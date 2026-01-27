Las polémicas frases machistas de Horacio Pagani: “El fútbol es masculino, que no se metan las mujeres”

El periodista deportivo lanzó polémicas frases sobre el debut de Morena Beltrán como comentarista (Video: Bendita/ El Nueve)

La inclusión de Morena Beltrán como comentarista deportiva en ESPN durante el enfrentamiento entre Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín reavivó el debate sobre la presencia femenina en las transmisiones deportivas. Su desempeño, el primero de una mujer en ese rol en los últimos 10 años de la Liga Profesional, fue celebrado por figuras del ambiente, pero también quedó bajo la lupa a causa de declaraciones de Horacio Pagani en Bendita (El Nueve) fue cuestionado por sus comentarios machistas.

Poco después del debut de la periodista, el tema ocupó la pantalla del ciclo que hoy es capitaneado por Edith Hermida, donde Pagani profundizó una mirada que generó rechazo en las redes sociales. “El fútbol es masculino, esencialmente. Hay una historia de 200 años de fútbol masculino. Entonces, que no se metan las mujeres que no juegan al fútbol. El feminismo está todo bien, somos todos iguales, pero al fútbol déjenlo jugar a los tipos. ¡Las arqueras no llegan al travesaño!”.

Estas palabras, recogidas por el ciclo televisivo y replicadas ampliamente en redes, produjeron una fuerte reacción tanto dentro como fuera del estudio, reviviendo antiguas polémicas en torno a la inclusión de mujeres en espacios tradicionalmente masculinos.

En la misma emisión, fue Estefi Berardi quien abrió el tema: “Estaría bueno ver más relatoras mujeres en ese rol, porque es un ambiente de mucho varón. ¿Qué pasa?”. Ante ese planteo, Pagani reaccionó con ironía: “Que sea todo el público mujeres así está todo lindo. Llenen los estadios de mujeres y barrabravas de mujeres”, frase que acentuó la tensión en el debate. La panelista insistió en que se trataba de propiciar mayor diversidad en un entorno históricamente de hombres, a lo que Pagani respondió que el fútbol “es esencialmente masculino” y que “las mujeres que no juegan al fútbol no deberían meterse”.

Morena Beltrán debutó como comentarista deportiva en ESPN durante el enfrentamiento entre Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín, el primero de una mujer en ese rol en los últimos 10 años de la Liga Profesional (Instagram)

El discurrir del programa evidenció la profundidad de la división generacional y de género en los medios deportivos argentinos. Mientras que Federico “Negro” Bulos, compañero de transmisión de Beltrán en ESPN, elogió su trabajo al afirmar: “Acompañé a More, querida compañera, que debutó comentando y me tocó relatar. Te digo, talento, personalidad y juventud… es Mastantuono del periodismo deportivo argentino”. Pagani minimizó tales méritos y puso en duda el valor de la juventud o del recambio: “¿La juventud qué mérito es? ¿Qué carajo decís?”.

No es la primera vez que Horacio Pagani expresa recelos frente a la presencia femenina en el fútbol. En 2021, también en en el mismo ciclo, había dicho tras un partido entre River y Boca: “El fútbol femenino no existe. ¿Te imaginás lo que era antes? Le faltan 30 ó 40 años para desarrollarse. ¿No viste la final, 7-0? ¿Vos viste cómo jugaban? Todavía le falta mucho”. Incluso, en declaraciones de 2010, había afirmado: “Además, ya es difícil explicarle a un hombre qué es un offside, mucho más a una mujer. ¡No van a aprender nunca!”.

Luciana Rubinska fue una de las voces críticas sobre los comentarios de Horacio Pagani. Durante una entrevista en Intrusos (América TV), la periodista deportiva manifestó: “Te hablo a vos, Horacio. Sabés lo que te quiero y el tiempo que hemos compartido, muchos años juntos haciendo un programa de televisión”. Además, señaló su decepción porque Pagani siga defendiendo posturas que, en sus palabras, “me decepciona”.

Rubinska instó a su colega a reflexionar y detenerse a reconsiderar sus opiniones: “Es momento para sentarse, parar la pelota y repensar lo que estás diciendo. Hay grandes periodistas mujeres. No hay nada que demuestre físicamente, psicológicamente ni socialmente que los hombres tienen más aptitudes que las mujeres para poder hacerlo”. “Creo que lo dice para hacerse el gracioso, pero atrasa. No está bueno”, sentenció y remarcó que le resulta increíble que el paso del tiempo no haya llevado a Pagani a cuestionar sus ideas y declaraciones.