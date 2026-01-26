La emoción de Juli Puente por su embarazo: “Siempre pensamos que algún día iba a pasar”

Hace un año y medio, Juli Puente y su pareja decidieron iniciar la búsqueda de embarazo. El proceso exigió paciencia: atravesaron etapas de ansiedad y pruebas negativas, aunque nunca perdieron la esperanza de recibir la noticia que tanto anhelaban.
“Decidimos ser papás, o sea, empezar a buscar. Tardó en llegar… y eso la verdad fue bastante frustrante para mí, y me dio mucha ansiedad también. Pero siempre pensando que algún día iba a pasar.”, cuenta Juli a Teleshow
Hoy, con 14 semanas de gestación, Juli recuerda los primeros tres meses como un periodo de intensos cambios físicos y emocionales. “Los primeros tres meses me sentía súper mal, tenía muchas náuseas, que se me están yendo ahora de a poquito”, relata.
Junto a los síntomas más conocidos, aparecieron sorpresas en sus preferencias alimentarias. “Todo lo que me gustaba comer no me gusta nada ahora. Yo comía pollo todos los días y ahora el pollo y el mate me dan mucho asco, no puedo ni siquiera verlo. Antes era muy dulcera y ahora quiero todo salado. El antojo que más tengo es sandwichito de jamón y queso, o chipa, y después casi todo saludable.” cuenta con todos los detalles a Teleshow.
En relación al entrenamiento, Juli continuó con su rutina, pero tuvo que modificar algunos hábitos. “Sigo entrenando fuerza como siempre pero no puedo correr, así que me estoy acostumbrando a bajar un cambio. Además me da sueño todo el día.”
El momento de la noticia del embarazo quedó grabado en su memoria con una mezcla de alegría y temor. “Cuando nos enteramos, Facu (Miguelena) se estaba por ir a volar así que fue muy divertido, nos agarró un ataque de risa, y no caíamos porque también teníamos miedo de que pase algo después de esperarlo tanto y tener tantos negativos. Después, con los días, fuimos cayendo”, relata con emoción.
A medida que pasan las semanas, la pareja vive el embarazo con ilusión y expectativas. “Estamos los dos súper felices y ansiosos por esta nueva etapa que va a ser muy aventurera porque nuestra vida es bastante atípica por nuestros trabajos.”
Si bien ya conocen el nombre del bebé y el sexo, planean compartir esos detalles muy pronto. “Ya sabemos el sexo pero lo vamos a revelar la semana que viene. Ya tenemos nombre también”, anticipa la periodista.
Aunque aun no han definido cuestiones prácticas, sueñan con concretar un viaje familiar cuando cumpla seis meses, a los dos nos ilusiona viajar los tres a Hawai.
Juli Puente eligió una forma especial de compartir con su familia uno de los anuncios más significativos de su vida: la estrategia que usó para contarles que estaba embarazada generó emociones intensas y dio lugar a un recuerdo inolvidable para el círculo íntimo de la comunicadora.
Juli Puente organizó una comida en casa junto a sus padres, donde preparó un ambiente cotidiano para disimular la noticia que estaba por llegar. Contó que decidió sorprender a su familia con un recurso visual inesperado, mostrando fotografías y de pronto una de las fotos era una ecografía.
La reacción familiar ante el anuncio no tardó en llegar. Su relato detalló el impacto que generó la revelación: “Mi papá se largó a llorar y mi mamá me abrazó fuerte, no podían creerlo”. De acuerdo con Juli Puente, la dinámica familiar se transformó en segundos, generando un ambiente de emoción genuina difícil de olvidar.
En cuanto a sus sensaciones personales tras confirmar el embarazo, Juli Puente señaló el efecto transformador de la noticia en su entorno más cercano: “Siempre soñé con este momento y compartirlo así fue mucho más hermoso de lo que imaginaba”, expresó emocionada.