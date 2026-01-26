Teleshow

El misterio del collar que usa Wanda Nara: “Debería recurrir a un ex o a tres para quitármelo”

La empresaria sorprendió con una joya que no puede retirarse sin la ayuda de otros. El enigma detrás del trasfondo simbólico genera nuevas teorías

Wanda Nara dio que hablar en el estudio de MasterChef Celebrity al revelar el motivo por el cual utiliza continuamente el mismo collar. Durante la grabación del programa, la empresaria y conductora explicó que únicamente una expareja podría quitárselo, generando sorpresa entre los presentes.

Desde la apertura de la última emisión de MasterChef Celebrity en Telefe, un detalle en la presentación de Wanda Nara captó la atención de los presentes: la conductora apareció nuevamente con el mismo collar que lució en las galas recientes.

El misterioso collar de Wanda
El misterioso collar de Wanda Nara que necesita ayuda para quitárselo

El chef Damián Betular intervino al notar la repetición de la pieza y preguntó: “¿La tuviste toda la semana?”, según mostró el programa de televisión. Nara, sin ocultar su incomodidad, indicó entre risas: “Es muy difícil de sacar”.

El intercambio se intensificó cuando el jurado quiso saber si alguien la había asistido para quitarse la joya, o incluso si dormía con ese accesorio. Ante ello, la conductora respondió con ironía sobre la naturaleza del misterioso cierre: “Debería recurrir a un ex. O a tres... Solo ellos conocen cómo se traba”, sostuvo Wanda Nara ante la sorpresa del estudio.

La insólita confesión de Wanda
La insólita confesión de Wanda sobre un collar

La escena evidenció no solo la espontaneidad característica de la presentadora, sino también cómo detalles personales se convirtieron en parte central del show durante la transmisión.

¿Rumores de embarazo de Wanda?

La empresaria y su hija mayor fueron de compras y el gesto de la pequeña generó revuelo en redes (Video: Instagram)

En las últimas horas, un simple gesto en un centro comercial generó rumores, embarazo y redes entorno a la figura de Wanda Nara. El video, difundido por la cuenta de Instagram de LAM y grabado por un cliente en un local de ropa deportiva, mostró a la empresaria junto a su hija mayor. La niña, tras mirar hacia la cámara, se acercó para besar el vientre de su madre y continuó observando la mercadería, lo que en pocos minutos se convirtió en eje de especulaciones sobre un posible embarazo.

La cuenta del programa LAM intervino en la conversación social al postear el video con el mensaje: “Wanda comprando ropa de bebé y su hija le da un beso a su panza. ¿Qué pasa acá?”, frase que se viralizó en cuestión de horas y alimentó la ola de conjeturas. Los comentarios de los usuarios, recogidos en la publicación, marcaron distintas posiciones.

“Lo hizo porque sabía que la estaban grabando”, escribió uno de los seguidores en redes sociales. Otro sostuvo: “Se cagan de risa, jajaja amooo”. También se leyeron interpretaciones ligadas a la espontaneidad del momento: “La nena mira a la cámara, para mí lo hizo a propósito”. Otros se mostraron escépticos sobre cualquier confirmación: “Es para el bebé de Maxi... y ustedes siempre caen en suposiciones”.

"Wanda comprando ropa de bebé
“Wanda comprando ropa de bebé y su hija le da un beso a su panza. ¿Qué pasa acá?” se preguntaron en la cuenta de Instagram de Lam

El video captó a Nara vestida de negro, con un bolso tejido de Miu Miu y varias prendas rojas en la mano, mientras su hija caminaba cerca. Si bien se la vio en la zona de ropa de bebé, algunos comentarios sugirieron que todo formaba parte de una broma, insinuando que el gesto pudo haberse dado por la presencia de las cámaras.

El video de Wanda Nara
El video de Wanda Nara y su hija que disparó rumores de embarazo

El impacto de la secuencia se amplificó al coincidir con la incertidumbre sobre el presente sentimental de Nara. En días previos, antes de ingresar a una grabación de MasterChef Celebrity (Telefe), la conductora fue interceptada por las cámaras de diferentes programas que la consultaron directamente por su relación con Martín Migueles. Nara despejó rumores con una respuesta categórica: “Sigo sola, sigo sola”.

La empresaria habló de su vínculo actual con su expareja y el momento de paz que estarían transitando (Video: Intrusos-América TV)

El programa insistió en confrontarla con imágenes recientes, donde se la vio con Migueles y sus hijas entrando a los estudios del reality culinario, pero la empresaria optó por no dar detalles. “No le pongo titular. O sea, estoy muy bien. Hay muy buena onda, amistad, todo bien. Tengo mucha confianza y una muy buena relación. Me gusta quedar así”.

