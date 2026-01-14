La fuerte frase de Luciano Castro en medio del escándalo: “Mi vida está destrozada”

En el ciclo de Karina Mazzocco contaron las expresiones del actor sobre la polémica (Video: A la tarde/ América TV)

“Mi vida está destrozada”, aseguró Luciano Castro en Mar del Plata en diálogo con A la tarde (América TV). La cronista del ciclo, Celina Hernández, relató en el ciclo la tensa charla que tuvo con el actor cuando él se encontraba en la playa con sus hijos y le consultó por la aparición de nuevos testimonios de mujeres que aseguran haber tenido un contacto íntimo con el actor.

Entre las preguntas directas sobre los rumores de una nueva infidelidad y, afectado, priorizó el impacto personal: “Me importa más mi vida que tu laburo”, respondió ante la insistencia de la notera, quien le pidió tener declaraciones para el programa de Karina Mazzocco.

En el momento del encuentro, el actor se hallaba en la playa junto a su hijo. Un incidente cotidiano, cuando la comida de su hijo cayó a la arena, añadió tensión a la escena. A pesar de su mal humor, Castro optó por mantener el diálogo y expresó su fastidio.

Luciano Castro y Griselda Siciliani en uno de los momentos más agitados de su carrera

El galán de telenovelas como Sos mi hombre y Los ricos no piden permiso enfatizó que no desea seguir apareciendo en los medios para hablar de su vida privada. “No voy a hablar más, no quiero dar más notas, las que di es porque me sentí obligado”, aseguró la periodista sobre los dichos del actor. Expresó nuevamente el peso de la presión pública y remarcó: “Perdón que te lo diga así, pero mi vida está destrozada. Me importa más mi vida, que tu laburo”.

El último capítulo del escándalo gira en torno a versiones que vinculan a Luciano Castro con una mujer identificada como Valeria López, así como al temor por la posible filtración de material íntimo. A esto se suma el testimonio de la exvedette Tamara Bella y el de Sarah Borrell, la mujer danesa radicada en España que dio puntapié a la polémica.

El martes Ángel de Brito reprodujo en LAM (América TV) su conversación con Griselda Siciliani. “Todos dieron por muerta la pareja de Luciano Castro y Griselda, pero tengo malas noticias porque no. Siguen”, comenzó diciendo el conductor. “Le mandé un audio, le pregunté y le dije que todos estaban diciendo que se habían separado, que te dejó de seguir... Nunca se siguieron en las redes sociales, después eso ya lo aclaró todo el mundo”, contó.

Luego, el conductor leyó parte de su charla con la protagonista de Envidiosa. “Querido, tal vez lo dicen porque yo ya estoy en Buenos Aires trabajando”, comenzó diciendo la actriz, mientras el periodista mencionaba un proyecto por el que ella regresó a Capital Federal luego de pasar unos días con el actor en Mar del Plata. “Volvió por algo que no se puede contar porque está terminando lo de Moria y ahora está con una película, pero no se puede decir qué es”, detalló él.

"Es demasiado todo mientras voy pensando en todas estas cositas que pasan”, afirmó la actriz de Educando a Nina y Menem (RSFotos)

“Yo ya estoy en Buenos Aires trabajando y Lu con sus niños en Mardel. Yo arranqué ayer la previa de esta película, que aún no se anunció, empiezo a filmar en 10 días y mientras termino la serie de La One. Así que es demasiado todo mientras voy pensando en todas estas cositas que pasan”, afirmó la actriz de Educando a Nina y Menem, sin dejar pasar los últimos acontecimientos que ocurrieron en la polémica. “Está todo bien. Gracias por la consulta. Por ahora todo sigue tranqui”, concluyó la intérprete.

Leticia Siciliani, la hermana de Griselda, expresó su molestia y apuntó contra el actor: “Griselda es una mujer valiente y, sobre todo, muy, muy segura de sí. Y cuida mucho su intimidad y su vida. Pero para mí, el que tenía que hablar primero era Luciano”, cuestionó, mientras criticaba los dichos de Sabrina Rojas y Flor Vigna. “No me gusta que nadie hable mal de mi hermana. No me gusta para nada. De Luciano digan lo que quieran, pero de mi hermana nada. Y si lo dicen, bueno, habrá que cruzarse algún día”, se despachó.