonía estética y la química de la pareja.

El show en ropa interior de Justin Bieber sorprendió a Nicole Neumann y generó contraste entre la sobriedad de la alfombra roja y la osadía del escenario

Pero la historia no terminó ahí. Más tarde, reaccionó a otro momento viral de la noche: el show de Justin, cuando el cantante apareció sobre el escenario con un look inesperado, en ropa interior, descontracturado y provocador. “Esto no lo entendí mucho”, deslizó con sinceridad y sin escándalo, marcando el contraste entre la elegancia de la alfombra y el giro performático del escenario.

Karol G deslumbró con un vestido negro ajustado, escote pronunciado y accesorios plateados, combinando sensualidad y sofisticación según Nicole Neumann

Después fue el turno de Karol G, que deslumbró con un vestido largo negro, ajustado al cuerpo, con escote pronunciado y una abertura lateral sostenida por broches metálicos y una cadena decorativa. Nicole reaccionó con aprobación inmediata: “Sí, sí”. El estilismo, acompañado por accesorios plateados de gran tamaño y una coleta alta, combinó sensualidad y sofisticación. Un sí rotundo, sin vueltas.

Chappell Roan impactó en los Premios Grammy con un look burdeos de gasa translúcida que Nicole Neumann calificó como 'un montón' por su audacia y exceso

El recorrido cerró con Chappell Roan, una de las figuras más disruptivas de la noche. La artista generó debate en redes por un vestido confeccionado en gasa de chifón rojo intenso y completamente translúcido que caía desde anillos colocados en los pezones . Nicole, fiel a su estilo, le bajó el pulgar al look. “Un montón”, definió.