Teleshow

El saludo de Mirtha Legrand a Susana Giménez por su cumpleaños que resume una vida de afecto compartido: “Amiga querida”

Mirtha eligió una fotografía de la década del 70 para enviarle un cariñoso mensaje a Susana

El saludo de Mirtha Legrand
El saludo de Mirtha Legrand a Susana Giménez por su cumpleaños

El saludo de Mirtha Legrand a Susana Giménez por su cumpleaños volvió a poner en primer plano la amistad entre las dos grandes divas de la televisión argentina. Legrand compartió en redes sociales una fotografía en blanco y negro donde ambas aparecen sonrientes, acompañada del mensaje: “¡FELIZ CUMPLEAÑOS AMIGA QUERIDA! gracias por tantos momentos compartidos”.

La imagen remite a décadas de cercanía y complicidad. Se observa a ambas con peinados voluminosos y un estilo propio de la década del 70. El ambiente interior de la foto marca una diferencia con sus habituales encuentros públicos.

Susana Giménez con Mirtha Legrand
Susana Giménez con Mirtha Legrand disfrutaron de una velada juntas para el Día del Amigo (Instagram)

Cada 29 de enero se refuerza la tradición de saludos públicos y expresiones de afecto entre ambas conductoras. El año pasado, la publicación de Mirtha incluyó una serie de imágenes representativas de su vínculo, una muestra de que el lazo entre Legrand y Giménez sigue despertando interés.

La relación entre ambas trasciende las redes sociales. El pasado 20 de julio, en el marco del Día del Amigo, Legrand organizó en su casa un encuentro íntimo con su círculo más próximo, al que asistió Giménez. Tras la reunión, compartió una foto grupal con el mensaje: “Qué alegría poder festejar la vida con amigos. Feliz día a todos”.

Estos encuentros pasaron de lo televisivo a lo privado, con reuniones semanales en el hogar de Legrand. Allí, la hospitalidad de la conductora permite preservar los lazos lejos del foco mediático y sostener el valor de la amistad.

No solo las historias personales unen a Legrand y Giménez. A lo largo de los años, su recorrido profesional dejó varios hitos compartidos. En 1978, Giménez debutó en la tradicional mesa de Legrand, junto a figuras como Claudio Levrino, Ginette Reynal y Laureano Brizuela.

Martín Fierro 2023: Susana Giménez agradeció el homenaje de APTRA presentado por Mirtha Legrand

Con el tiempo, la anfitriona también fue invitada a los programas de su colega en 2003 y 2007. En 2010, Legrand entregó personalmente el Martín Fierro de Platino a Giménez, en un episodio especialmente recordado por el público.

Las apariciones cruzadas son una constante. En 2011, volvieron a coincidir en pantalla, continuando una secuencia de galas y eventos donde el reencuentro se convierte en noticia.

El deseo del público por verlas juntas no disminuye. Tras cada saludo o publicación, los mensajes se multiplican: “Ojalá se vuelvan a juntar en un programa” y “Solo ellas son realmente las divas” resumen la expectativa generada.

Sus trayectorias las han convertido en referentes para distintas generaciones. En los recientes premios Martín Fierro, la ovación a Legrand resaltó sus casi seis décadas en televisión. Durante la ceremonia, la conductora agradeció el afecto de Giménez: “Gracias, Susana, por tu cariño. Hemos competido muchas veces, pero seguimos queriéndonos hasta el final, toda la vida”.

Legrand se muestra abierta a seguir compartiendo proyectos con su amiga y expresó que le “encantaría” coincidir de nuevo en el mismo canal. Sin embargo, evita las polémicas y prefiere mantener el reconocimiento y respeto mutuo.

Mirtha en el libing de
Mirtha en el libing de Susana, una amistad inalterable

Por su parte, Giménez suele remarcar las diferencias de personalidad que existen entre ambas. Mientras Legrand mantiene una vida activa y frente a cámaras, Giménez prefiere la tranquilidad.

En una entrevista reciente, Giménez declaró: “La admiro como a nada en el mundo, además está divina” y destacó que Legrand preserva su vitalidad profesional porque “vive para eso”.

El reconocimiento mutuo es visible en cada homenaje y aparición pública. Giménez resumió ese vínculo al afirmar: “Siempre estamos juntas”.

Legrand y Giménez continúan activas y mantienen el interés del público en sus trayectorias. A lo largo de los años, entre reuniones íntimas y momentos frente a cámaras, convertieron su amistad en un ejemplo de solidez y respeto en el espectáculo argentino. Los gestos cotidianos y el afecto sostenido dan cuenta de un lazo auténtico, más allá de las diferencias y los cambios de época.

