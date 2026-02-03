La China Suárez reveló el secreto de belleza que utiliza para su rostro

La China Suárez sorprendió a sus seguidores al revelar el tratamiento estético que utiliza para mantener su piel tersa y luminosa

La China Suárez sorprendió a sus seguidores al revelar el tratamiento estético que utiliza para mantener su piel tersa y luminosa: el Morpheus 8, también conocido como lifting sin cirugía. La actriz compartió el procedimiento en sus historias de Instagram, en medio de una notable exposición mediática y la reacción inmediata del público-

Es un procedimiento facial no quirúrgico que combina la micropunción con radiofrecuencia para renovar la piel en profundidad. “Lifting sin cirugía. Es un tratamiento profundo que combina micropunción y radiofrecuencia para renovar tu piel por completo”, explicó la actriz.

Las imágenes compartidas mostraron su rostro ligeramente enrojecido, efecto propio del tratamiento. Entre los principales beneficios destacan la reafirmación de la piel, ya que el calor generado ayuda a tensar la zona y definir la mandíbula.

Eugenia "China" Suárez comparte los resultados iniciales de su tratamiento estético facial Morpheus 8, que combina microneedling y radiofrecuencia para rejuvenecer la piel (@sangrejaponesa)

Además, la técnica contribuye a suavizar cicatrices de acné y arrugas profundas, eliminar pequeños cúmulos de grasa e iluminar el rostro al estimular la producción de colágeno. “Tensa: el calor hace un efecto que reafirma la piel caída y define la mandíbula. Suaviza: borra cicatrices de acné, arrugas profundas. Esculpe: elimina pequeños cúmulos de grasa. Ilumina: obliga a tu cuerpo a producir colágeno nuevo masivamente”, describió la propia Suárez en su cuenta de Instagram.

En días recientes, la actriz respondió a rumores acerca del uso de bótox y negó haberse sometido a ese procedimiento. Sus declaraciones surgieron en un contexto de constantes especulaciones sobre su imagen y fueron reforzadas por una serie de declaraciones públicas.

La actriz María Eugenia "China" Suárez compartió en redes sociales una selfie donde se observa su rostro con marcas rojas después de un procedimiento estético en @cosmedicaclinic (@sangrejaponesa)

De esta manera, la actriz aprovecha el interés suscitado y la controversia para reforzar su presencia digital y compartir detalles de su rutina personal. Así, Suárez continúa atrayendo la atención en redes sociales, actualizando a su comunidad sobre sus cuidados estéticos y consolidando su imagen pública bajo el foco mediático.

Sobre mitos y revelaciones

Las recientes declaraciones de Mauro Icardi reactivaron el escrutinio público sobre el ya célebre “mito olfativo” en torno a Eugenia “la China” Suárez. El futbolista definió como “exquisita” la fragancia de la actriz y detalló que utiliza un perfume frutal, en abierta contradicción con versiones desfavorables difundidas en los últimos años. Con estas palabras, el tema volvió a dominar la agenda en programas de entretenimientos y redes sociales.

Durante su intervención pública, Icardi desacreditó de manera rotunda afirmaciones anteriores sobre la higiene de la actriz. “En mi primer encuentro, Suárez olía exquisita a perfume”, manifestó el futbolista en declaraciones que reabrieron el tema de discusión. Icardi sumó que la actriz es “más obsesiva” incluso que él con los olores y la limpieza.

Mauro Icardi celebró un aniversario muy particular con la China Suárez: “Hoy te elijo para siempre”

Las primeras versiones negativas habían circulado en el contexto del denominado Wandagate, cuando Wanda Nara argumentó que Icardi le transmitió comentarios desfavorables sobre Suárez y aseguró que la actriz “tenía mal olor”. Icardi, con su testimonio reciente, buscó disipar esas percepciones.

El producto aromático utilizado por Suárez fue objeto de identificación por parte de la revista Glamour de España, que la señaló como usuaria del ambientador Black Cherry Merlot de White Barn. La publicación precisó que, aunque se trata de un producto fabricado originalmente para espacios cerrados, la actriz lo emplea como perfume diario, portándolo en su bolso y aplicándolo tanto en el cuerpo como en áreas de trabajo.

La China Suárez tiene una rutina diaria para su rostro

Según la marca, los componentes del ambientador incluyen “cereza oscura, frambuesa negra, vino merlot suntuoso y aceites esenciales”, lo que produce un perfil muy marcado de fragancias frutales. El uso de este aroma fuera de su fórmula tradicional contribuyó a intensificar el interés del público y los medios.

Suárez, en entrevistas pasadas, manifestó que lleva brumas aromatizantes y velas para procurar que cada entorno tenga “buen olor”, un hábito que, según explicó, mantiene en su casa y en los camarines. “Siempre busco crear un ambiente agradable y llevo conmigo productos para asegurarme de que todo huela bien”, relató la actriz en diferentes declaraciones periodísticas.