La palabra de Sofía Gala sobre las versiones de romance con Fito Páez: “Tenemos un vínculo muy profundo”

La actriz se refirió en el ciclo de Ángel de Brito a las especulaciones sobre su vinculo con el músico

La actriz se refirió en el ciclo de Ángel de Brito a las especulaciones sobre el músico y la actriz

La reciente interacción pública entre Sofía Gala y Fito Páez en redes sociales intensificó las especulaciones sobre un presunto romance. Ahora se refirió la actriz a las versiones de un vínculo que va más allá de la amistad.

El saludo de cumpleaños del músico a través de Instagram desató cientos de comentarios. El artista acompañó una foto con la actriz, donde ambos posan sonrientes en un avión, con la dedicatoria: “¡Feliz cumpleaños, Sofi Gala Castiglione! ¡El mundo es un mundo mejor con vos! ¡Te amo!”.

La respuesta de la hija de Moria Casán no tardó en llegar y sumó aún más intensidad emocional al intercambio: “¡Te lo digo de nuevo! ¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”, le escribió la actriz en la misma red social.

Fito Páez le dedicó un romántico posteo a Sofía Gala por su cumpleaños y ella le respondió en el mismo tono: ¿rumores de romance? (Instagram)

Este ida y vuelta, cargado de afecto, fue suficiente para que seguidores y usuarios multiplicaran los mensajes y las teorías sobre la relación entre ambos. Capturas de pantalla y hashtags con sus nombres circularon velozmente, alimentando la tendencia del tema durante varias horas.

En LAM (América TV), la actriz optó por aclarar los rumores de manera directa: “No, no es cierto”, afirmó, y profundizó sobre el tipo de lazo que los une: “Tenemos un vínculo muy profundo. No entiendo los códigos de otro tipo de vínculos ni nada. Tenemos nuestro vínculo, que es nuestro y particular y personal”.

Cuando la producción le consultó por la posibilidad de una relación amorosa, fue contundente: “Si querés saber si estamos en pareja o no, no estamos en pareja, somos familia, aparte de una misma tribu”.

El curioso intercambio de mensajes entre Sofía Gala y Fito Paéz que despertó rumores de romance (Instagram)

Mientras tanto, Sofía Gala atraviesa un momento de alta exposición profesional por su papel protagónico en la serie biográfica sobre Moria Casán, donde interpreta a su madre en los inicios de su carrera. La producción, dirigida por Javier Van de Couter y con elenco de figuras como Griselda Siciliani y Cecilia Roth, suma elogios y comentarios positivos.

En medio de los rumores y los mensajes públicos, la propia Moria Casán se mostró emocionada y orgullosa del trabajo de su hija en la biopic, especialmente tras presenciar una escena intensa durante la filmación.

La cercanía y calidez de los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala, junto con la exposición mediática de ambos, mantuvieron en vilo a sus seguidores, aunque la actriz se ocupó de dejar en claro que el vínculo que los une es, ante todo, familiar y personal.

En La mañana con Moria (Eltrece), su programa matutino, la diva abordó el tema sin rodeos. Al ser consultada sobre el comportamiento de su hija cuando está enamorada, la conductora sorprendió con una declaración contundente: “Insoportable”, bromeó entre risas. Luego profundizó: “Se enamora y da todo. No tiene ninguna margen como para no estar muerta”.

En medio del revuelo que suscitó la foto de Sofía Gala y Fito Páez, Moria Casán opinó en vivo sobre su vínculo (La Mañana con Moria – El Trece) Sección: Teleshow – Argentina

Sobre la interacción pública entre la actriz y el músico, La One analizó el mensaje que Fito publicó en Instagram para el cumpleaños de Sofía. “Fito tendrá un montón de amigas, pero lo de él es muy jugado”, afirmó, haciendo referencia al texto que acompañó la foto: “Te amo, hacés el mundo un punto mejor”.

La conductora reveló detalles de la convivencia entre ambos durante un viaje, mencionando que Sofía “le salvó del agua viva”, aunque no brindó más precisiones sobre el episodio. Entre ironías, Casán se sinceró sobre su relación con su hija: “Es el único ser humano que no conozco. Se podría enamorar de cualquiera. Me da hasta miedo mirarla”.

“Cuando crías libre, si los haces de manera represiva, es fácil. Si vos los crías con síes, ‘yo te doy libertad, manejala vos, no te pases’, la piba te va a echar culpa. Por eso te digo, le di mucha libertad y ahora no sé cómo tratarla porque se me va de las manos“, analizó Moria sobre su vínculo.

