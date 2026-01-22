Teleshow

Wanda Nara redobló la apuesta contra Mauro Icardi: “Los olores de tu novia los conoce medio país”

A los pocos minutos del segundo descargo del delantero del Galatasaray, la empresaria subió un contundente mensaje dirigido al padre de sus hijas en sus redes sociales

Guardar
Wanda Nara le respondió a
Wanda Nara le respondió a Mauro Icardi (Instagram)

Después de que Wanda Nara contó que con Mauro Icardi se había generado un diálogo tras varios meses de una batalla legal y mediática, el Wandagate volvió a estallar entre los protagonistas. El miércoles Icardi hizo un largo descargo en sus redes negando todo lo que Wanda había contado sobre una supuesta etapa de comunicación con él. Esta reacción por parte de Mauro generó la respuesta casi inmediata de Wanda, quien subió una serie de chats mostrando los idas y vueltas con su expareja.

El tema parece no tener fin y durante la mañana del jueves el delantero del Galatasaray volvió a hacer un extenso descargo a través de su cuenta de Instagram. En el mismo hizo un punteo de todo lo que detalló la madre de sus hijas, argumentando que esos chats eran falsos, que la videollamada de fines de noviembre había ocurrido por error y que su pareja tiene “un exquisito olor a perfume”. Minutos después, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) retomó el guante con una respuesta contundente. “Me costó mucho el acuerdo con este club, del cual yo era fan antes de que vos llegaras. Logramos un acuerdo muy bueno a pesar de que vos no estabas de acuerdo, ni te gustaba la liga ni los turcos. Te pido que te concentres por la responsabilidad que siento al hacer este gran contrato, que en su momento supiste valorarme”, comenzó en un comunicado en sus historias de Instagram.

Como Icardi aclaró que “no son familia”, ella aseguró lo contrario: “Por las nenas siempre seremos familia y también por ellas deseo lo mejor en la carrera que juntos construimos, tanto esfuerzo en tu imagen, tanto me costaron acuerdos de moda en Milán con Nike, etc; y ahora tu imagen se cayó a pedazos”.

La dura respuesta de Wanda
La dura respuesta de Wanda al segundo descargo de Icardi

Jamás te robé y siempre pagué impuestos por lo mío. Para mí sí serás familia y sabes que siempre estaré a pesar de que lo judicial siga su curso, porque no está bien visto en ninguna parte del mundo un padre que no pague alimentos. Yo nunca hubiera permitido muchas cosas. Concéntrate en estos meses, porque cada llamada fue en momentos de concentración, como el día que erraste los dos penales”, escribió la empresaria.

Cabe recordar que después del affaire que el delantero tuvo con la China en París en 2021, él mismo le había contado a Wanda que Suárez tenía olor desagradable, según compartió la conductora en su momento. Com en el último comunicado, Icardi retoma el tema, diciendo que “tiene un olor exquisito”, Wanda cerró su mensaje con una frase tajante. “En cuanto a los olores de tu novia, contados por vos mismo, te digo que no te gastes, los conocés vos y media Argentina”.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Wanda NaraMauro IcardiChina SuárezChatsWandagate

Últimas Noticias

Alex Caniggia se comparó con el hijo de David Beckham: “Me pasó lo mismo, me echaron de casa con mi mujer embarazada”

El mediático empatizó con Brooklyn y contó que también fue expulsado de su hogar por elegir a Melody Luz. “La familia debe acompañar, no destruir”, reflexionó

Alex Caniggia se comparó con

La película argentina Belén quedó afuera de la carrera de los Oscar: cuáles fueron las nominadas

La Academia dio a conocer los candidatos y el filme de Dolores Fonzi quedó en la puerta en la categoría mejor película internacional

La película argentina Belén quedó

La tajante respuesta de Mauro Icardi a la filtración de chats de Wanda Nara: “Completamente obsesionada conmigo”

El delantero del Galatasaray volvió a subir un extenso comunicado en sus redes sociales para continuar con la guerra mediática con su expareja. “No son míos esos mensajes”, arremetió

La tajante respuesta de Mauro

Un chat entre Wanda Nara y Mauro Icardi reavivó la polémica por una foto de Año Nuevo con la China Suárez

La revelación de conversaciones privadas coincide con el recuerdo de la imagen que capturó al futbolista con su celular durante el festejo del 1 de enero mientras cenaba con la actriz

Un chat entre Wanda Nara

Despidieron a la mesera del escandaloso affaire con Luciano Castro en España: los detalles

Luego de la repercusión mediática, Sarah Borrell fue desvinculada del bar de Madrid donde conoció al actor argentino

Despidieron a la mesera del
DEPORTES
Tras la polémica por la

Tras la polémica por la salida de Scarlato en River Plate, AFA oficializó que la selección argentina no citará a juveniles que emigren por patria potestad

Inter Miami fichará a un argentino y será una de las compras más caras en la historia de la MLS: el “Dream Team” que armó para rodear a Messi

Vivió una pesadilla tras la final de Champions League contra el Real Madrid hace 8 años, pensó en el retiro y ahora brilla en su nuevo equipo

Tenso momento entre dos tenistas en el Australian Open: “No tienes idea lo que es el juego limpio”

El extraño punto al estilo “Matrix” que protagonizó la número 2 del mundo y se robó todas las miradas en el Australian Open

TELESHOW
Alex Caniggia se comparó con

Alex Caniggia se comparó con el hijo de David Beckham: “Me pasó lo mismo, me echaron de casa con mi mujer embarazada”

La película argentina Belén quedó afuera de la carrera de los Oscar: cuáles fueron las nominadas

La tajante respuesta de Mauro Icardi a la filtración de chats de Wanda Nara: “Completamente obsesionada conmigo”

Un chat entre Wanda Nara y Mauro Icardi reavivó la polémica por una foto de Año Nuevo con la China Suárez

Despidieron a la mesera del escandaloso affaire con Luciano Castro en España: los detalles

INFOBAE AMÉRICA

Santiago Peña dijo que el

Santiago Peña dijo que el acuerdo UE-Mercosur puede ser implementado mientras la justicia europea lo analiza

Estados Unidos aseguró que las diferencias entre Ucrania y Rusia “quedaron reducidas a un solo asunto”

La película que nadie vivo podrá ver: fue filmada en 2015 y se estrenará recién en 2115

Uruguay lamentó el “tropezón” en el acuerdo Unión Europea-Mercosur

Punta del Este busca soluciones al transporte público: analizan carriles exclusivos, bajar precios y hasta un tranvía