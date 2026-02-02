Separación, encuentro en la costa y terapia: la historia de Facundo Arana y María Susini durante la incertidumbre sentimental

Facundo Arana subió un tierno video de Maria Susini

Facundo Arana y María Susini atraviesan una separación física que no implica una ruptura definitiva. La publicación de un video por parte del actor en el que aparece junto a la modelo en la ciudad de Mar del Plata reavivó los rumores de reconciliación, aunque personas cercanas precisaron que la relación permanece en un estado indefinido por el bienestar de sus hijos.

En los últimos meses, la vida sentimental de Arana y Susini se ha visto marcada por la convivencia en hogares distintos. Sin embargo, allegados insisten en que no han alcanzado un punto final y mantienen un contacto frecuente, fundamentalmente por la crianza compartida de los niños.

Facundo Arana y María Susini, compartieron el mismo video en la playa

Ambos comparten actividades familiares y han sido vistos juntos en público en Mar del Plata. Según fuentes cercanas, priorizan el equilibrio y la estabilidad emocional de sus hijos en esta etapa.

En el plano laboral, María Susini se encuentra en la costa argentina por motivos profesionales, donde desarrolla proyectos con diversas marcas. Esta actividad le permite sostener su perfil profesional mientras afronta los desafíos de la situación personal.

A nivel emocional, Facundo Arana transita este momento con tristeza. La panelista Majo Martino afirmó que el actor ha iniciado acompañamiento psicológico, buscando mejorar aspectos personales que puedan contribuir a la reconstrucción del vínculo de pareja. Martino destacó: “Él no quiere que se termine el matrimonio”, señalando la voluntad del actor de encontrar una salida favorable para todos.

La pareja persevera en sostener la convivencia familiar y la corresponsabilidad ante la crisis de pareja, mientras el futuro sentimental permanece abierto y bajo la atención del público. Mientras tanto intentan convivir junto a sus hijos de la forma más armoniosa.

Una conferencia y un pedido

La reciente confirmación de la separación entre Facundo Arana y María Susini —tras 19 años de relación y tres hijos— instaló un clima de atención en torno al actor. Frente a la presencia de periodistas en Mar del Plata, Arana enfatizó la importancia de la privacidad familiar y agradeció el trato recibido: “Primero que nada, agradecerles a todos muchísimo por cómo trataron este tema que es tan íntimo nuestro. Fueron todos muy respetuosos y cariñosos y no quiero dejar de agradecerles”, manifestó ante los medios congregados a las puertas del teatro donde continuó con sus actividades.

Al referirse a los límites que marcó en este momento, Arana recalcó: “Lo segundo que quiero decirles es que, como saben, es un tema superíntimo, así que tratamos de dejarlo puertas adentro de casa”, estableciendo de manera clara el alcance de lo público frente a lo personal.

La palabra de Facundo Arana y un pedido a los periodistas

El actor señaló también el respaldo que recibió en las últimas semanas. Sostuvo: “Y agradecer las muestras de amor que recibimos, que fueron infinitas, y estamos muy agradecidos por eso”, reflejando el acompañamiento percibido tanto en su círculo privado como en el ámbito mediático.

En un tramo final del contacto con la prensa, Arana solicitó de forma explícita evitar nuevas indagaciones sobre el tema: “Y si puedo pedirles un favor muy especial, es que no me pregunten más nada porque lo que les estoy diciendo ahora lo pensé muchísimo. De verdad, muchísimas gracias, sobre todo por el respeto y el amor con que nos tratan”, destacó el actor de la obra “En el aire”.

El proceso de separación trascendió luego de una serie de rumores y fue confirmado públicamente a partir de declaraciones del propio Arana y del periodista Ángel de Brito. Según detalló De Brito tras dialogar con el actor, la crisis en la pareja llevaba mucho tiempo y la resolución de separarse no se trató de una decisión reciente, sino del cierre de una etapa prolongada y reservada.