Julieta Díaz recordó su breve romance con Luciano Castro y contó por qué no duró la relación

La actriz habló del vínculo que mantuvo hace más de 20 años con quien fuera su compañero de elenco

La actriz contó las razones por las que terminó su vínculo con el actor más de dos décadas atrás (Video: Puro Show-ElTrece)

Julieta Díaz visitó el piso de Puro Show (El Trece) para hablar de Las Hijas, la obra de teatro que protagoniza junto a Pilar Gamboa y Soledad Villamil. Sin embargo, la visita no pudo escapar de la actualidad mediática y el panel le preguntó sobre su vínculo pasado con Luciano Castro, revivido tras el reciente escándalo amoroso del actor en España. Además, la actriz se animó a hablar —aunque con límites— sobre su nueva relación.

La entrevista comenzó con humor cuando Fernanda Iglesias le lanzó: “Julieta, si te digo: Buen día, guapa. ¿Te suena?” entre risas en el estudio. Díaz respondió: “Yo no hablo de la vida... No hablo de la vida personal propia, tampoco de la de los demás” y siguió el juego con simpatía. Nancy Duré fue al grano: “Pero con Luciano tuviste un romance, vos lo contaste hace muchos años de un noviazgo.”

Ante esto la actriz aclaró: "Con Luciano estábamos trabajando juntos, nos gustamos, salimos un par de veces, como le pasa a cualquiera de ustedes con cualquier persona... Y no hubo tanta onda, como que no, quedamos amigos”.

Cuando le insistieron sobre el vínculo y la ruptura, Díaz fue honesta aunqeu algo evasiva: “No hubo química”. Sobre la figura de Castro y el revuelo mediático, comentó: “Yo trabajé mucho con Lucho y lo quiero, qué sé yo. Yo me llevé muy bien. Es difícil vincularse, muchachos.” Y entre bromas, desafió: “Si quieren nos cuentan ustedes todas sus intimidades. O le escuchamos los audios a ustedes a ver qué pasa ahí”.

El panel se interesó por su presente sentimental y Nancy volvió ja tomar la palabra y le preguntó: “Lo que se estaba rumoreando era que ahora estabas con nueva pareja”. Julieta, entre risas y evasivas, terminó confirmando: “Más o menos seis meses. Estamos en pleno idilio”, agregó casi contra su voluntad. Y sobre la identidad de su pareja, fue tajante y dejó en claro que no va a revelar más detalles de su nueva relación: “No voy a contar nada. Lo único que voy a decir es que estoy muy bien, que estoy muy enamorada y que es una persona hermosa. Nada más. Es una persona que no es del medio”, sentenció.

Así, Julieta Díaz dejó en claro que prefiere el bajo perfil y la reserva sobre su vida privada, pero no dudó en mostrarse feliz y enamorada en esta nueva etapa, priorizando el foco en su presente teatral y el éxito profesional por sobre los escándalos mediáticos.

Años atrás, la dupla habló de esta fugaz relación que tuvieron. Esta confesión se dio en PH: Podemos hablar, en septiembre de 2022. Para ponerle fin a la incógnita, luego de algunas miradas cómplices, se animó a confirmar que tuvo un fugaz romance con el actor: “Fuimos novios, pero salimos poco tiempo; éramos re jóvenes, teníamos 20 años”. Después de aquella confesión, Castro se sumó y la respaldó: “Fue una aventura, cuando teníamos la pasión por el teatro; ella siempre fue una gran estudiante, a mí me gustaba estudiar, y compartíamos programas”.

“Mirábamos películas de Marlon Brando juntos y yo lo esperaba a él con los ravioles”, rememoró Julieta, a pura sonrisa. Y bromeó: “Me encanta que pasamos al frente para hablar de nuestros amores de ahora y nos pusimos a hablar de lo que pasó hace veinte años”. Luego aclaró que después de finalizar el vínculo amoroso pudieron mantener una amistad, y conservan el cariño que los une desde que se conocieron. “Nos queremos mucho y por eso también trabajamos muy bien juntos”.

