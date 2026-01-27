Teleshow

Vacaciones familiares a puro sol: El Polaco, Barby Silenzi y sus hijas a bordo de un yate en Miami

El cantante de cumbia pasó el día navegando junto a los suyos en las costas de la ciudad estadounidense

El cantante de cumbia pasó el día junto a su pareja y dos de sus hijas en altamar

Luego de pasar unos días mágicos en los parques de Disney, Ezequiel El Polaco Cwirkaluk y Barby Silenzi cambiaron el rumbo de sus vacaciones y eligieron Miami para disfrutar de una etapa de relax y aventuras en familia. Tras la emoción de las jornadas en los parques de diversiones, el cantante de cumbia organizó una salida especial a altamar, a bordo de un yate, para celebrar bajo el sol y sobre las aguas de la ciudad.

El Polaco estuvo acompañado de dos de sus hijas: Sol, fruto de su relación con Karina La Princesita, y Abril, hija de Barby Silenzi, además de su pareja y una amiga que se sumó al grupo. La jornada en el yate se vivió entre abrazos, risas y paisajes soñados. En una de las fotos más entrañables, El Polaco abrazó con ternura a Sol, quien respondió a su dedicatoria de padre: “Como creciste mi amor… te amo con toda mi alma princesa”, escribió él en el pie de la imagen, a lo que Sol contestó: “Te amoo, pa”. La postal, con el mar y el cielo azul de fondo, transmitió pura complicidad y emoción familiar.

Otra imagen mostró al cantante junto a Barby y Abril, ambos en traje de baño y con la ciudad de Miami recortada al fondo, disfrutando del clima cálido y la brisa marina. En esa publicación, El Polaco expresó su gratitud y alegría: “Gracias DIOS por tanto nunca me abandonaste… las amo locas”, un mensaje que reflejó el espíritu agradecido y la importancia de los lazos afectivos en esta etapa de su vida.

La tierna foto de El Polaco con su hija mayor, quien el año pasado terminó el secundario
Ezequiel junto a Barby y Abril con la ciudad de Miami de fondo

El paseo no estuvo exento de momentos divertidos: en una de las historias de Barby, El Polaco apareció “oficiando de mozo”, sirviendo platos a bordo y aportando buen humor a la jornada. El clima de distensión y alegría se vio reflejado también en una selfie grupal frente a la noria de Miami, con todos los protagonistas posando relajados y cómplices.

El itinerario incluyó juegos en la cubierta, chapuzones, charlas bajo el sol y la oportunidad de contemplar juntos el atardecer sobre el agua, sumando recuerdos imborrables para los más chicos y renovando la conexión de la familia ensamblada. Para El Polaco, estas vacaciones representaron mucho más que un simple descanso; fueron la ocasión de fortalecer los lazos, disfrutar del presente y regalarles a sus hijas —y a su pareja— un capítulo de verano lleno de encuentros, risas y paisajes que quedarán en la memoria de todos.

El cantante de cumbia junto a su pareja y su hija mayor

Durante el tiempo que estuvieron en Orlando las postales no faltaron. La llegada al destino fue celebrada con humor y alegría en Instagram, donde El Polaco compartió una publicación conjunta con Barby. El video, editado con ingenio, los mostró corriendo por turnos desde el aeropuerto hasta el icónico castillo de Cenicienta en Magic Kingdom, musicalizado con “Hakuna Matata”, la canción emblemática de El Rey León. Finalmente, la familia se reunió a las puertas del castillo para dar inicio a las vacaciones, mostrando la complicidad y el buen clima que hoy atraviesa al clan.

Las postales de la aventura no tardaron en multiplicarse. En una imagen, todos posaron frente al monumento a Walt Disney y Mickey Mouse, símbolo del universo mágico que conquista a grandes y chicos. Más tarde, Barby compartió una foto de Abril disfrutando de su desayuno: dos wafles con la forma del famoso ratón, mientras la niña sonreía a la cámara. La bailarina también mostró los momentos de relax en la habitación, cuando la familia aprovechó para ver películas de Disney en la pantalla del hotel, completando así la experiencia de fantasía.

Así, lejos de las polémicas y los flashes, El Polaco apuesta por lo esencial: el tiempo compartido, la alegría de ver crecer a su hija y la chance de crear recuerdos felices. El 2026 lo encuentra entre shows, reconciliaciones y nuevas aventuras familiares, con el deseo de que esta etapa marque un nuevo rumbo y le permita disfrutar de lo más valioso: la unión y el amor de los suyos.

