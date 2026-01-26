Teleshow

Moria Casán dio detalles del vínculo entre Sofía Gala y Fito Páez en medio de los rumores de romance: “Insoportable”

Entre el revuelo por las versiones que señalan a su hija y al músico como pareja, la conductora dio a conocer su postura al respecto

En medio del revuelo que suscitó la foto de Sofía Gala y Fito Páez, Moria Casán opinó en vivo sobre su vínculo (La Mañana con Moria – El Trece) Sección: Teleshow – Argentina

El último fin de semana, el mundo del espectáculo quedó revolucionado tras el posteo conjunto de Sofía Gala Castiglione y Fito Páez. Las imágenes, cargadas de complicidad y mensajes sugestivos, reavivaron los rumores de romance y posicionaron a los artistas en el centro de la escena mediática. En la mañana del lunes, la madre de la actriz, Moria Casán, tomó la palabra en su ciclo La Mañana con Moria Casán (El Trece) y, fiel a su estilo, habló sobre el vínculo de su hija con el reconocido músico.

Durante la charla, Gustavo Méndez le preguntó a Moria cómo percibe a Sofía cuando está enamorada. La respuesta de la diva no dejó lugar a dudas ni a formalidades. “Insoportable”, lanzó entre risas. “Se enamora y da todo. No tiene ninguna margen como para no estar muerta”, aseguró Moria, mientras Naza Di Serio acotaba: “No se mide”.

El debate siguió al analizar los posteos de Páez, quien, según Naza Di Serio, es muy escueto y no suele dedicar palabras en sus redes, menos aún a mujeres. “Fito tendrá un montón de amigas, pero lo de él es muy jugado”, opinó Moria, haciendo referencia al reciente mensaje del músico: “Te amo, hacés el mundo un punto mejor”. Además, la conductora reveló que ambos estuvieron viviendo juntos y que Sofía le “salvó del agua viva”, en alusión a una situación que compartieron durante un viaje.

Moria, sin perder la ironía, reflexionó sobre su propia hija. “Es el único ser humano que no conozco. Se podría enamorar de cualquiera. Me da hasta miedo mirarla”, confesó, despertando las risas del estudio. “Volví a hablar con ella y dice: ‘Sofi, ¿podemos hablar una...?’. ‘Ay, mamá’. No puedo hablar porque en cualquier momento piensa que empezamos a pelear. Dice: ‘¿Por qué me preguntás esto?’ ‘Me lo preguntás de mal modo’. ‘No, vos me contestás de mal modo’... Es un problema de énfasis que tenemos”, relató la conductora.

El intercambio sirvió también para hablar de la crianza y la libertad. Moria fue categórica: “Cuando crías libre, si los haces de manera represiva, es fácil. Si vos los crías con síes, ‘yo te doy libertad, manejala vos, no te pases’, la piba te va a echar culpa. Por eso te digo, le di mucha libertad, ahora no sé cómo tratarla porque se me va de las manos”.

Durante la charla, María Fernanda Callejón destacó la personalidad de Sofía. “Ella tiene inteligencia emocional, inteligencia espiritual, una nobleza y una ética para la vida y una lealtad para sus amistades que me maravilla”, aseguró. Por su parte, Casán, emocionada, lanzó: “Con ella no podés hablar... Si quiero decirle algo de sus relaciones, me dice: ‘Callate, esta es mi vida’, y no me lo permite”. Callejón aportó: “Con toda esa pelea que uno tiene de madre e hija, ella te ama profundamente”. Moria lo confirmó: “No me cabe la menor duda. ¿Sabés las veces que me ha llamado para decirme: ‘Mamá, por favor, decime que no te vas a morir’”.

El revuelo por Sofía y Fito comenzó durante el fin de semana, cuando el músico eligió su propio perfil de Instagram para compartir una imagen especial junto a la actriz, tomada durante un viaje en avión. En la foto, Sofía aparece lanzando un beso con los labios pintados de rojo, mientras Fito sonríe y sostiene el teléfono para la selfie. Al costado de la imagen, el artista escribió: “¡Feliz cumpleaños, Sofi Gala Castiglione! ¡El mundo es un mundo mejor con vos! ¡Te amo! @socastiglione”. La respuesta de Sofía fue igual de afectuosa: “¡Te lo digo de nuevo! ¿Puedes dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”. El intercambio, público y espontáneo, despertó todo tipo de comentarios entre sus seguidores y reavivó las versiones de romance.

Así, entre mensajes virales, anécdotas familiares y declaraciones de amor inesperadas, Gala Castiglione y Páez volvieron a ser noticia y dejaron claro que, cuando se combinan talento, complicidad y pasión, el espectáculo argentino tiene material de sobra para sorprender, emocionar y dar que hablar. La historia, por ahora, sigue sumando capítulos y la incógnita sobre el verdadero vínculo entre ambos solo aumenta la expectativa de sus seguidores.

Temas Relacionados

Moria CasánSofía GalaFito PáezRumores de romanceLa Mañana con MoriaEl Trece

