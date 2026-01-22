Wanda Nara redobló la apuesta contra Mauro Icardi: “Los olores de tu novia los conoce medio país”

Wanda Nara le respondió a Mauro Icardi (Instagram)

Después de que Wanda Nara contó que con Mauro Icardi se había generado un diálogo tras varios meses de una batalla legal y mediática, el Wandagate volvió a estallar entre los protagonistas. El miércoles Icardi hizo un largo descargo en sus redes negando todo lo que Wanda había contado sobre una supuesta etapa de comunicación con él. Esta reacción por parte de Mauro generó la respuesta casi inmediata de Wanda, quien subió una serie de chats mostrando los idas y vueltas con su expareja.

El tema parece no tener fin y durante la mañana del jueves el delantero del Galatasaray volvió a hacer un extenso descargo a través de su cuenta de Instagram. En el mismo hizo un punteo de todo lo que detalló la madre de sus hijas, argumentando que esos chats eran falsos, que la videollamada de fines de noviembre había ocurrido por error y que su pareja tiene “un exquisito olor a perfume”. Minutos después, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) retomó el guante con una respuesta contundente. “Me costó mucho el acuerdo con este club, del cual yo era fan antes de que vos llegaras. Logramos un acuerdo muy bueno a pesar de que vos no estabas de acuerdo, ni te gustaba la liga ni los turcos. Te pido que te concentres por la responsabilidad que siento al hacer este gran contrato, que en su momento supiste valorarme”, comenzó en un comunicado en sus historias de Instagram.

Como Icardi aclaró que “no son familia”, ella aseguró lo contrario: “Por las nenas siempre seremos familia y también por ellas deseo lo mejor en la carrera que juntos construimos, tanto esfuerzo en tu imagen, tanto me costaron acuerdos de moda en Milán con Nike, etc; y ahora tu imagen se cayó a pedazos”.

La dura respuesta de Wanda al segundo descargo de Icardi

“Jamás te robé y siempre pagué impuestos por lo mío. Para mí sí serás familia y sabes que siempre estaré a pesar de que lo judicial siga su curso, porque no está bien visto en ninguna parte del mundo un padre que no pague alimentos. Yo nunca hubiera permitido muchas cosas. Concéntrate en estos meses, porque cada llamada fue en momentos de concentración, como el día que erraste los dos penales”, escribió la empresaria.

Cabe recordar que después del affaire que el delantero tuvo con la China en París en 2021, él mismo le había contado a Wanda que Suárez tenía olor desagradable, según compartió la conductora en su momento. Com en el último comunicado, Icardi retoma el tema, diciendo que “tiene un olor exquisito”, Wanda cerró su mensaje con una frase tajante. “En cuanto a los olores de tu novia, contados por vos mismo, te digo que no te gastes, los conocés vos y media Argentina”.

Noticia en desarrollo