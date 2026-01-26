La emoción de Juli Puente por su embarazo: “Siempre pensamos que algún día iba a pasar”

Juli Puente y su embarazo de 4 meses

Hace un año y medio, Juli Puente y su pareja decidieron iniciar la búsqueda de embarazo. El proceso exigió paciencia: atravesaron etapas de ansiedad y pruebas negativas, aunque nunca perdieron la esperanza de recibir la noticia que tanto anhelaban.

“Decidimos ser papás, o sea, empezar a buscar. Tardó en llegar… y eso la verdad fue bastante frustrante para mí, y me dio mucha ansiedad también. Pero siempre pensando que algún día iba a pasar.”, cuenta Juli a Teleshow

Durante los primeros días de embarazo, Juli Puente experimentó un cambio inesperado en sus preferencias alimentarias y nuevos antojos

Hoy, con 14 semanas de gestación, Juli recuerda los primeros tres meses como un periodo de intensos cambios físicos y emocionales. “Los primeros tres meses me sentía súper mal, tenía muchas náuseas, que se me están yendo ahora de a poquito”, relata.

Junto a los síntomas más conocidos, aparecieron sorpresas en sus preferencias alimentarias. “Todo lo que me gustaba comer no me gusta nada ahora. Yo comía pollo todos los días y ahora el pollo y el mate me dan mucho asco, no puedo ni siquiera verlo. Antes era muy dulcera y ahora quiero todo salado. El antojo que más tengo es sandwichito de jamón y queso, o chipa, y después casi todo saludable.” cuenta con todos los detalles a Teleshow.

Juli Puente anticipó que revelará pronto el sexo y el nombre del bebé, aunque ya los conoce desde hace algunos días

En relación al entrenamiento, Juli continuó con su rutina, pero tuvo que modificar algunos hábitos. “Sigo entrenando fuerza como siempre pero no puedo correr, así que me estoy acostumbrando a bajar un cambio. Además me da sueño todo el día.”

El momento de la noticia del embarazo quedó grabado en su memoria con una mezcla de alegría y temor. “Cuando nos enteramos, Facu (Miguelena) se estaba por ir a volar así que fue muy divertido, nos agarró un ataque de risa, y no caíamos porque también teníamos miedo de que pase algo después de esperarlo tanto y tener tantos negativos. Después, con los días, fuimos cayendo”, relata con emoción.

“Estamos los dos súper felices y ansiosos por esta nueva etapa que va a ser muy aventurera porque nuestra vida es bastante atípica por nuestros trabajos.” confiesa Julieta Puente

A medida que pasan las semanas, la pareja vive el embarazo con ilusión y expectativas. “Estamos los dos súper felices y ansiosos por esta nueva etapa que va a ser muy aventurera porque nuestra vida es bastante atípica por nuestros trabajos.”

Si bien ya conocen el nombre del bebé y el sexo, planean compartir esos detalles muy pronto. “Ya sabemos el sexo pero lo vamos a revelar la semana que viene. Ya tenemos nombre también”, anticipa la periodista.

Aunque aun no han definido cuestiones prácticas, sueñan con concretar un viaje familiar cuando cumpla seis meses, a los dos nos ilusiona viajar los tres a Hawai.

Juli Puente y su pareja enfrentaron meses de ansiedad y pruebas negativas antes de lograr el embarazo que tanto esperaban

Juli Puente eligió una forma especial de compartir con su familia uno de los anuncios más significativos de su vida: la estrategia que usó para contarles que estaba embarazada generó emociones intensas y dio lugar a un recuerdo inolvidable para el círculo íntimo de la comunicadora.

Juli Puente organizó una comida en casa junto a sus padres, donde preparó un ambiente cotidiano para disimular la noticia que estaba por llegar. Contó que decidió sorprender a su familia con un recurso visual inesperado, mostrando fotografías y de pronto una de las fotos era una ecografía.

Julieta Puente se casó con Facundo Miguelena y sellaron su amor en Benavídez (RS fotos) Marzo 2024

La reacción familiar ante el anuncio no tardó en llegar. Su relato detalló el impacto que generó la revelación: “Mi papá se largó a llorar y mi mamá me abrazó fuerte, no podían creerlo”. De acuerdo con Juli Puente, la dinámica familiar se transformó en segundos, generando un ambiente de emoción genuina difícil de olvidar.

Juli Puente y su mamá: “Siempre soñé con este momento y compartirlo así fue mucho más hermoso de lo que imaginaba”

En cuanto a sus sensaciones personales tras confirmar el embarazo, Juli Puente señaló el efecto transformador de la noticia en su entorno más cercano: “Siempre soñé con este momento y compartirlo así fue mucho más hermoso de lo que imaginaba”, expresó emocionada.