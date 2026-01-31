Julieta Nair Calvo habla sobre la posibilidad de encarnar a Susana Giménez en su serie: “La adoro, sería un honor”

Guido Záffora contó sobre la posibilidad de que Julieta Nair Calvo sea una de las actrices que interprete a Susana Giménez

El proyecto de serie biográfica sobre Susana Giménez avanza hacia una etapa definitoria. La reconocida figura televisiva está completamente involucrada en el proceso de selección del elenco, una tarea en la que privilegia la presencia de actrices menos conocidas y donde mantiene el control sobre la decisión final.

Las versiones sobre la biopic de Susana Giménez tomaron nuevo impulso cuando, en el programa DDM de América TV, Guido Zaffora aseguró que “el proceso de producción ya entró en una etapa decisiva”. Este avance se tradujo en una participación directa de la propia figura central del proyecto, según explicó el panelista en la emisión.

La producción de la biopic ajusta el guion y define aspectos centrales de la narrativa en las próximas semanas

La información planteada por el periodista posicionó la biopic como uno de los proyectos con mayor expectativa del año y dejó en claro el peso que la presencia y supervisión de la protagonista podría tener sobre los próximos pasos en la realización.

Frente a rumores sobre próximos proyectos, Julieta Nair Calvo confirmó a Teleshow que no tenía ningún acercamiento oficial ni propuesta concreta hasta ese momento. La actriz afirmó que, de recibir una invitación, su respuesta sería positiva.

Calvo dejó clara su buena disposición ante este posible ofrecimiento: “¡Sí! Yo la adoro, estamos siempre en contacto. Obvio que sería un honor”, manifestó a Teleshow.

Según Záffora, la producción prevé clarificar los aspectos centrales y ultimar detalles del guion durante las próximas semanas. El estreno de la serie está estimado para finales de 2027.

Susana Giménez ha dejado claro que no desea ser representada por actrices de gran popularidad. “Es muy difícil que la gente vea, en estrellas conocidas, me vean a mí”, sostuvo en declaraciones recogidas por integrantes del equipo de producción. Esta preferencia personal la impulsa a seguir de cerca el proceso de casting y a validar cada selección.

La protagonista apuesta a actrices poco conocidas para mostrar su historia con autenticidad y un giro inesperado en la pantalla

Entre las alternativas que más entusiasman a Giménez figura Julieta Nair Calvo. La actriz argentina compartió anteriormente escenario con la presentadora en teatro y, según trascendidos del entorno, cuenta con una relación cercana y la confianza de la protagonista. Giménez expresó sobre Calvo que “puede ponerse en mi piel”, reflejando su afinidad con la elección.

La estructura narrativa planeada contempla varias intérpretes para recrear las diferentes etapas en la vida de la conductora. Esta estrategia responde al objetivo de narrar una biografía fiel y abarca desde la juventud hasta la adultez, permitiendo matizar la representación mediante distintos perfiles actorales.

Julieta Nair Calvo también participó del Bailando

Respecto a los nombres que han sido descartados, La China Suárez fue excluida de manera directa por Giménez, quien argumentó: “No, jamás. No tiene el físico apropiado para el papel”. Otras figuras como Griselda Siciliani y Sofía Gala se relacionan con biografías de celebridades similares, especialmente por sus participaciones en producciones sobre Moria Casán. Sobre Gala, Giménez declaró: “Sofía es una actriz genial que puede hacer cualquier cosa”. En cuanto a Siciliani, remarcó que no interpretará su papel, luego de haberla elogiado por asumir el rol de otra figura mediática.

Julieta Nair Calvo actuó con Susana en la obra Piel de Judas

La serie sigue la tendencia actual de ficciones que se nutren de la vida de personalidades del espectáculo argentino. Elegir a diferentes actrices para distintos periodos de la biografía de Susana Giménez responde al objetivo de reflejar las múltiples facetas de una protagonista que ha dejado huella en el entretenimiento argentino durante décadas.

Un cumpleaños en el frío español

La diva celebrño sus 82 años de vida con una cena intima en la ciudad española

La noche madrileña sirvió de escenario para el exclusivo festejo de Susana Giménez por sus 82 años, una celebración marcada por la cercanía y la presencia de sus amigos de toda la vida. El círculo íntimo de la conductora eligió un restaurante de la capital española, donde la diva reunió a un grupo reducido para compartir su fecha más personal lejos de los flashes y la exposición habitual.

Las imágenes del evento, compartidas en sus redes sociales, confirmaron el perfil reservado de la velada. En el video, Susana apareció vestida con un conjunto ajustado en tonos tierra y mostró su faceta más distendida. La anfitriona recibió un ramo de flores y saludos de sus invitados antes de ocupar su lugar en la mesa.

A la cita acudieron Luis Cella y Bernarda Cella, hijos del histórico productor que acompañó a la conductora durante décadas, Marcelo Fernández —amigo cercano— e Inés Hernández, su asistente de toda la vida. Cinco invitados conformaron el grupo que protagonizó la cena. La relación con los Cella, actuales responsables de la señal de streaming Olga, ocupó un lugar especial en la jornada. La anfitriona selló la alianza con un abrazo, retrato de una amistad que, según las imágenes, atravesó las fronteras profesionales.

Cumpleaños de Susana Giménez en Madrid, España

La noche avanzó entre “charlas animadas, risas, brindis con copas de vino y la complicidad de los años compartidos”, según se pudo observar en los registros del encuentro. Las anécdotas circularon entre los platos, mientras la homenajeada se mantuvo sonriente, recibiendo gestos de afecto. No faltaron fotos grupales, abrazos, ni el tradicional canto del “Feliz cumpleaños”, que marcó el instante en el que Susana sopló las velas rodeada por su círculo más estrecho.

El saludo de Mirtha Legrand a Susana Giménez por su cumpleaños

Los saludos públicos también acompañaron la celebración a la distancia. Mirtha Legrand, colega y ocasional competidora, publicó un mensaje en Instagram para recordar los lazos que las unen. “¡Feliz cumpleaños amiga querida! Gracias por tantos momentos compartidos”, expresó Mirtha Legrand en su cuenta oficial, junto a una imagen retro donde ambas lucían sonrientes.