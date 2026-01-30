Julieta Díaz recordó su breve romance con Luciano Castro y contó por qué no duró la relación

La actriz contó las razones por las que terminó su vínculo con el actor más de dos décadas atrás (Video: Puro Show-ElTrece)

Julieta Díaz visitó el piso de Puro Show (El Trece) para hablar de Las Hijas, la obra de teatro que protagoniza junto a Pilar Gamboa y Soledad Villamil. Sin embargo, la visita no pudo escapar de la actualidad mediática y el panel le preguntó sobre su vínculo pasado con Luciano Castro, revivido tras el reciente escándalo amoroso del actor en España. Además, la actriz se animó a hablar —aunque con límites— sobre su nueva relación.

La entrevista comenzó con humor cuando Fernanda Iglesias le lanzó: “Julieta, si te digo: Buen día, guapa. ¿Te suena?” entre risas en el estudio. Díaz respondió: “Yo no hablo de la vida... No hablo de la vida personal propia, tampoco de la de los demás” y siguió el juego con simpatía. Nancy Duré fue al grano: “Pero con Luciano tuviste un romance, vos lo contaste hace muchos años de un noviazgo.”

Ante esto la actriz aclaró: "Con Luciano estábamos trabajando juntos, nos gustamos, salimos un par de veces, como le pasa a cualquiera de ustedes con cualquier persona... Y no hubo tanta onda, como que no, quedamos amigos”.

Cuando le insistieron sobre el vínculo y la ruptura, Díaz fue honesta aunqeu algo evasiva: “No hubo química”. Sobre la figura de Castro y el revuelo mediático, comentó: “Yo trabajé mucho con Lucho y lo quiero, qué sé yo. Yo me llevé muy bien. Es difícil vincularse, muchachos.” Y entre bromas, desafió: “Si quieren nos cuentan ustedes todas sus intimidades. O le escuchamos los audios a ustedes a ver qué pasa ahí”.

El panel se interesó por su presente sentimental y Nancy volvió ja tomar la palabra y le preguntó: “Lo que se estaba rumoreando era que ahora estabas con nueva pareja”. Julieta, entre risas y evasivas, terminó confirmando: “Más o menos seis meses. Estamos en pleno idilio”, agregó casi contra su voluntad. Y sobre la identidad de su pareja, fue tajante y dejó en claro que no va a revelar más detalles de su nueva relación: “No voy a contar nada. Lo único que voy a decir es que estoy muy bien, que estoy muy enamorada y que es una persona hermosa. Nada más. Es una persona que no es del medio”, sentenció.

Así, Julieta Díaz dejó en claro que prefiere el bajo perfil y la reserva sobre su vida privada, pero no dudó en mostrarse feliz y enamorada en esta nueva etapa, priorizando el foco en su presente teatral y el éxito profesional por sobre los escándalos mediáticos.

Años atrás, la dupla habló de esta fugaz relación que tuvieron. Esta confesión se dio en PH: Podemos hablar, en septiembre de 2022. Para ponerle fin a la incógnita, luego de algunas miradas cómplices, se animó a confirmar que tuvo un fugaz romance con el actor: “Fuimos novios, pero salimos poco tiempo; éramos re jóvenes, teníamos 20 años”. Después de aquella confesión, Castro se sumó y la respaldó: “Fue una aventura, cuando teníamos la pasión por el teatro; ella siempre fue una gran estudiante, a mí me gustaba estudiar, y compartíamos programas”.

“Mirábamos películas de Marlon Brando juntos y yo lo esperaba a él con los ravioles”, rememoró Julieta, a pura sonrisa. Y bromeó: “Me encanta que pasamos al frente para hablar de nuestros amores de ahora y nos pusimos a hablar de lo que pasó hace veinte años”. Luego aclaró que después de finalizar el vínculo amoroso pudieron mantener una amistad, y conservan el cariño que los une desde que se conocieron. “Nos queremos mucho y por eso también trabajamos muy bien juntos”.