Luisana Lopilato extraña Argentina y promete venir más seguido: “Quiero volver a perderme en sus paisajes”

La popular actriz, que reside en Canadá junto a Michael Bublé y sus cuatro hijos, anunció en redes su deseo de regresar más de una vez este año

Luisana Lopilato vive desde hace años en Vancouver, Canadá, junto al cantante canadiense Michael Bublé y sus cuatro hijos, Noah, Elías, Vida y Cielo. La actriz compar Cada vez que regresa a la Argentina lo hace por compromisos laborales, especialmente ligados al cine y la televisión, y aprovecha para reconectarse con su familia, sus raíces y su entorno profesional.

En ese sentido, la actriz acaba de publicar una serie de fotos en su cuenta de Instagram en la que se la ve en distintos puntos de nuestra geografía, a la vez que deja claro cuánto extraña el país. Y sus deseos de regresar a casa en más de una ocasión...

“Este año quiero ir a Argentina más de una vez. Volver a perderme en sus paisajes, recorrerla sin apuro y disfrutar todo lo increíble que tiene”, posteó.

Posando entre viñedos, Luisana expresó sus ganas de volver más seguido al país durante este año

Para expresar su vínculo con la tierra, las imágenes la muestran en un recorrido por el Norte argentino, donde ya disfrutó “perdiéndose en sus paisajes”. En la primera imagen se la puede ver sonriendo junto a una llama en la zona de la Quebrada de Humahuaca, en Jujuy.

Luego, como si se tratara de una campaña publicitaria, Luisana posa ante la inmensidad desértica de Las Salinas.

Acá enfrenta la cámara mimando a un cabrito...

Andanado a caballo mientras disfruta del paisaje de postal de la Cordillera...

A esta altura, nadie puede dudar de su identidad y pertenencia. En diversas entrevistas, Luisana ha subrayado que su esencia no cambia a pesar de vivir en el exterior. Ha afirmado: “Soy cien por ciento argentina, pero mi vida está partida al medio y esa es mi realidad”.

La actriz describe su situación actual como un equilibrio: “La Argentina me abrió las puertas para hacer lo que amo... pude armar un mix perfecto entre los dos países”. De hecho, al obtener la ciudadanía canadiense en 2023, aclaró con alegría: “Ahora soy argentina y canadiense, mejor imposible”.

Hablando de su vínculo con la cultura y las raíces, Luisana se declara “cocinera de alma”. Se define como la “asadora oficial” de su familia y suele compartir en redes sociales su preferencia por las comidas típicas.

En cuanto al idioma, para ella es fundamental transmitir sus raíces a sus hijos, Noah, Elías, Vida y Cielo. La actriz comparquienes son bilingües. “No me imagino tener un hijo y no hablarle en mi idioma”, dice.

“Entre luces navideñas, frío y paseo, estamos oficialmente en Bublé season. Felicidad”, expresó la actriz a través de sus redes sociales para Las Fiestas

Hace unas semanas, para Las Fiestas, Luisana daba la bienvenida a la época más esperada del año desde su hogar en Canadá.“Entre luces navideñas, frío y paseo, estamos oficialmente en Bublé season. Felicidad”, expresó la actriz a través de sus redes sociales, al dejar en claro que la temporada tiene, para ella y su familia, un significado especial: es tiempo de reencuentro, alegría y música, la que interpreta su esposo Michael Bublé, uno de los artistas más reconocidos de la escena internacional.

¿Qué significa para Luisana estar en “Bublé season”? En esas semanas de diciembre, los villancicos resuenan en las casas, en las calles, en los recuerdos. Pero para la familia Bublé-Lopilato, la tradición trasciende lo musical: es un ritual íntimo y público al mismo tiempo, un puente entre su hogar y la comunidad.

La actriz acercó a sus seguidores dos postales perfectas de este presente. En la primera, la actriz se detiene bajo el cielo oscuro de un parque, donde los árboles se cubren de luces azules, verdes y blancas, enrolladas con precisión sobre cada rama. Destacan arcos de luz que emergen sobre el césped en la distancia, creando un paisaje onírico y sereno. Luisana luce un gorro blanco tejido, coronado con borla, en el que asoman las palabras “bublé” y “season” en tonos violeta y dorado. Su abrigo, voluminoso y de textura de peluche color crema, la protege del frío nocturno. Una remera blanca deja leer, en tipografía moderna, la frase "It’s bublé Season" en el pecho. Ella mira a la cámara, rostro iluminado por los reflejos de las luces, expresión calma, leve sonrisa y manos resguardadas en los bolsillos.

Luisana Lopilato

