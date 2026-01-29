El saludo de Mario Pergolini a Susana Giménez por su cumpleaños: “Te vuelvo a pedir perdón”

El conductor le dedicó un posteo a la diva de los teléfonos (Video: Instagram)

Susana Giménez celebra este 29 de enero sus 82 años y, una vez más, fue homenajeada con muestras de afecto y reconocimiento en redes sociales por parte de amigos históricos, colegas y grandes figuras del espectáculo argentino. Entre los saludos más inesperados estuvo el de Mario Pergolini, quien le dedicó un mensaje especial acompañado de imágenes generadas con inteligencia artificial en las que ambos aparecen juntos en situaciones ficticias y cómplices.

La relación entre Pergolini y Susana está marcada por una vieja enemistad mediática originada en los años 90, luego de una serie de comentarios irónicos que el conductor hizo al aire de CQC y que la diva nunca terminó de perdonar. En esta ocasión, Mario optó por un mensaje de autocrítica, humor y nostalgia, y en un video que compartió en sus historias, comenzó diciendo: “Hoy es 29 de enero y cumpleaños Susana. Sí, esa Susana. Y en el pasado, por lo que dije, por hacerme gracioso tontamente, y a pesar de haber pedido perdón muchas veces, sé que no alcanza”.

“Pero bueno, hoy es su nuevo cumpleaños y pienso: ‘Mirá, de haberte tratado bien, de haber apostado por esta relación de amistad, si hoy no tendríamos fotos como esta o como esta, o tal vez en la playa, vos con tacos’. No sé por qué salió con tacos. Tomando un café, qué sé yo. Pero no pasó y sé que fue por mi culpa. Lo siento, Susana. Te vuelvo a pedir perdón. Que tengas un lindo cumpleaños. Yo este año voy a apostar para, para que nos veamos.”

El gesto de Pergolini —mezcla de ironía, nostalgia y pedido de disculpas— se viralizó rápidamente, generando comentarios por la originalidad del homenaje y la posibilidad de una reconciliación pública. Así, en su cumpleaños, Susana Giménez volvió a quedar en el centro de la escena, no solo por el cariño de sus amigos y colegas, sino también por las cuentas pendientes y las historias personales que siguen marcando la historia de la televisión argentina.

Mirtha optó por homenajearla con una foto de su pasado

A lo largo de la jornada, la diva de los teléfonos recibió varios saludos. Mirtha Legrand, colega y compañera de rubro, y ocasional competidora, rindió homenaje a Susana con una imagen retro donde ambas lucen sonrientes. En el mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la Chiqui expresó: “¡Feliz cumpleaños amiga querida! Gracias por tantos momentos compartidos”, repasando décadas de trayectorias paralelas y encuentros inolvidables delante y detrás de cámaras.

En La Mañana con Moria (El Trece), Moria Casán —con quien mantiene una conocida relación de idas y vueltas mediáticas— no dejó pasar la ocasión y la saludó al aire mientras cocinaba con Valentina Salezzi: “El día de los ñoquis, el cumpleaños de la Su”, dijo la One, haciendo referencia a la tradición culinaria y a su histórica compañera de cartelera. “Le mandamos un beso a la acuariana”, agregó, sumando su toque de ironía y afecto.

En tanto, Graciela Borges, gran amiga de Susana, publicó en sus historias de Instagram una foto juntas y escribió: “¡¡Feliz cumpleaños preciosa!! falta ya nada, pero igual siempre es una fiesta celebrarte”, reflejando la cercanía y el respeto de una amistad de años.

La diva de los teléfonos cumplió 82 años y el conductor lo celebró en sus redes sociales (Video: Instagram)

Por su parte, Marley compartió un emotivo video compilado con imágenes de los viajes y momentos más importantes que vivió junto a Susana en los últimos años: el instante en que la diva conoció a su ahijado Mirko, cenas de amigos, la llegada de Milenka y hasta el día en que se subieron juntos a un globo en Capadocia. “¡Muy feliz cumple Susana Giménez, que lo pases genial en España y festejaremos pronto juntos! Mirko, Milenka, yo y toda la familia te amamos. ¡Que seas muy feliz!”, escribió el conductor en el pie del video.