Seda, breteles plateados y detalles a mano: el look de Juana Viale para despedirse con su programa de Mar del Plata

En su último programa en la ciudad de Mar del Plata, Juana Viale apostó por el vestido de la diseñadora platense Leticia Jardel (Almorzando con Juana – El Trece)

El verano en Mar del Plata llegó a su fin para Juana Viale, quien fue la gran protagonista de las tardes televisivas desde la costa con su ciclo Almorzando con Juana (El Trece). Después de un enero diferente, lleno de moda, playa y tradición familiar en la icónica ciudad, la conductora se despidió de la ciudad balnearia con una apuesta que volvió a ponerla en el centro de la escena: la elección de un espectacular vestido de autor firmado por la diseñadora platense Leticia Jardel, marcando una vez más su giro rotundo en materia de estilo.

Con su carisma habitual, Juana abrió el último programa desde Mar del Plata con una mezcla de nostalgia y entusiasmo: “Todo concluye al fin. Alguien lo dijo, y este es nuestro último programa. ¡Sí! Acá en Mar del Plata y acá en este hotel, que todos los años nos recibe, nos mima, me tratan como una reina absoluta. Así que voy a extrañar Mar del Plata, hermosa....”. Y, antes de dar paso a los invitados, la conductora detuvo la atención en su look y explicó su elección: “Les quiero contar qué es lo que tengo puesto hoy. Es un vestido acedado, teñido a mano en tono... ¿qué tono?”. Después de una breve consulta al público y a la propia diseñadora, definieron el color como un celeste verdoso, con breteles plateados y detalles de malla de hilos metálicos en los escotes. “La espalda me fascina, como lo que soy yo. Acá es todo un arte”, comentó la conductora, visiblemente enamorada de la pieza elegida para cerrar el ciclo.

Viale no tardó en presentar a la autora del vestido, quien viajó especialmente para acompañarla en este cierre de temporada. “Voy a presentar a la diseñadora Leticia Jardel, de La Plata. Bienvenida”, anunció entre aplausos. Leticia, emocionada, relató cómo fue el proceso de inspiración y confección de la prenda: “Es una seda con mucha caída, bien espontánea, como vos, suelto, sensual a la vez. Utilicé varios recursos porque me gusta mucho esa mezcla que tenés de estilos y lo fusioné todo en esta pieza que te queda hermoso... Y acompaña tu tatuaje”. Juana, agradecida, respondió: “Todo. Muy agradecida, muy lindo”.

El look completo de la conductora que le diseñó Leticia Jardel para el cierre de su temporada en Mar del Plata (Instagram)

La charla entre ambas no solo desnudó el trabajo artesanal y creativo detrás del look, sino que también puso en valor el talento emergente del diseño nacional y la conexión entre distintas generaciones de creadoras. “El color es un celeste grisáceo, ¿no?”, agregó Leticia, mientras Juana invitaba al público a opinar: “Cada uno con su paleta de colores. Pero bueno, mil gracias. Gracias La Plata, que nos están viendo. Leticia, para todos ustedes y este vestidazo. Así que gracias, lo elegí para cerrar el ciclo”.

El clima de agradecimiento y celebración fue coronado con los clásicos saludos a su equipo de belleza: “Me peinó Juan Fojo y me maquilló Cris Sepúlveda. Pero espectacular, porque vengo con unas horas de sueño que tengo la cara bien descansada y se nota, bebé. Es todo muy hermosísimo. Me encanta este lookazo”, bromeó Juana, fiel a su humor y espontaneidad, en alusión al rodete y el esfumado con toques plateados y negros que la ayudaron a complear el look en esa oportunidad.

Juana lució su vestido junto a los invitados de su último almuerzo en la ciudad balnearia (StoryLab)

La elección de cerrar la temporada marplatense con un diseño de Jardel no fue casual. Tras años de trabajar con Gino Bogani, Juana apostó toda la temporada por creadoras emergentes y federales, marcando tendencia y abriendo posibilidades para el talento joven del país. Cada prenda lucida en pantalla fue celebrada por el público y por referentes de la moda, que destacaron la frescura, la innovación y la artesanía de cada vestido.

Así, la despedida de Viale de Mar del Plata fue mucho más que el cierre de un ciclo televisivo: fue una declaración de principios, un homenaje al diseño argentino y una muestra de que la moda, la televisión y el verano pueden ir de la mano para crear momentos únicos.