Charly García, invitado de honor en el festejo por los 60 años del Zorrito Von Quintiero: las mejores fotos

La celebración se dio en el marco del Festival Medio y Medio en Punta del Este y reunió a músicos de distintas generaciones que interpretaron clásicos del rock

El cumpleaños del Zorrito Von
Charly García llegó a Punta del Este y anoche celebró los 60 años de Fabián “El Zorrito” Von Quintiero en el histórico Festival Medio y Medio. Su presencia revolucionó la ciudad y generó expectativas entre fanáticos, músicos y amigos.

El arribo de García, acompañado por Leandro Quiroga Ferreres y Von Quintiero, ocurrió en el aeropuerto local, donde lo aguardaban seguidores, la prensa y su entorno más cercano. Vestía de negro, llevaba anteojos oscuros y se desplazaba en silla de ruedas.

El Zorrito Von Quintiero sopló
Tras recibir aplausos, abrazos y saludos, Charly bromeó ante los medios sobre “descansar o tocar un poco junto al Zorrito”, lo que aumentó la complicidad y el clima distendido con sus amigos. Luego, el grupo se dirigió a un hotel para descansar después del viaje. Este primer reencuentro marcó el comienzo de una agenda íntima y de camaradería.

Más tarde, García, el Zorrito y Quiroga Ferreres acudieron al local Medio y Medio, epicentro del festival que en 2026 celebró tres décadas de historia. Entraron entre gestos de afecto y muestras de admiración, rodeados por el público y colegas.

Charly García en el cumple
En la antesala del show homenaje, García sorprendió al público con su presencia en el concierto de León Gieco y la murga uruguaya Agarrate Catalina. Sin tomar el escenario, provocó ovaciones y gestos de emoción, aumentando las especulaciones sobre una aparición espontánea. El entusiasmo fue palpable entre músicos y asistentes. La presencia de Charly marcó la noche, regalando una postal inolvidable para quienes lo vieron llegar en silla de ruedas, vestido de negro y con anteojos oscuros, esbozando sonrisas y gestos de complicidad.

Durante toda la velada, la admiración hacia Charly se reflejó en la atención de figuras como Von Quintiero, Gieco y otros músicos de la escena rioplatense. La postal de esa noche fortaleció el ambiente intergeneracional y el cruce de historias dentro del festival.

Coti Sorokin también dijo presente
La noche central del festejo llegó el martes con la celebración de los 60 años del Zorrito Von Quintiero en el escenario de Medio y Medio, ante una sala colmada. El Zorrito tiene una dilatada carrera como músico, desde su participación en Soda Stéreo como tecladista, en Los Ratones Paranoicos a cargo del bajo y desde hace décadas en distintas bandas que armó Charly García. En esta ocasión, desde las 22:30, el Zorrito lideró a Los Gustocks en un recorrido atravesado por el rock y la nostalgia.

Destacados invitados como Julieta Rada, Hernán “Cucuza” Castiello, Francisco Lago, Emiliano Brancciari y Coti Sorokin interpretaron tanto repertorio propio como clásicos de García. Aunque Charly no subió al escenario, se mantuvo como invitado de honor, escuchando desde el backstage y celebrando en privado.

Emiliano Brancciari junto al Zorrito
A lo largo del concierto, García fue homenajeado en distintos tramos. Von Quintiero le dedicó palabras de agradecimiento y subrayó la importancia del vínculo y la influencia artística recibida, como recoge Medio y Medio. El reconocimiento se manifestó tanto en la intimidad del camarín como en los aplausos del público.

La figura de Charly protagonizó la expectativa general. Su sola presencia generó admiración entre músicos consagrados, nuevas generaciones y asistentes, de acuerdo con las versiones cruzadas de Infobae y Medio y Medio. El ambiente estuvo marcado por la inspiración, el respeto mutuo y la memoria compartida.

Una imagen del público que
En el cierre del festival, los músicos invitados se unieron para interpretar “Seminare” y “Demoliendo hoteles”, dos emblemas del repertorio de García y del rock del Río de la Plata. El público cantó al unísono, acompañando una escena cargada de emoción.

El paso de Charly García por Punta del Este reavivó la energía del festival y renovó la conexión con distintas generaciones. Su presencia reafirmó el legado y la vigencia que lo convierten en una referencia irremplazable para la cultura musical de la región.

La desilusión de Ian Lucas

Juana Repetto expuso sus temores

Marixa Balli cerró su local

Se viene la gran fiesta

Cami Homs fue mamá de
