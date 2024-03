La luna de miel soñada de Julieta Puente y Facundo Miguelena en Hawaii: días de amor, pasión y deportes

Para Julieta Puente y Facundo Miguelena el mar es sinónimo de encuentro, de amor y de felicidad. Es que la motivadora fitness y el piloto de aviación se conocieron hace cinco años en Mar del Plata, justamente en la playa. En ese momento fue a través de Fede Bal, que ambos empezaron a hablarse. Todo comenzó cuando Julieta le hizo una nota en una temporada teatral en Mar del Plata y él reposteó la entrevista en sus redes sociales. Como el actor era conocido de Facundo, el piloto vio esa historia y se detuvo en la periodista y le puso un like. A partir de entonces, la que dio el primer paso fue la influencer, quien le escribió por privado y desde entonces no se separaron.

Después de convivir varios años, en especial desde la pandemia, ambos superaron diferentes obstáculos y su amor salió fortalecido. Tanto fue así que decidieron pasar por el Registro Civil para sellar su unión ante la ley. La ceremonia oficial ocurrió el 23 de febrero pasado en la ciudad de Mar del Plata, de donde es oriundo Facu y además es el lugar en donde se conocieron, al lado del mar. “Es, sin dudas, el día más feliz de mi vida”, dijo Juli con la emoción a flor de piel. Con un vestido blanco, corto y con un escote en V en la espalda, la joven eligió un modelo romántico, fiel a su estilo. Tras cinco años en pareja, ambos decidieron formalizar su relación. “Somos una familia”, anunció la periodista apenas terminó la ceremonia y disfrutaron del momento entre sus amigos y familiares. Con un festejo en un distinguido restaurante a pocos metros de la playa, la pareja se divirtió junto a sus seres queridos entre un menú muy variado y mucha música, que invitó a todos a bailar con la vista inigualable del atardecer sobre las olas.

La luna de miel de Julieta Puente y Facundo Miguelena en Hawaii (Instagram)

Luego, llegó la gran celebración en un exclusivo lugar de la localidad de Benavídez. El sábado 9 de marzo, Juli deslumbró al atravesar la alfombra roja que estaba dispuesta hasta el altar, donde la esperaba Facundo. Ella, con su perro de la correa, enfundada en un deslumbrante vestido blanco con trasparencias, se acercó hasta su amor y comenzó la ceremonia. Después, bailaron y disfrutaron de la fiesta hasta altas horas de la madrugada. Uno de los detalles más divertidos fue un toro mecánico que sus fans, llamadas Shulais, le obsequiaron a la novia para colocar en el centro de la pista.

Finalmente, la pareja se tomó un avión rumbo a la isla de Hawaii para iniciar una luna de miel soñada. Allí, Juli y Facu se decidieron a descansar y a recargar energías para el año que comienza. Si bien no paran de hacer actividades físicas, como deportes acuáticos y de aire, los dos están compartiendo unos días distendidos al aire libre y junto al mar, que es lo que más les gusta.

En sus posteos de Instagram, la comunicadora publicó unas fotos que dan cuenta de los días que están pasando junto a unas palabras descriptivas de cada situación. “Hawaii con Tarzán es más intenso y espectacular de lo que me imaginaba”, comenzó diciendo Julieta. “Recorrimos toda la isla en auto, nos llevó un día entero, hicimos un trecking en el medio”, detalló.

Juli Puente disfruta de sus vacaciones en Hawaii con su esposo (Instagram)

“Primera noche. Cenamos en un restaurante desde donde se ve todo Waikiki. De mis momentos favoritos de este viaje, con musiquita de fondo”, relató la joven. Después continuó con la descripción del itinerario. “Compañero de ruta porque marido no me gusta, y no me digan ‘señora de Miguelena’ porque yo no soy de nadie”, agregó entre risas.

La luna de miel de Juli Puente y Facu Miguelena (Instagram)