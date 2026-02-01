Teleshow

Seda, breteles plateados y detalles a mano: el look de Juana Viale para despedirse con su programa de Mar del Plata

Fiel a su pasió por la moda, la conductora eligió un vestido artesanal de Leticia Jardel para darle un cierre a su paso por la ciudad balnearia

Guardar
En su último programa en la ciudad de Mar del Plata, Juana Viale apostó por el vestido de la diseñadora platense Leticia Jardel (Almorzando con Juana – El Trece)

El verano en Mar del Plata llegó a su fin para Juana Viale, quien fue la gran protagonista de las tardes televisivas desde la costa con su ciclo Almorzando con Juana (El Trece). Después de un enero diferente, lleno de moda, playa y tradición familiar en la icónica ciudad, la conductora se despidió de la ciudad balnearia con una apuesta que volvió a ponerla en el centro de la escena: la elección de un espectacular vestido de autor firmado por la diseñadora platense Leticia Jardel, marcando una vez más su giro rotundo en materia de estilo.

Con su carisma habitual, Juana abrió el último programa desde Mar del Plata con una mezcla de nostalgia y entusiasmo: “Todo concluye al fin. Alguien lo dijo, y este es nuestro último programa. ¡Sí! Acá en Mar del Plata y acá en este hotel, que todos los años nos recibe, nos mima, me tratan como una reina absoluta. Así que voy a extrañar Mar del Plata, hermosa....”. Y, antes de dar paso a los invitados, la conductora detuvo la atención en su look y explicó su elección: “Les quiero contar qué es lo que tengo puesto hoy. Es un vestido acedado, teñido a mano en tono... ¿qué tono?”. Después de una breve consulta al público y a la propia diseñadora, definieron el color como un celeste verdoso, con breteles plateados y detalles de malla de hilos metálicos en los escotes. “La espalda me fascina, como lo que soy yo. Acá es todo un arte”, comentó la conductora, visiblemente enamorada de la pieza elegida para cerrar el ciclo.

Viale no tardó en presentar a la autora del vestido, quien viajó especialmente para acompañarla en este cierre de temporada. “Voy a presentar a la diseñadora Leticia Jardel, de La Plata. Bienvenida”, anunció entre aplausos. Leticia, emocionada, relató cómo fue el proceso de inspiración y confección de la prenda: “Es una seda con mucha caída, bien espontánea, como vos, suelto, sensual a la vez. Utilicé varios recursos porque me gusta mucho esa mezcla que tenés de estilos y lo fusioné todo en esta pieza que te queda hermoso... Y acompaña tu tatuaje”. Juana, agradecida, respondió: “Todo. Muy agradecida, muy lindo”.

El look completo de la
El look completo de la conductora que le diseñó Leticia Jardel para el cierre de su temporada en Mar del Plata (Instagram)

La charla entre ambas no solo desnudó el trabajo artesanal y creativo detrás del look, sino que también puso en valor el talento emergente del diseño nacional y la conexión entre distintas generaciones de creadoras. “El color es un celeste grisáceo, ¿no?”, agregó Leticia, mientras Juana invitaba al público a opinar: “Cada uno con su paleta de colores. Pero bueno, mil gracias. Gracias La Plata, que nos están viendo. Leticia, para todos ustedes y este vestidazo. Así que gracias, lo elegí para cerrar el ciclo”.

El clima de agradecimiento y celebración fue coronado con los clásicos saludos a su equipo de belleza: “Me peinó Juan Fojo y me maquilló Cris Sepúlveda. Pero espectacular, porque vengo con unas horas de sueño que tengo la cara bien descansada y se nota, bebé. Es todo muy hermosísimo. Me encanta este lookazo”, bromeó Juana, fiel a su humor y espontaneidad, en alusión al rodete y el esfumado con toques plateados y negros que la ayudaron a complear el look en esa oportunidad.

Juana lució su vestido junto
Juana lució su vestido junto a los invitados de su último almuerzo en la ciudad balnearia (StoryLab)

La elección de cerrar la temporada marplatense con un diseño de Jardel no fue casual. Tras años de trabajar con Gino Bogani, Juana apostó toda la temporada por creadoras emergentes y federales, marcando tendencia y abriendo posibilidades para el talento joven del país. Cada prenda lucida en pantalla fue celebrada por el público y por referentes de la moda, que destacaron la frescura, la innovación y la artesanía de cada vestido.

Así, la despedida de Viale de Mar del Plata fue mucho más que el cierre de un ciclo televisivo: fue una declaración de principios, un homenaje al diseño argentino y una muestra de que la moda, la televisión y el verano pueden ir de la mano para crear momentos únicos.

Temas Relacionados

Juana VialeAlmorzando con JuanaLookMar del PlataEl TreceLeticia JardelMirtha LegrandGino Bogani

Últimas Noticias

Jimena Barón reveló el motivo por el que postergó su regreso laboral: “No puedo”

La artista compartió un video junto a su hijo Arturo y explicó qué le impide volver a plenos a sus proyectos

Jimena Barón reveló el motivo

La contundente respuesta de Flor Vigna a las críticas por su canción a Luciano Castro: “Lo usé a mi favor”

En medio del revuelo por su último proyecto musical con guiños al actor, la artista salió a enfrentar los comentarios negativos y planteó su postura al respecto

La contundente respuesta de Flor

Willem Dafoe presentó The Souffleur en el MALBA y se rindió ante el público argentino: las fotos

Entre figuras del espectáculo y fanáticos, el actor compartió el cariño de los fanáticos locales, firmó autógrafos y celebró la proyección de su film, dirigido por Gastón Solnicki

Willem Dafoe presentó The Souffleur

Soledad Aquino recordó la desgarradora muerte de su primer hijo con Marcelo Tinelli: “Lo enterró solo”

La expareja del conductor habló a corazón abierto sobre la tragedia familiar que atravesó y el modo en que mantuvo vivo el recuerdo de Santiago

Soledad Aquino recordó la desgarradora

Nuevos detalles de la íntima cena de cumpleaños de Susana Giménez: platos de autor, figuras y un cierre con torta Rogel

La reconocida conductora decidió celebrar sus 82 años rodeada de amigos como Ricardo Darín, Florencia Bas y los hermanos Cella en un reconocido restaurante de la ciudad española

Nuevos detalles de la íntima
DEPORTES
Un jugador de la selección

Un jugador de la selección argentina que busca su lugar en el Mundial 2026 podría ser la nueva figura del Atlético de Madrid

River Plate buscará prolongar su racha ganadora ante Rosario Central en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Impacto en la NBA: una estrella fue suspendida por 25 partidos tras violar la política antidrogas de la liga

Boca Juniors buscará volver al triunfo en el Torneo Apertura frente a Newell’s: hora, TV y formaciones

Tragedia en el rugby argentino: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado en Punta del Este

TELESHOW
Jimena Barón reveló el motivo

Jimena Barón reveló el motivo por el que postergó su regreso laboral: “No puedo”

La contundente respuesta de Flor Vigna a las críticas por su canción a Luciano Castro: “Lo usé a mi favor”

Willem Dafoe presentó The Souffleur en el MALBA y se rindió ante el público argentino: las fotos

Soledad Aquino recordó la desgarradora muerte de su primer hijo con Marcelo Tinelli: “Lo enterró solo”

Nuevos detalles de la íntima cena de cumpleaños de Susana Giménez: platos de autor, figuras y un cierre con torta Rogel

INFOBAE AMÉRICA

Willem Dafoe en el Malba:

Willem Dafoe en el Malba: “Siempre estoy buscando una aventura”

Rusia mató a 12 trabajadores mineros en un ataque con dron contra un autobús en el este de Ucrania

Oymyakon, el lugar más frío del mundo, registró el mes de enero más caluroso de su historia

Crecen las dudas en Bolivia sobre el paradero de Evo Morales: volvió a ausentarse de su programa radial sin explicación oficial

Crece la tensión en Pakistán: los combates entre el Ejército y los separatistas baluches dejaron cerca de 200 muertos en 48 horas