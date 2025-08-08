El dolor de Fabián Cubero por la muerte de su padre: la despedida de sus nietas

Murió Carlos Cubero, el papá de Fabián (Foto: Instagram)

Carlos Cubero, papá de Fabián Cubero y abuelo de Indiana, Allegra, Sienna y Luca murió este viernes en la ciudad de Mar del Plata. En medio del duelo, sus nietas, las hijas de Nicole Neumann, le dedicaron palabras de amor en sus redes sociales.

“Lo que te voy a extrañar. Te amo”, escribió Indiana, de 17 años, en su cuenta de Instagram junto a una foto abrazada a su abuelo. Al igual que ella, su hermana Allegra compartió otra tierna postal, dándole un beso al padre del exfutbolista junto a un emoji de un corazón y una paloma. Significativos gestos es un momento de tristeza.

Además del histórico capitán de Vélez Sarsfield, Carlos también era papá de Soledad y Christian y tenía un espíritu familiero que trasladó a sus nietos. Fabián y su actual pareja Mica Viciconte viajaron a la ciudad costera para estar presentes en el último adiós.

Indiana Cubero, la hija mayor de Fabián Cubero y Nicole Neumann, despidió a su abuelo paterno (Instagram)

El posteo que Allegra Cubero, la hija de Fabián Cubero, le dedicó a su abuelo

En el caso del más mediático de sus hijos, la ligazón con Mar del Plata se mantiene a lo largo del tiempo. A pesar de mudarse de adolescente a Buenos Aires para cumplir sus sueños de futbolista, el regreso a La Feliz siempre figuró en su itinerario de viaje. El destino quiso que de allí también sea oriunda Viciconte, por lo que hacer de ida y de vuelta la Ruta 2 se convirtió en algo todavía más significativo.

A lo largo de la jornada, la familia mantuvo el hermetismo y evitó manifestarse en las redes sociales. Apenas algunas señales, como el mensaje que Ariel Rodríguez Palacios al finalizar su programa: “Un saludo a Fabián, a Mica, a toda la familia de Mar del Plata. Estamos con ustedes siempre. Beso grande Fabi, fuerza”, dijo el conductor de Telefe, quien tiene a Viciconte en su staff.

Las palabras de Ariel Rodríguez Palacios por la muerte del padre de Fabián Cubero (Video: Ariel en su salsa/ Telefe)

El cabeza de familia tenía una especial relación con la mayor de sus nietas. Años atrás, cuando la pequeña cumplió 15 años, sus abuelos viajaron de manera sorpresiva para estar con ella en este gran número de su vida. Este encuentro fue en el hogar paterno, la jovencita disfrutó de unos instantes que la hicieron llorar de emoción.

La primera que la sorprendió fue su abuela Ángela, quien se fundió en un interminable abrazo, mientras que su abuelo Carlos se había escondido en el patio y esperaba el momento de salir a darle un beso a su nieta. Cuando Indiana lo vio, no pudo parar de llorar de la alegría y los abrazó a los dos juntos.

Indiana Cubero recibió una sorpresa emotiva en su cumpleaños de 15 (Instagram)

Carlos también era futbolista, y la pasión por la redonda se respiró desde siempre en la casa de los Cubero. Lejos de las luces de Poroto, que se consagró tanto en el club de Liniers como en el Mundial Juvenil de 1997 bajo las órdenes de José Pekerman, su padre tuvo una destacada trayectoria en el futbol regional. También se diferenciaba en el puesto de la cancha, ya que era delantero, mientras que Fabián ocupaba el mediocampo o el lateral, siempre con tareas defensivas.

Fabián, Carlos y Christian en unas vacaciones familiares

En su activa cuenta de Instagram, un texto que hoy se lee como epitafio resume su paso por las canchas y por la vida: “Carlos: El luchador solitario”, es el título del recorte hecho en diciembre del año 2024. Y sigue con una definición del carácter del marplatense: “Carlos es profundo y misterioso como el océano, pero increíblemente peligroso si lo subestimas. Tal vez pienses que lo conoces de cabo a rabo, pero él solo muestra lo que quiere que los demás vean”.

“Su vida ha sido más dura de lo que la gente cree, pero superó todos los obstáculos. Carlos es muy independiente, pero también es de buen corazón. Es amable, talentoso e inteligente, así que todos deberían valorarlo. Si tienes la suerte de conocer a Carlos, nunca lo pierdas. De lo contrario, te arrepentirás toda tu vida“, se puede leer en la postal que publicó en el mes de enero.

El posteo del papá de Cubero que toma una nueva relevancia (Foto: Instagram)

Para cerrar sumó: “No cambiaré para gustarle a la gente. Seré quien soy y la gente adecuada amará mi verdadero yo”.