El divertido video de Luisana Lopilato con su hijo Noah: la tonada argentina que sorprendió a sus seguidores

La actriz compartió un video cocinando junto a Noah, su primer hijo con Michael Bublé (Video: Instagram)

Luisana Lopilato volvió a conquistar a sus seguidores con un video desopilante y entrañable grabado en su casa de Canadá, donde se la vio compartiendo un momento de cocina junto a su hijo mayor, Noah. La actriz, siempre activa en redes sociales, eligió mostrar el costado más cotidiano y divertido de su vida familiar, mientras enseñaba una receta sencilla y dejaba en evidencia el clima de complicidad que la une a sus hijos.

La propuesta era preparar un pastel fácil, con ingredientes al alcance y el aporte de los chicos en cada paso. Luisana y Noah se pusieron manos a la obra con chocolate, almendras y coco, usando un robot de cocina como aliado. Sin embargo, la receta original pronto se vio alterada por la falta de varios ingredientes y apelaron al ingenio para reemplazarlos sobre la marcha. En medio del proceso, la actriz se tentó con unas almendras y aprovechó para hacer una pausa y probar, junto a los chicos, un dátil con crema de maní, invención de Noah que desató risas y comentarios.

Uno de los momentos más divertidos y comentados llegó cuando el niño de 12 años, con ganas de sumar un toque argentino a la preparación, quiso agregar las típicas galletas de chocolate para intensificar el sabor. Luisana, entre risas, se negó rotundamente: “Me las quiero guardar. No me mires con esa cara”, expresó, sin revelar el motivo de su negativa y generando una simpática interacción madre-hijo que los seguidores celebraron en los comentarios.

Noah quiso sumar una galletita clásica argentina y Luisana se negó y las guardó para otro momento

A pesar de los ingredientes que faltaban, la dupla improvisó y logró un bizcochuelo de chocolate con coco y almendras, que se convirtió en el broche perfecto de la tarde. “No sé si fue la mejor torta y nos faltaban la mitad de los ingredientes, pero divertir, nos divertimos”, escribió la actriz de Casados con hijos en el pie del video.

El video, que en pocas horas alcanzó miles de visualizaciones, recibió una ola de mensajes celebrando el vínculo familiar, la espontaneidad y el orgullo de ver a Noah hablando en perfecto español, con acento argentino. “¡Los amo! Adoro que hablen como argentinos. Sos única”, “Se nota que pasa mucho tiempo con ellos, más argentinos no pueden ser al hablar”, “Lo bien que pronuncia el argentino Noah”, fueron algunos de los mensajes destacados.

Durante la grabación, la actriz también mostró el sweater que llevaba puesto, con la imagen de Michael Bublé, sumando un guiño a su pareja. La espontaneidad, el humor y la conexión que se vio en la cocina reflejaron una tarde especial, donde lo importante no fue la perfección de la receta, sino el disfrute y las risas compartidas. Así, Luisana Lopilato volvió a acercar a su público a la intimidad de su hogar, resaltando el valor de las tradiciones argentinas y la alegría de construir recuerdos en familia, incluso a miles de kilómetros de distancia.

Noah es el hijo mayor del matrimonio

Como lo demuestran la gastronomía y el idioma, es sabido que Lopilato mantiene fuertes las raíces con su país pese a vivir casi en la otra punta del continente. Días atrás, la actriz publicó una serie de fotos en su cuenta de Instagram en la que se la ve en distintos puntos de nuestra geografía, a la vez que deja claro cuánto extraña el país. Y sus deseos de regresar con más frecuencia: “Este año quiero ir a Argentina más de una vez. Volver a perderme en sus paisajes, recorrerla sin apuro y disfrutar todo lo increíble que tiene”, posteó.

Para expresar su vínculo con la tierra, las imágenes la muestran en un recorrido por el Norte argentino, donde ya disfrutó “perdiéndose en sus paisajes”. En la primera imagen se la puede ver sonriendo junto a una llama en la zona de la Quebrada de Humahuaca, en Jujuy.