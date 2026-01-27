Teleshow

Susana Giménez habló de las actrices que podrían participar en su serie biográfica: “La China Suárez jamás”

La diva de los teléfonos aseguró que llevará adelante la producción que retratará su vida y fue tajante cuando le preguntaron por la posible actuación de la novia de Mauro Icardi

Susana Giménez descartó a La China Suárez para su serie: “No tiene el physique du rôle”

La expectativa por la serie biográfica de Susana Giménez crece día a día y la propia diva sumó definiciones clave sobre sus preferencias para el casting de la ficción. En una entrevista con Puro Show (El Trece), Susana se refirió por primera vez de manera directa a la posibilidad de que La China Suárez la interprete, y no dejó dudas sobre su postura.

Ante la consulta del cronista sobre si había hablado con Moria Casán, quien también está por estrenar su propia biopic, Susana respondió: “No, no, no, no, no, no, no hablamos”. Cuando le preguntaron si tenía en mente quién podría interpretarla en la pantalla, fue tajante: “No es mi problema”.

La pregunta inevitable llegó enseguida: “¿La China Suárez habías dicho alguna vez?”. Susana fue terminante: “No, jamás. No, no tiene physique du rôle tampoco. Yo soy más”. Así, la conductora descartó por completo la opción de la actriz, aludiendo tanto a la falta de parecido físico como de esencia para ponerse en su piel. No es menor recordar que la diva de los teléfonos es gran amiga de Wanda Nara por lo que esta decisión también puede estar ligada al affaire que tuvo la actriz de Casi Ángeles con Mauro Icardi en el año 2021 y la actual relación que mantienen.

Al ser consultada por las imágenes filtradas del rodaje de la serie de Moria, donde Sofía Gala Castiglione la interpreta, Susana no dudó en elogiarla y deslizó un palito contra Suárez: “Pero Sofía es una actriz genial, que puede hacer cualquier cosa. No todas tienen ese don. Sofía es un genio. Para mí es un genio”.

Sobre la polémica en torno a las actrices elegidas para la serie de Moria (Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala), la diva no escatimó en elogios para Siciliani: “Pero dijeron que Siciliani estaba idéntica. Bueno, yo lo creo porque es un genio Siciliani, dicen que estaba igual, igual a Moria”.

Susana Giménez confirmó que se viene la serie sobre su vida: “Ahora todo el mundo cuenta todo” (Video: Javi Ponzo/ Instagram)

Finalmente, el cronista le preguntó si le gustaría que Griselda también la interpretara a ella en su bioserie. Susana fue clara: “No, ya está. No va a hacer de las dos”. Y ante el comentario de que los actores pueden encarnar a diferentes personas, respondió: “No, no, no. Pero no va a ser dos veces”.

Con estas definiciones, la diva dejó en claro que aun no tiene decidido quién será la actriz que la encarnará en la ficción, pero sí quiénes no estarán y qué requisitos considera imprescindibles para el papel: carisma propio, parecido y ese “don” que, según ella, no todas tienen. Mientras la producción avanza y la expectativa crece, Susana mantiene el misterio y la exigencia sobre cómo quiere verse reflejada en la pantalla.

Meses atrás, la icónica presentadora confirmó esta noticia. En la avant premiere de LOL, el programa de humor que la conductora presenta en la plataforma Prime Video, la diva compartió la noticia en diálogo con el periodista Javi Ponzo. “Me convencieron. Al principio decía que no, pero fue hace tanto. En ese momento yo dije ‘no quiero contar todo, no me gusta’. Pero ahora que todo el mundo cuenta todo, viste...”, afirmó la conductora.

“Lo que quiero es sentarme con los guionistas”, expresó, sobre cómo el material de la producción no sería una biografía escrita por alguien más, sino sus propias experiencias plasmadas ante el equipo de escritores que contarán el inicio de su carrera y su consagración.

“Si tuvieras que elegir tres momentos icónicos que tienen que estar, ¿cuáles serían?“, indagó el periodista. ”Cuando empiezo, en la mitad y cuando crezco, cuando ya te ponés... madurás, por decir algo elegante", lanzó, risueña. También descartó que pueda aparecer en su propia biopic. “No creo. Bueno, no sé. Capaz. No sé, no se habló hasta ahora. Es todo contado y después los guionistas van a empezar a trabajar y yo tengo que empezar a contar”, afirmó la diva.

