Más de 20 años después, Luciano Castro y Julieta Díaz confesaron que fueron novios: “Fue una aventura”

Los actores reconocieron que fueron pareja dos decadas atras y contaron como fue aquel fugaz noviazgo

Luciano Castro y Julieta Díaz protagonizaron un divertido momento en PH, Podemos hablar. El sábado los actores estuvieron invitados en el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe, y sorprendieron con una confesión sobre su pasado sentimental. La consigna para dar un paso al frente era “los que estén enamorados”, y ambos se acercaron al célebre punto de encuentro. Aunque ambos cultivan un bajo perfil, revelaron que están viviendo un feliz momento en sus respectivos noviazgos en la actualidad, y reconocieron que tiempo atrás tuvieron un fugaz romance.

“Estoy enamorado y estoy muy contento con mi novia; representa mucho con lo que elegí para mi vida que es cambiar, y tiene que ver con mi cambio”, expresó el actor, haciendo referencia a la relación que comenzó con Flor Vigna un año atrás. El conductor aprovechó el momento para indagar en un rumor que trascendió dos décadas atrás: “Julieta, ¿vos te acordás que antes no se sabía nada de él?”. Entre risas, la actriz captó la indirecta y reconoció: “Antes Lucho era más reservado”.

Al darse cuenta de que la pregunta tenía que ver con un affaire de ambos, le pidió a su colega: “Vos no entres en complicidad, porque este nos tira abajo de un puente”. Y siguió con la chicana a Kusnetzoff: “Como le gusta el agua sucia, el agua estancada”, al tiempo que Andy optó por desdramatizar con humor: “Odio eso que hacés, no entiendo por qué te ponés así si es algo que pasó hace mil años”. El misterio siguió dominando la conversación, y les consultó cuántas veces habían trabajado juntos.

Entre risas y chicanas con Andy Kusnetzoff, Luciano Castroa admitió que tuvo un fugaz noviazgo con Julieta Díaz

“Tres veces coincidimos: en Campeones de la vida, que éramos hermanos; después en Valientes y también en Pequeña Victoria, que ahí hicimos de pareja”, recordó Díaz. El conductor insistió en el terreno romántico y le preguntó a la actriz qué piensa de la actitud de Castro “más abierta” para charlar sobre su vida privada. “Me parece que está bueno, a mí me gusta eso de Luciano. Nos conocemos hace muchos años y creo que ahora elije qué compartir y qué no. Me gusta verlo más relajado”, celebró.

Para ponerle fin a la incógnita, luego de algunas miradas cómplices, se animó a confirmar que tuvo un fugaz romance con el actor: “Fuimos novios, pero salimos poco tiempo; éramos re jóvenes, teníamos 20 años”. Después de aquella confesión, Castro se sumó y la respaldó: “Fue una aventura, cuando teníamos la pasión por el teatro; ella siempre fue una gran estudiante, a mí me gustaba estudiar, y compartíamos programas”.

Luciano Castro aseguró que está perdidamente enamorado de Flor Vigna, mientras que Julieta Díaz halagó a su actual pareja, Gervasio Troche

“Mirábamos películas de Marlon Brando juntos y yo lo esperaba a él con los ravioles”, rememoró Julieta, a pura sonrisa. Y bromeó: “Me encanta que pasamos al frente para hablar de nuestros amores de ahora y nos pusimos a hablar de lo que pasó hace veinte años”. Luego aclaró que después de finalizar el vínculo amoroso pudieron mantener una amistad, y conservan el cariño que los une desde que se conocieron. “Nos queremos mucho y por eso también trabajamos muy bien juntos”.

Sobre el final la actriz elogió a su pareja, el dibujante uruguayo Gervasio Troche, con quien lleva dos años de noviazgo y lo definió como un “compañero hermoso”. La relación comenzó durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus, y más adelante se conocieron personalmente en Montevideo. “Estoy muy enamorada, y a veces la distancia es dura, porque capaz pasan dos o tres semanas que no nos vemos; pero viajo bastante seguido y nos llevamos muy bien, además de que tiene una relación hermosa con mi hija Helena”, aseguró.

