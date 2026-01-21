Las vacaciones mágicas de El Polaco y Barby Silenzi con su hija Abril en Disney

El Polaco y Barby Silenzi armaron las valijas y llevaron a su pequeña hija de vacaciones a Disney (Instagram)

El 2026 arrancó con emociones intensas para El Polaco, tanto en el plano personal como en el laboral. Entre shows, la polémica por la relación con su hija junto a Valeria Aquino y los rumores sobre una aparente crisis con Barby Silenzi, el cantante decidió poner un freno, desconectarse del ruido mediático y recargar energías. Pero este cambio de rumbo no lo hizo solo: lo acompañaron Barby y su hija en común, Abril, en un viaje soñado a los parques temáticos de Disney, en Estados Unidos.

La llegada al destino fue celebrada con humor y alegría en Instagram, donde El Polaco compartió una publicación conjunta con Barby. El video, editado con ingenio, los mostró corriendo por turnos desde el aeropuerto hasta el icónico castillo de Cenicienta en Magic Kingdom, musicalizado con “Hakuna Matata”, la canción emblemática de El Rey León. Finalmente, la familia se reunió a las puertas del castillo para dar inicio a las vacaciones, mostrando la complicidad y el buen clima que hoy atraviesa al clan.

Al momento de su llegada, la bailarina y el cantante posaron a metros del castillo de la Cenicienta

Las postales de la aventura no tardaron en multiplicarse. En una imagen, todos posaron frente al monumento a Walt Disney y Mickey Mouse, símbolo del universo mágico que conquista a grandes y chicos. Más tarde, Barby compartió una foto de Abril disfrutando de su desayuno: dos wafles con la forma del famoso ratón, mientras la niña sonreía a la cámara. La bailarina también mostró los momentos de relax en la habitación, cuando la familia aprovechó para ver películas de Disney en la pantalla del hotel, completando así la experiencia de fantasía.

No es la primera vez que El Polaco cumple el sueño de visitar Orlando. En abril de 2018, el cantante viajó a Disney junto a sus hijas Sol, fruto de su relación con Karina La Princesita, Alma, nacida de su historia con Valeria Aquino, y su hermano Jonathan.“Sueño cumplido. Pensar que de chico uno soñaba con estar en Disney. Hoy de grande, mi felicidad es la de ellas, que con esfuerzo, dedicación y con la ayuda de Dios pude cumplirlo y pueden disfrutar de algo tan hermoso. Dios, hoy no te pido nada, te agradezco”, escribió junto a fotos del paseo familiar.

Abril disfrutó de su desayuno con temática del reconocido Mickey Mouse

El presente, sin embargo, tiene un condimento especial. Este viaje con Silenzi se da en medio de versiones que hablan de una posible crisis. Apenas dos semanas atrás, Barby publicó una frase que dio qué hablar. “Amigos-compañeros-novios-amantes. Qué lindo encontrar todo en vos. Te amo”, lo que fue interpretado por muchos como una confirmación de la vigencia del vínculo y de la dificultad de ponerle un rótulo definitivo a la relación.

El historial sentimental entre Barby y El Polaco ha estado marcado por altibajos, separaciones, rumores de terceros y exposiciones mediáticas continuas. En el pasado reciente, incluso, algunas fuentes señalaron un posible acercamiento entre el artista y la cantante Dalila durante un período de distanciamiento con Barby. Sin embargo, el tiempo y los afectos terminaron por acercarlos nuevamente.

También el descanso tuvo lugar durante sus primeros momentos en Disney (Instagram)

Consultado a fines del año pasado en el programa Bondi, El Polaco abordó el presente de su vida amorosa con honestidad. “Estamos bien, estamos juntos. Ahora estamos juntos. Siempre nuestra relación fue así, medio que vamos y venimos, vamos y venimos”, reconoció, dejando en claro que el vínculo con Barby no es fácil de encasillar, pero que ambos apuestan a la familia y al reencuentro.

Así, lejos de las polémicas y los flashes, El Polaco apuesta por lo esencial: el tiempo compartido, la alegría de ver crecer a su hija y la chance de crear recuerdos felices. El 2026 lo encuentra entre shows, reconciliaciones y nuevas aventuras familiares, con el deseo de que esta etapa marque un nuevo rumbo y le permita disfrutar de lo más valioso: la unión y el amor de los suyos.