Los llamativos gestos de María Susini en medio del silencio que eligió tras su separación con Facundo Arana

La modelo se negó a hablar con la prensa presente en Mar del Plata (Video: Puro Show- El Trece)

La reciente separación de Facundo Arana y María Susini sorprendió al mundo del espectáculo argentino durante este verano. La noticia fue dada a conocer en un marco de aparente cordialidad y respeto mutuo con el que ambos decidieron transitar el final de una relación de dos décadas y tres hijos en común. Mientras el actor expuso públicamente su deseo de preservar la armonía y la unidad familiar, incluso en medio del proceso de separación, la atención mediática se posó sobre la figura de Susini, quien optó por un perfil bajo y el silencio ante la presión de la prensa.

En la última emisión de Puro Show (El Trece), el cronista Nacho Rivarola intentó sin éxito obtener alguna declaración de la modelo, cuando la interceptó al salir del mar con una tabla de surf en Mar del Plata. “¿Pueden ser dos minutos, por favor? Dos segundos. Ya pudimos hablar con Facu el otro día. ¿Estás mal, no?“, comenzó el cronista mientras seguía los pasos de la modelo caminando apurada por la arena. ”¿Pueden ser dos segundos, por favor? ¿Él hoy en día tiene relación con sus hijos? ¿Se ven?”, insistió el periodista aunque María se mantuvo firme en su decisión de no responder. Sin embargo, su rostro hablaba sin palabras. En un momento, esbozó una sonrisa y lo miró a los ojos al notero cuando este asintió si se encontraba mal de ánimo. Apretó los labios, para no responder. También hizo gestos con sus ojos, cuando el periodista le preguntó si el actor veía a sus hijos. En ningún momento habló aunque su mirada expresiva pareció indicar el difícil período que está atravesando en medio de la separación.

En el estudio, Pampito y el resto de los panelistas respaldaron la actitud de la modelo y sugirieron que los medios respeten su silencio: “No la iría a buscar más por el momento, hasta que ella decida si quiere en algún momento hablar. Me parece que... Obviamente, excelente laburo de Nacho, por supuesto”.

La reacción de María Susini al encontrar las cámaras de Puro Show en la playa

Antes de pasar al aire el encuentro con Susini en la playa, el cronista relató cómo fue el primer acercamiento: “Un día la encontramos a María. Muy temprano nos había llegado la alarma de que habría ingresado al mar para realizar surf, como casi todas las mañanas o cuando puede realizarlo. Salimos rápido disparados por las playas del sur y cuando llegamos, justo estaba ella empezando a salir hacia la orilla. Casi que nos chocamos de enfrente”.

Y siguió: “Estábamos a unos 30, 40 metros. Y nos ve, porque no había nadie más en la playa en ese momento. Cuando nos ve, se queda literal parada y es como que entra en la duda de salgo, no salgo, qué hago. Empieza a caminar en círculos, camina un poco para la derecha, para la izquierda, hasta que finalmente decide volver a entrar al mar, luego de casi 50 minutos de surf, que es un tiempo, por lo general, lo normal, lo que realiza en la actividad. Volvió a ingresar al mar”.

Rivarola sumó un detalle significativo: “Cuando gira para volver a meterse al mar, tira un beso al cielo”. El gesto fue interpretado en el estudio como un acto de agradecimiento, alivio o simplemente una manera de refugiarse en sí misma ante la incomodidad de la situación.

La palabra de Facundo Arana y un pedido a los periodistas

Días atrás, el actor de Sos mi vida habló ante las cámaras por primera vez desde que se confirmó la separación. “Primero que nada, agradecerles a todos muchísimo por cómo trataron este tema que es tan íntimo nuestro. Fueron todos muy respetuosos y cariñosos y no quiero dejar de agradecerles”, manifestó Arana ante los periodistas a las puertas del teatro donde continúa con sus actividades profesionales.

El actor también señaló que resguardar la privacidad es fundamental en este contexto. “Lo segundo que quiero decirles es que, como saben, es un tema super íntimo, así que tratamos de dejarlo puertas adentro de casa”, remarcó, estableciendo un límite a la exposición mediática y reafirmando la necesidad de manejar el proceso de manera reservada.

Arana aprovechó la ocasión para realizar una solicitud especial a la prensa. “Y si puedo pedirles un favor muy especial, es que no me pregunten más nada porque lo que les estoy diciendo ahora lo pensé muchísimo. De verdad, muchísimas gracias, sobre todo por el respeto y el amor con que nos tratan”, concluyó el actor.