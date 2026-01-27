“Saber elegir es parte de crecer”: la frase de Mica Viciconte que reavivó la polémica con las hijas de Fabián Cubero

Mica Viciconte compartió una historia y abrió un nuevo capítulo en la interna familiar (Instagram)

Las vacaciones de Mica Viciconte en el Caribe junto a Fabián Cubero, su hijo Luca, Allegra y Sienna Cubero, y la abuela paterna de los chicos, no solo dejaron postales de playa y sonrisas, sino que también reavivaron el debate sobre las dinámicas y sensibilidades en las familias ensambladas. La gran ausente del viaje fue Indiana, la hija mayor de Cubero, que esta vez eligió pasar el verano con su madre, Nicole Neumann. Un detalle que no pasó desapercibido y que, sumado a las frases elegida por Mica para poner en sus redes, generó comentarios, lecturas cruzadas y especulaciones.

La historia que Mica subió a Instagram no tardó en generar reacciones. Sobre la imagen familiar, la conductora escribió: “Algunas experiencias en familia no se repiten. Saber elegir también es parte de crecer”, una frase que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a Indiana. El tema fue recogido por la cuenta Gossipeame, que sumó una encuesta para sus seguidores y preguntó: “Mica con esta historia, ¿le tiró un palito a la hija más grande de él?”, acompañando su consulta con la imagen del grupo y las opciones “Sí” o “No”. Este intercambio dejó en evidencia el delicado equilibrio y la exposición de los vínculos en las familias ensambladas, especialmente cuando las decisiones de los hijos adolescentes se ponen bajo la lupa pública. Esta historia ya no está en el perfil de la panelista de Ariel en su Salsa (Telefe), sin embargo, no tardó en hacer eco dada la buena onda que manifestaban en redes sociales tiempo atrás.

Además de la historia que generó debate, Mica publicó en su perfil un carrete de fotos donde se ve al grupo disfrutando de la playa, compartiendo juegos y momentos de complicidad bajo las palmeras. En el pie de foto del posteo, la conductora resumió el espíritu de la escapada: “Vacaciones que no se miden en días, sino en sonrisas. Momentos compartidos inolvidables, risas sinceras y recuerdos que se quedan para siempre. Porque al final, el mejor destino es estar juntos”.

"Algunas experiencias en familia no se repiten. Saber elegir también es crecer", escribió la panelista de Ariel en su salsa

Las imágenes muestran a la familia relajada y feliz, alternando entre caminatas en la arena, chapuzones y risas genuinas. En una de las fotos, Mica posa junto a Allegra y Sienna bajo una palmera, dejando plasmada la buena onda que hay entre ellas tres, mientras otra captura al grupo completo en la orilla, con el pequeño Luca en primer plano y la abuela sumándose a la postal.

El mensaje y la selección de fotos refuerzan la idea de valorar los encuentros y las experiencias, más allá del tiempo o el lugar, apostando a la construcción de recuerdos y a la importancia de estar presentes unos para otros. El tono elegido por Viciconte, entre la celebración y la reflexión, volvió a poner en foco las dinámicas de las familias ensambladas y el desafío de encontrar armonía y alegría en cada nueva etapa.

La familia optó por alojarse en un resort del Caribe, con todas las comodidades para disfrutar en pareja y en familia. En sus redes sociales, mostraron diferentes momentos de sus vacaciones, con todas las posibilidades que ofrece el destino paradisíaco. Las jornadas soleadas, con actividades al aire libre que incluyeron travesías en el mar, y las comodidades del complejo hotelero, ideales para relajar y gozar de la gastronomía, tragos y actividades nocturnas.

La complicidad de Mica con las otras dos hijas de Fabián (Instagram)

Las publicaciones reflejaron la alegría y distensión del grupo familiar, que disfrutó el día y la noche de Punta Cana. El viaje puso de manifiesto la convivencia armónica de los hijos de distintas relaciones y la integración de la madre de Cubero, quien el año pasado perdió a Carlos, su compañero de toda la vida.