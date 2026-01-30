Ángel de Brito contó las internas de la separación de Facundo Arana y María Susini: “No pesa ninguna restricción perimetral”

El conductor expuso la tensión entre la expareja y el grave accidente que hizo públicas sus diferencias (Video: LAM/ América TV)

El accidente de la hija de Facundo Arana y María Susini, habría marcado un punto de inflexión en la ya compleja dinámica familiar tras la separación de la pareja. El episodio, que ocurrió a principios de año mientras la adolescente participaba en una competición de equitación y sufrió una grave caída del caballo, acentuó tensiones y distancias que ya existían en la familia, según relató Ángel de Brito en LAM (América TV).

Aunque la ruptura entre Arana y Susini llevaba meses desarrollándose, este incidente añadió un elemento emocional decisivo, impactando tanto en la convivencia como en la relación del actor con su hija.

Al referirse a las consecuencias inmediatas del accidente, De Brito explicó que India se enojó con Facundo Arana. “India está enojada con Facundo. Me confirman eso, pero no sé el motivo”, afirmó el conductor, lo que revela el nivel de sensibilidad que atraviesa la familia. El entorno confirmó que la fractura entre padre e hija existe, aunque las razones detrás del malestar de la adolescente no trascendieron en detalle.

“India está enojada con Facundo. Me confirman eso, pero no sé el motivo”, afirmó el conductor

Durante esos días críticos, emergieron versiones diversas sobre el acceso de Arana al hospital donde se atendía a su hija. El conductor detalló que, aunque al actor no le permitieron ingresar al hospital, esto no se debió a ninguna restricción legal: “No pesa ninguna restricción perimetral sobre el protagonista de Padre Coraje”, aclaró en el programa. El periodista reconstruyó el momento en que Arana, tras enterarse del accidente: “Salió volando a la clínica a 200 por hora. Casi se la pone. Estaba muy asustado porque el accidente fue terrible”.

Al llegar a la clínica, Arana permaneció en la zona y fue acompañado por un amigo y entrenador. “Pensó lo peor en su momento y salió disparado para la clínica”, narró De Brito, y añadió: “Llegó casi infartado en la moto e hizo ir a un amigo íntimo, que es el entrenador. María lo llamó para avisarle que la nena estaba bien. Arana casi se muere. La verdad es que el accidente fue grave; la nena se cayó del caballo y se rompió el casco, podría haberse roto la cabeza”. El casco roto tras la caída y la gravedad del susto reforzaron la impresión de que la familia enfrentó un evento traumático.

“No pesa ninguna restricción perimetral sobre el protagonista de Padre Coraje”, aclaró en el programa (Verónica Guerman)

Mientras tanto, las señales públicas del distanciamiento entre Facundo Arana y María Susini comenzaron a notarse mucho antes del accidente. Según relató De Brito en LAM, “ellos se separan con mucha distancia, con muchas diferencias, con hijos adolescentes que hacen reclamos a los padres, que se ponen de un lado, se ponen del otro…”.

Por fuera del círculo íntimo, los gestos públicos también alimentaron las especulaciones. El equipo de Puro Show (Eltrece) fue en busca de María Susini en la playa. Ante la presencia de cámaras, la modelo evitó declaraciones, se mostró reticente y regresó al mar donde practicaba surf. Dentro del ciclo, las periodistas Nancy Duré y Angie Balbiani analizaron la actitud de Susini, sugiriendo que su silencio podría responder tanto a un temor a hablar como al deseo de cuidar la imagen de su expareja: “Yo veo a una mujer que le tiene pánico a hablar. Yo veo a una mujer que si abre la boca... tiene pánico de hablar, de cambiar la imagen que tenemos de Facundo Arana. Siento que si habla, explota la bomba”.

María Susini no quiso hablar de su separación de Facundo Arana: los gestos que llamaron la atención (Puro Show, El Trece)

Los datos recogidos a lo largo de varios meses por distintos medios revelan que la separación no fue abrupta. De Brito destacó en LAM que “pasaron las fiestas cada uno por su lado, Facundo con su madre y ella con los chicos”. Además, durante noviembre, María Susini viajó con sus hijos a Brasil, mientras el actor se quedó en Argentina, compartiendo momentos en soledad y, posteriormente, una brevísima conferencia de prensa ante la prensa local.

La pareja, que permaneció unida durante 19 años, afronta un proceso de crisis con afectaciones evidentes en el seno familiar y en la salud emocional de sus integrantes. La gravedad del accidente de India y los posteriores reclamos adolescentes complejizaron aún más la situación, generando una distancia pública y privada que, de momento, permanece sin resolución.